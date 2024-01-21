JSON 웹 토큰(JWT)을 언제 처음 보았는지는 잘 모르겠지만 그 이후로 많은 것을 보았습니다. 훈련되지 않은 사람의 눈에는 다음과 같이 왜곡된 컴퓨터 아웃풋처럼 보일 수 있습니다.

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwQUJDIiwibmFtZSI6IkhlbnJpayBMb2VzZXIiLCJpYXQiOjE2MTExNDA0MDAsImV4cCI6MTYxMTIzNDU2N30._iVbBcypdse-9sjrxp9iOrGsXKBWrBB3mrHgBtukcfM

실제로 위에 설명한 내용과 일반적인 JWT는 클라우드 환경이든 온프레미스 환경이든 보안에 직접적인 영향을 주는 핵심 정보를 담고 있습니다. 이 정보는 사용자를 식별하고 인증하는 데 사용됩니다. JWT는 마이크로서비스 기반 솔루션을 작동시키는 데 필수적이며, 12요소 앱을 구현하는 데 중요한 구성 요소입니다

이 블로그 글에서는 JWT의 역사와 기본 개념을 소개하고, IBM Cloud에서의 일반적인 JWT 사용 사례를 살펴보겠습니다.