제로샷 프롬프트란 무엇인가요?

파운데이션 모델의 약속 중 하나는 추가 훈련 데이터 없이 많은 사용 사례에 적용할 수 있다는 것입니다. 제로샷 프롬프트에서 모델은 사용 사례에 대해 원하는 아웃풋의 예시를 수신하지 않고 응답을 생성하도록 프롬프트를 표시합니다. 제로샷 프롬프트는 제로샷 러닝을 응용한 것으로, 제로샷 러닝은 모델에 학습 데이터가 전혀 없는 상태에서 예측을 요청하는 머신 러닝 패턴입니다.

아래 예에서 IBMGranite 시리즈의 granite-3-8b-instruct 모델은 분류 사용 사례에서 제로샷 프롬프트를 사용하여 프롬프트됩니다.2 이 경우 모델은 IT 문제를 "높음" 클래스 또는 "낮음" 클래스에 속하는 것으로 분류하여 문제의 긴급성을 나타냅니다. 이 예에서 모델은 프롬프트에 대한 분류 레이블 '높음'(굵은 아웃풋으로 표시)을 추론하며, 이는 이 컨텍스트에서 적절한 응답입니다.

참고: 프롬프트는 “Freeform” 모드를 사용하여 IBM watsonx.ai Prompt Lab에서 실행되었습니다.

설명된 문제의 클래스 이름을 높음, 중간 또는 낮음으로 설정하세요. 마지막 이슈의 클래스 이름만 예측하세요. 해당 클래스 이름을 선택한 이유에 대한 간단한 설명을 제공하세요.

클래스 이름: 높음

설명: 비즈니스 비용이 많이 들거나, 많은 사용자에게 영향을 미치거나, 또는 둘 다에 해당하는 문제입니다.

클래스 이름: 중간

설명: 높음과 낮음 사이 어딘가에 있는 문제입니다.

클래스 이름: 낮음

설명: 소수의 사용자에게 영향을 미치거나, 비즈니스 비용이 많이 들지 않거나, 또는 둘 다에 해당하는 문제입니다.

문제: 사용자가 파일을 업로드할 수 없다고 보고합니다.

등급: 높음

설명: 이 문제는 많은 사용자에게 영향을 미치고 소요되는 비즈니스 비용이 높기 때문에 높음으로 간주됩니다. 파일을 업로드할 수 없으면 사용자가 작업을 완료하지 못하여 지연과 생산성 저하가 발생할 수 있습니다. 또한 이 문제는 여러 부서나 팀에 영향을 미쳐 비즈니스 비용을 더욱 증가시킬 수 있습니다.

제로샷 프롬프트 전략은 모델에 새로운 문제를 태스크화할 때 기본 프롬프트 엔지니어링 전략인 경우가 많습니다.1 이 예시는 모델이 응답의 명시적인 예제 없이 적절한 추론을 생성하는 방법을 보여줍니다. 제로샷 프롬프트 시나리오는 새로운 문제를 해결하기 위해 사전 지식을 적용하는 인간의 학습을 모방합니다.3