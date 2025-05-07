프롬프트 엔지니어링 기법

프롬프트는 응답을 생성하기 위해 대규모 언어 모델과 같은 AI 모델에 제공되는 입력 텍스트 또는 쿼리입니다. 이는 모델의 동작을 안내하고, 작업을 정의하고, 상호 작용에 대한 컨텍스트를 설정하는 기본 메커니즘 역할을 합니다. 프롬프트 설계는 아웃풋의 품질과 관련성에 큰 영향을 미치므로 특정 작업에 적합한 유형의 프롬프트를 선택하는 것이 필수적입니다.

AI 모델에서 최상의 결과를 얻으려면 다양한 작업과 목표에 맞게 프롬프트를 구성할 수 있는 다양한 방법을 이해하는 것이 중요합니다. 프롬프트를 구성하는 방법에는 직접 명령, 개방형 명령, 작업별 명령의 세 가지 기본 방법이 있습니다.

직접 지시는 AI에게 무엇을 해야 하는지 정확히 알려주는 명확하고 구체적인 명령입니다. 이러한 프롬프트는 사용자가 아웃풋에 대해 명확한 기대를 갖는 간단한 작업에 이상적입니다. 프롬프트는 모델이 명시적인 지침을 구문 분석하고 명령과 긴밀하게 일치하는 응답을 생성하는 능력에 의존합니다. 지침이 상세할수록 아웃풋이 기대에 부응할 가능성이 높아집니다.

예시:

Write a poem about nature.

이 경우 AI는 텍스트를 생성하기 위한 정확한 형식인 [시]와 주제인 [자연]을 알고 있습니다.

개방형 지침은 덜 제한적이며 AI가 더 넓은 아이디어를 탐색하거나 창의적이고 해석적인 응답을 제공하도록 장려합니다. 이러한 프롬프트는 사용자가 아웃풋의 다양성과 독창성을 중시하는 브레인스토밍, 스토리텔링 또는 탐색적 토론에 유용합니다. 개방형 프롬프트는 제약을 두지 않고도 모델의 생성 능력을 활용합니다. 이 모델은 훈련 데이터를 사용하여 프롬프트에 대한 최상의 접근 방식을 추론하며, 이는 다양하거나 예상치 못한 결과를 생성할 수 있습니다.

예시:

Tell me about the universe.

여기에서 AI는 우주의 기원, 구조, 과학 이론 등 우주의 어떤 측면을 논할지를 자유롭게 결정할 수 있습니다.

작업별 지침은 번역, 요약 또는 계산과 같은 정확한 목표지향적 작업을 위해 설계되었습니다. 이러한 프롬프트는 명확하게 작성되는 경우가 많으며 정확한 응답을 보장하는 데 도움이 되는 추가 컨텍스트나 예시가 포함될 수 있습니다. 작업별 프롬프트는 모델이 특수 작업을 이해하는 데 활용합니다. 여기에는 퓨샷 프롬프트(예시 제공) 또는 제로샷 프롬프트(예시를 제공하지 않지만 모델의 사전 학습된 지식에 의존)와 같은 고급 프롬프트 기술을 통합할 수 있습니다.

예시:

Translate this text into French: ‘Hello.’

모델은 언어 번역 작업과 특정 입력 텍스트를 모두 이해하여 원하는 아웃풋인 "Bonjour"를 생성할 수 있습니다.

사용자는 이러한 유형의 프롬프트와 그 이면의 기술적 뉘앙스를 이해함으로써 AI 모델을 효과적으로 안내하는 프롬프트를 만들어 응답의 품질과 관련성을 최적화할 수 있습니다.