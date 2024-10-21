watsonx를 사용하여 Python에서 Granite 모델 프롬프트 조정

하드 프롬프트는 사용자를 대상으로 하며, 사용자의 조치가 필요합니다. 하드 프롬프트는 LLM이 응답을 생성하기 위한 템플릿 또는 지침으로 볼 수 있습니다. 하드 프롬프트의 예를 소개합니다. IBM 문서 페이지를 확인해 보실 것을 권장합니다. 이 프롬프트 유형과 기타 여러 유형에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요.

###For demonstration purposes only. It is not necessary to run this code block.

hard_prompt_template = """Generate a summary of the context that answers the question. Explain the answer in multiple steps if possible.

Answer style should match the context. Ideal Answer length is 2-3 sentences.



{context}

Question: {question}

Answer:

"""

이 하드 프롬프트 템플릿을 사용하면 LLM에 선호하는 아웃풋 구조 및 스타일에 대한 특정 지침을 제공할 수 있습니다. 이 프롬프트를 통해 LLM이 보다 양질의 바람직한 응답을 생성할 가능성이 높아집니다.

하드 프롬프트와 달리 소프트 프롬프트는 자연어로 작성되지 않습니다. 대신 프롬프트는 각 입력 임베딩의 시작 부분에 추가된 AI 생성 수치 벡터로 초기화됩니다. 이 입력 임베딩은 더 큰 모델에서 지식을 추출합니다. 이러한 해석 가능성 부족은 주어진 작업에 최적화된 프롬프트를 선택하는 AI에게로 확장됩니다. 즉, AI가 이러한 임베딩을 선택한 이유를 설명하지 못하는 경우가 많습니다. 다른 프롬프트 방법과 비교할 때 이러한 토큰은 모델 자체가 고정된 가중치로 동결된 상태로 유지되기 때문에 미세 조정보다 계산 비용이 낮습니다. 또한 소프트 프롬프트의 성능은 인간이 설계한 하드 프롬프트를 능가하는 경향이 있습니다.

이 튜토리얼에서는 프롬프트 조정을 위해 소프트 프롬프트로 작업하겠습니다.