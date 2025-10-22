이 튜토리얼에서는 단계별 지침에 따라 역할 프롬프트라는 프롬프트 엔지니어링 기법을 수행합니다. 세부적인 모델 아웃풋에 대한 페르소나를 할당하기 위해 IBM Granite 모델을 사용하겠습니다.

역할 프롬프트는 응답을 생성할 때 인공 지능(AI) 모델이 특정 역할이나 페르소나를 맡도록 지시하는 프롬프트 엔지니어링 기법입니다. 이 기술은 모델의 어조, 스타일 및 동작을 안내하는 데 사용할 수 있으며, 이를 통해 보다 매력적인 아웃풋을 얻을 수 있습니다.

프롬프트 엔지니어링은 모델 입력을 최적화하는 것이므로 적절하고 의미 있는 답변으로 응답합니다. 제로샷 프롬프트와 퓨샷 프롬프트는 대규모 언어 모델(LLM)과 대화하는 데 사용되는 인기 있는 두 가지 기술입니다. LLM은 인간의 언어를 처리하고 해석하는 능력으로 인해 자연어 처리(NLP) 작업을 수행할 수 있는 타고난 역량을 보유합니다. AI 모델의 언어 능력은 챗봇 대화, 다중 에이전트 상호 작용부터 개방형 창의적 글쓰기에 이르기까지 다양한 작업에 유용합니다.

LLM이 특정 역할의 특정 요구 사항을 충족하기 위해 특정한 페르소나 역할을 하도록 지시받을 때 생성형 AI(gen AI)는 더욱 개인적이 됩니다. AI의 응답은 할당된 역할로 프롬프트를 받았을 때 더 정확하고 관련성이 높을 수 있습니다. AI 모델은 방대한 데이터 세트를 활용하므로 교사, 역사적 인물, 영업 사원 등 상상할 수 있는 모든 역할을 할당할 수 있습니다. 이 능력은 페르소나 프롬프트라고도 하는 역할 프롬프트를 매우 강력한 기술로 만듭니다. AI 모델은 그 뛰어난 적응성 덕분에 사용자 또는 시스템의 특정 요구 사항에 맞는 응답을 생성할 수 있습니다.