이제 두 플랫폼의 장점과 어려움을 살펴봤으니, Kubernetes와 Docker Swarm의 유사점과 차이점을 정리해보겠습니다. 두 플랫폼 모두 컨테이너를 관리하고 애플리케이션 배포를 확장할 수 있도록 지원합니다. 두 플랫폼의 차이는 복잡성의 차이입니다. Kubernetes는 복잡한 구성이 필요한 고수요 애플리케이션에 적합한 효율적인 컨테이너 관리 기능을 제공하는 반면, Docker Swarm은 사용 편의성을 중심으로 설계되어 빠르게 배포하고 쉽게 관리할 수 있는 단순한 애플리케이션에 적합합니다.

Docker Swarm과 Kubernetes의 주요 차이점은 다음과 같습니다.

설치 및 설정

Kubernetes의 복잡성으로 인해 Docker Swarm은 설치 및 구성이 더 쉽습니다.

Kubernetes: 수동 설치는 운영 체제마다 다를 수 있습니다. 클라우드 제공업체의 관리형 서비스는 별도 설치가 필요하지 않습니다.

Swarm: Docker 환경에서 간단하게 설치할 수 있으며, 운영체제 간 인스턴스 구성이 대부분 일관적입니다.

확장성

Kubernetes는 트래픽 기반의 올인원 확장 기능을 제공하는 반면, Docker Swarm은 빠른 확장에 더 중점을 둡니다.

Kubernetes: 수평적 자동 확장 기능이 기본 내장되어 있습니다.

Swarm: 요청 시 그룹 자동 확장 기능을 제공합니다.

로드 밸런싱

Docker Swarm은 자동 로드 밸런싱을 기본 제공하지만, Kubernetes는 그렇지 않습니다. 하지만 Kubernetes에서는 타사 툴을 통해 외부 로드 밸런서를 쉽게 통합할 수 있습니다.

Kubernetes: 서비스 검색은 단일 DNS 이름을 통해 가능합니다. Kubernetes는 IP 주소 또는 HTTP 경로를 통해 컨테이너 애플리케이션에 접근합니다.

Swarm: 내부 로드 밸런서를 기본 제공합니다.

고가용성

두 툴 모두 높은 수준의 가용성을 제공합니다.