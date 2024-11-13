관측 가능성은 현대 소프트웨어 시스템과 클라우드 컴퓨팅 환경의 가용성, 성능 및 보안을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다.

“관측 가능성”이라는 용어는 제어 이론에서 유래되었으며, 제어 이론은 유량 제어 시스템의 피드백을 기반으로 파이프를 통해 물의 흐름을 조절하는 것과 같이 동적 시스템의 자동화 제어와 관련된 엔지니어링 이론입니다.

관측 가능성은 최신 분산 애플리케이션에 관한 심층적인 가시성을 제공하여 자동화된 실시간 문제 식별 및 해결을 지원합니다. 관측 가능한 시스템이 많을수록 IT 팀은 추가 테스트나 코딩 없이도 식별된 성능 문제에서 근본 원인으로 더 빠르고 정확하게 전환할 수 있습니다.

IT 운영(ITOps) 및 클라우드 컴퓨팅에서 관측 가능성을 확보하려면 애플리케이션과 애플리케이션이 실행되는 하드웨어 및 네트워크에서 발생하는 성능 데이터의 지속적인 스트림을 집계, 연관 및 분석하는 소프트웨어 툴이 필요합니다. 그런 다음 팀은 데이터를 사용하여 앱과 네트워크를 모니터링, 문제 해결 및 디버깅하고 궁극적으로 고객 경험을 최적화하고 서비스 수준 계약(SLA) 및 기타 비즈니스 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

관측 가능성은 종종 애플리케이션 성능 모니터링 및 네트워크 성능 관리(NPM)와 혼동됩니다. 그러나 관측 가능성 도구는 애플리케이션 성능 모니터링 및 NPM 데이터 수집 방법의 자연스러운 진화입니다. 이러한 솔루션은 클라우드 네이티브 애플리케이션 배포의 점점 더 분산되고 역동적인 특성을 해결하는 데 더 적합합니다.

관측 가능성은 다른 모니터링 접근 방식을 대체하는 것이 아니라 개선하고 확장합니다.