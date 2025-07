로그 분석이란 무엇인가요?

기업은 데이터 침해로 인해 수백만 달러의 손실을 입을 수 있습니다. 최근 IBM Institute of Business Value 보고서에 따르면, 데이터 침해로 인한 평균 비용은 작년에 10% 증가하여 480만 달러에 달했습니다. 로그 분석을 통해 IT 시스템 관리자는 보안 침해가 탐지될 때 인시던트 대응 기능을 향상하고 멀웨어, 피싱, 랜섬웨어 및 기타 무단 액세스 시도를 방지할 수 있습니다. 오늘날 많은 조직에서는 로그 분석에 대한 접근 방식의 일환으로 SIEM(보안 정보 및 이벤트 관리)을 사용합니다. SIEM은 조직이 잠재적인 보안 위협을 인식하고 해결하며 취약성을 탐지하고 줄일 수 있도록 지원합니다.