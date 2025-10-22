LangChain은 챗봇 애플리케이션에서 워크플로를 구축하기 위한 강력한 프레임워크를 제공합니다. 구조화된 프롬프트, 동적 체인 및 고급 LLM 통합을 결합하여 개발자가 RAG 기술을 활용하고 JSON과 같은 구조화된 아웃풋을 제공하는 확장 가능한 적응형 파이프라인을 만들 수 있습니다. LangChain이 프롬프트 체인을 효과적으로 처리하는 방법은 다음과 같습니다.

프롬프트 추상화: LangChain은 from_template을 활용하여 각 단계에 대한 구조화된 입력/아웃풋 워크플로를 설계하여 복잡한 챗봇 작업을 쉽게 처리할 수 있도록 합니다.

LLM 통합: 이 프레임워크는 IBM Granite, OpenAI, Hugging Face 등 다양한 LLM과 원활하게 통합되어 맞춤형 작업에 대한 미세 조정이 가능합니다.

체인 관리: LangChain의 SequentialChain과 SimpleSequentialChain은 챗봇 파이프라인에 대한 모듈식 워크플로를 지원하는 반면, stroutputparser는 JSON과 같은 구조화된 아웃풋을 보장합니다.

동적 워크플로: ConditionalChain 및 systemmessage 템플릿과 같은 도구를 사용하는 LangChain은 동적 콘텐츠 생성을 위한 RAG(검색 증강 생성) 원칙에 맞춰 적응형 워크플로를 지원합니다.