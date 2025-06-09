os 모듈은 프로젝트 자격 증명이나 API 키와 같은 환경 변수에 액세스하는 데 사용됩니다.

WatsonxLLM은 IBM Watson LLM을 통합하여 생성 AI 모델에서 출력을 생성하는 langchain_ibm의 모듈입니다.

ChatWatsonx는 LangChain을 통해 IBM Watsonx를 사용하여 채팅 기반 상호작용을 가능하게 합니다.

SimpleDirectoryReader는 LlamaIndex를 사용하여 인덱싱하기 위해 디렉터리에서 문서를 로드하고 읽는 용도입니다.

GenParams에는 Watsonx 텍스트 생성 매개변수를 구성하기 위한 메타데이터 키가 포함되어 있습니다.

SQLiteCache를 사용하면 로컬 .cache.db SQLite 데이터베이스를 설정하여 중복된 API 호출을 피하고 개발 및 테스트 속도를 높일 수 있습니다.

이 튜토리얼에는 몇 가지 라이브러리와 모듈이 필요합니다. 다음 항목을 가져와야 합니다. 설치되지 않은 경우, 빠른 PIP 설치로 이 문제를 해결할 수 있습니다.