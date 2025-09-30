하이브리드 클라우드 아키텍처란 무엇인가요?

오늘날의 하이브리드 클라우드 컴퓨팅 접근 방식에는 온프레미스, 프라이빗 및 퍼블릭 클라우드 데이터와 리소스를 검색, 운영 및 관리하기 위한 통합 플랫폼이 포함됩니다. 하이브리드 클라우드 플랫폼과 툴의 조합은 컴퓨팅, 스토리지, 네트워킹 데이터베이스 분석 및 보안 기능을 통합하여 다양한 하이브리드 클라우드 환경 전반에서 일관성과 안정성을 제공합니다.

사전 구성된 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스를 제공하는 일반적인 하이브리드 클라우드 플랫폼으로는 AWS Outposts, Google Cloud Platform, VMware Hybrid Cloud 및 Red Hat OpenShift 등이 있습니다. 각 플랫폼은 일반적으로 Kubernetes와 같은 표준 클라우드 기술을 통합하여 컨테이너 기반 서비스 및 기타 소프트웨어 기반 기능을 조율합니다. 이러한 리소스를 하나의 창에서 모니터링, 할당 및 관리할 수 있게 지원하는 통합 관리 툴은 여러 모니터링 툴과 데이터 피드를 단일 인터페이스로 통합하는 데 사용되는 IT 및 네트워크 관리 전략을 제공합니다.

다음은 하이브리드 클라우드 관리 플랫폼의 주요 기능에 대한 요약입니다.

리소스 관리: 하이브리드 클라우드 매니지드 서비스 툴은 이해관계자가 애플리케이션 요구 사항에 따라 온프레미스 및 클라우드 환경 전반에서 리소스를 할당하고 재할당할 수 있도록 도와줍니다. 예를 들어, 금융 기관과 같은 조직은 민감한 고객 정보를 보관하기 위해 프라이빗 클라우드를 사용하고, 모바일 뱅킹 앱과 같은 새로운 애플리케이션을 테스트할 때는 퍼블릭 클라우드를 사용할 수 있습니다.

워크로드 오케스트레이션: 하이브리드 클라우드 아키텍처는 컨테이너화된 워크로드를 자동화하기 위해 컨테이너 오케스트레이션 툴(예: Kubernetes 또는 Docker Swarm)을 사용합니다. 이러한 기술은 개발자가 여러 위치의 서버 클러스터에서 컨테이너를 신속하게 배포, 실행 및 동기화할 수 있게 지원합니다. 또한 컨테이너화된 워크로드의 확장성을 향상시켜 DevOps 및 기타 팀이 필요에 따라 컨테이너화된 애플리케이션을 실행하는 Kubernetes 클러스터를 자동으로 추가할 수 있으므로 가동 중단 시간이 줄어들고 성능을 최적화할 수 있습니다.

데이터 통합: 하이브리드 환경에서는 다양한 소스에서 데이터를 수집하고 처리하므로 여러 소스 시스템의 데이터를 결합하여 통합된 뷰를 형성하는 프로세스인 데이터 통합이 필요합니다.

하이브리드 클라우드용 데이터 관리 솔루션에는 인공 지능(AI)과 머신 러닝을 사용하여 데이터를 수집, 정리, 분석하는 데이터 분석 소프트웨어 플랫폼이 포함됩니다. 이러한 데이터 통합 툴의 대부분은 데이터 패브릭의 설계 개념을 통합하여 하이브리드 환경의 다양한 기술을 기반으로 실행되고, 여러 소스 시스템의 데이터를 결합하여 통합된 뷰를 생성합니다.

데이터 거버넌스: 데이터 거버넌스 툴은 조직이 규정 준수 및 규제 표준에 따라 데이터를 저장, 관리 및 사용하는 방법을 설명하는 정책과 프로토콜을 만들고 유지할 수 있도록 하이브리드 클라우드 아키텍처의 또 다른 기술 계층을 제공합니다.

보안: 하이브리드 클라우드 보안은 데이터와 애플리케이션이 온프레미스, 프라이빗 클라우드, 퍼블릭 클라우드 플랫폼의 조합으로 이동하는 환경에서 조직의 민감한 정보를 보호하는 데 사용되는 기술과 모범 사례를 포함합니다. 하이브리드 클라우드 아키텍처의 보안 계층에는 암호화, 네트워크 인증 및 관리 소프트웨어와 같은 기술적 제어가 포함됩니다.