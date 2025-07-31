프롬프트 최적화란 무엇인가요?

최근 몇 년 동안 OpenAI의 ChatGPT, Anthropic의 Claude 및 IBM® watsonx.ai® 같은 생성형 AI 도구의 등장으로 인간이 대규모 언어 모델(LLM)과 상호 작용하는 방식에 변화가 일어났습니다. 이 모델들은 작문부터 고객 지원, 코딩 지원, 기업의 의사 결정 지원에 이르기까지 다양한 과업에서 인간과 유사한 응답을 생성할 수 있습니다.

그러나 이러한 아웃풋의 품질은 AI 모델 자체에 따라서만 결정되지 않고 대부분프롬프트가 어떻게 작성되는지에 따라 달라집니다. 첫 프롬프트를 조금만 수정해도 모델의 응답이 크게 달라질 수 있습니다. 관련성, 정확성 또는 일관성이 개선되기도 하고 악화되기도 합니다.

이 영역은 프롬프트 최적화에 중점을 둡니다. 이는 LLM에서 보다 정확하고 관련성이 높으며 고품질의 결과를 생성하기 위해 입력 프롬프트를 개선하는 관행을 말합니다.

이 문서에서는 개선, 반복, 컨텍스트를 통해 프롬프트를 최적화하고 LLM의 아웃풋 완성도를 높이는 방식을 알아봅니다. 하지만 먼저 프롬프트 최적화의 진정한 의미는 무엇이고, 이것이 더 광범위한 AI 환경에 어떻게 부합하는지 정의해 보겠습니다.