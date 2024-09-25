퓨샷 프롬프트란 무엇인가요?

사용자 쿼리: 이 프로세스는 "이 제품은 매우 비용 효율적입니다"와 같은 사용자 쿼리로 시작됩니다.

벡터 스토어: 모든 예시는 의미 검색에 최적화된 데이터베이스인 벡터 스토어에 저장됩니다. 사용자 쿼리가 수신되면 시스템은 시맨틱 일치를 수행하여 벡터 스토어에서 가장 관련성이 높은 예시를 찾습니다.

관련 예시 검색: 가장 관련성 있는 예시만 검색하여 프롬프트를 형성하는 데 사용합니다. 이 예시에서는 검색 증강 생성(RAG)을 활용하여 벡터 스토어에서 예시를 검색하므로 프롬프트를 특정 쿼리에 맞게 조정하는 데 도움이 됩니다. RAG는 퓨샷 프롬프트에 보편적으로 요구되는 것은 아니지만, 상황에 가장 적합한 예시를 사용하여 특정 시나리오에서 모델의 성능을 개선함으로써 프로세스를 크게 향상할 수 있습니다.

프롬프트 형성: 프롬프트는 검색된 예와 사용자 쿼리를 사용하여 구성됩니다. 예를 들어 프롬프트는 다음과 같습니다.