이상 탐지: 맥락 내 학습을 사용하면, LLM에 정상 및 비정상 네트워크 활동 레이블이 몇 가지 지정된 예제를 제공할 수 있습니다. 그러면 모델은 새로운 트래픽 인스턴스를 정상 또는 의심스러운 것으로 정확하게 분류할 수 있으므로, 광범위한 재교육 없이 유연하고 효율적인 모니터링이 가능합니다. 이 방식은 사이버 보안 및 네트워크 관리 작업에 광범위하게 적용될 수 있습니다.

예를 들어, 한 연구 논문에서는 무선 환경에서 자동 네트워크 침입 탐지를 위해 LLM, 특히 GPT-4를 사용하여 맥락 내 학습을 적용하는 예를 제시했습니다.4 광범위한 레이블 데이터와 비용이 많이 들고 미세 조정이 필요한 기존 방법을 취하지 않고 설명, 휴리스틱, 상호작용이라는 세 가지 맥락 내 학습 방식을 설계했습니다. 이 방법들은 GPT-4가 프롬프트에 레이블이 지정된 예제를 몇 가지 제공하고 특정 도메인에 대한 질문을 통합합니다. 이를 통해 정확도를 높여 공격 유형을 식별하도록 안내합니다. 9개의 분산 서비스 거부(DDoS) 공격 유형이 포함된 실제 데이터 세트에서 테스트한 결과, 성능이 개선된 것으로 나타났습니다. 정확도와 F1 점수가 약 90% 증가한 것으로 나타났으며, GPT-4는 단 10개의 예로 95% 이상에 도달했습니다. 이 예를 보면, LLM이 맥락 내 학습을 통해 최소한의 훈련 데이터로 실제 사이버 보안 시나리오에 빠르게 적응하고 효과적으로 작업을 수행할 수 있음이 확인됩니다.

특정 도메인용 자연어 처리(NLP): ICL을 사용하면 LLM은 프롬프트 안에서 관련성 있는 예시를 사용하여 특수 작업을 잘 수행할 수 있습니다. 이 방식은 레이블이 지정된 데이터가 부족하거나 미세 조정이 어려운 특정 도메인용 자연어 처리(NLP) 작업의 문제를 해결합니다. 이 경로를 통해 모델은 추론 중에 제공된 맥락 관련 단서만을 기반으로 정확한 결과를 조정하고 생성할 수 있습니다.

한 연구에 따르면 LLM은 ICL을 통해 항공 안전 보고서를 효과적으로 분석하여 의미론적 희소성 및 계산 비용이 많이 드는 미세 조정의 필요성과 같은 문제를 해결할 수 있습니다.5 이 연구에서는 BM25(검색어와의 관련성을 기준으로 문서의 순위를 매기는 데 사용되는 정보 검색 알고리즘)를 사용하여 프롬프트에 가장 관련성이 높은 예를 선택했습니다. 이 모델은 8개의 예를 통해 최대 80.24%의 정확도와 84.15%의 F1 점수를 달성하여 분류 정확도를 크게 향상시켰습니다. 프롬프트 내에서 고품질의 관련 예제를 제공함으로써 모델은 이해를 일반화하여 보이지 않는 보고서를 정확하게 분류합니다. 엄선된 예제를 늘리면 일반적으로 모델이 더 많은 맥락을 얻어서 데이터의 기본 패턴을 더 잘 포착해 성능이 향상됩니다. 이 방식은 전략적 예제 선택이 포함된 ICL을 통해 LLM이 전문 항공 데이터를 효과적으로 이해하고 분류할 수 있어, 특정 도메인용 NLP 작업에 대한 실질적인 솔루션이 된다는 것을 보여줍니다.

감정 분석: LLM은 ICL을 사용해서 레이블이 지정된 몇 가지 텍스트 샘플(예: '훌륭한 서비스→ 긍정적', '끔찍한 제품 → 부정적')을 제공하여 감정을 분석할 수 있습니다. 레이블이 지정되지 않은 새로운 문장이 주어졌을 때 모델은 높은 정확도로 감정을 추론할 수 있습니다. 이 방식은 고객 경험 분석, 오피니언 마이닝 및 브랜드 모니터링 작업을 간소화합니다.

맥락 내 학습은 우리가 대규모 언어 모델과 상호 작용하고 지능을 추출하는 방식의 근본적인 변화를 나타냅니다. 이를 통해 모델은 작업 설명과 몇 가지 예를 사용하여 새로운 작업에 동적으로 적응하며, ICL은 AI 시스템에 유연성, 효율성 및 접근성을 제공합니다. 이는 사전 훈련된 정적인 모델과 동적인 실제 요구 사항 사이의 격차를 해소하여, 단일 모델이 몇 가지 예제를 관찰하는 것만으로 광범위한 작업을 수행할 수 있도록 합니다. 학습 알고리즘, 사전 학습 전략, 프롬프트 설계 및 데모 최적화 전반에 걸쳐 연구가 발전함에 따라 ICL은 범용 AI의 초석이 되어 산업 전반에 걸쳐 보다 적응력 있고 해석 가능하며 확장 가능한 시스템을 위한 기반을 마련할 준비가 되어 있습니다.