2025년 프롬프트 엔지니어링을 마스터하기 위한 최고의 리소스에 오신 것을 환영합니다. 이 종합 가이드는 모든 수준의 학습자가 효과적인 프롬프트 엔지니어링 기법을 이해하고 적용하는 데 도움이 되도록 엄선된 도구, 튜토리얼 및 실제 사례 모음을 제공합니다.

생성형 AI가 산업을 계속 재편함에 따라 OpenAI의 GPT-4, IBM Granite, Anthropic의 Claude, Google의 Bard, DALL·E, Stable Diffusion 등 대규모 언어 모델(LLM)을 포함한 AI 모델에 대한 정확한 프롬프트를 만드는 능력이 중요한 기술이 되고 있습니다. 독점 시스템으로 작업하든 오픈 소스 대안을 모색하든, 프롬프트 엔지니어링이 AI 기반 도구의 잠재력을 최대한 발휘하기 위한 핵심입니다.

프롬프트 엔지니어링은 새로운 코딩입니다. 점점 더 머신 러닝에 의해 주도되는 세상에서 자연어를 사용하여 AI 생성 시스템과 소통하는 능력은 필수적입니다. 이 가이드는 애플리케이션을 구축하든, 워크플로를 자동화하든, 창의적인 표현의 한계를 뛰어넘든 의미 있는 결과를 도출하는 프롬프트를 설계, 개선, 최적화할 수 있도록 지원합니다.

이 가이드는 기본 개념부터 고급 전략까지, 대규모 언어 모델(LLM), AI 프롬프트 설계, 생성형 AI 혁신의 환경을 탐색하는 데 도움이 되는 참고 자료입니다.