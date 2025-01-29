방향 자극 프롬프트(DSP)는 새로운 자연어 처리(NLP) 프롬프트 방법론으로, 원하는 아웃풋을 생성하기 위해 모델에 지시 또는 구조화된 자극이 제공됩니다.

원샷, 제로샷 또는 퓨샷 프롬프트와 같은 표준 프롬프트와 달리 이 접근 방식은 기준을 설정하거나 지침을 제공하여 모델의 아웃풋을 직접 제어할 수 있다는 점에서 차별화됩니다. 이 접근 방식에서 가이드 자극은 특정 기준에 의해 정의된 선을 따라 모델의 생성 프로세스의 제어 메커니즘 역할을 합니다.

지시 자극 프롬프트(DSP)는 작업이 상황에 매우 민감하지만 여전히 레이블이 지정된 데이터가 없는 특정 응답 집합을 요구할 때 유용합니다.

예를 들어, 필수 정보를 유지하는 것이 중요한 요약 작업의 경우 DSP는 모델이 특정 방식으로 생성되도록 유도하는 가이드 자극을 제공합니다. 이를 통해 전반적으로 더욱 정확하고 상황에 맞는 요약이 생성됩니다.1