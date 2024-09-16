ChatDev란 무엇인가요?

ChatDev의 에이전트는 역할 수행과 시작 프롬프트를 가이드로 삼아 작업을 완료합니다. 시작 프롬프팅은 에이전트가 역할 수행을 통해 서로 메시지를 주고 받으면서 작업을 해결하게 하는 대화형 LLM 자동 프롬프팅 방법입니다.8
ChatDev는 하위 작업 단계 각각의 시작 부분에 프롬프트 엔지니어링을 적용합니다. ChatChain은 작업 해결 프로세스 정의에 뛰어나지만, 추가 프롬프트나 가드레일 없이 단순히 응답을 교환하는 에이전트는 멀티 라운드 작업 중심 의사소통에 효과적이지 않습니다. 의사소통을 생산적으로 진행하고 역할 뒤집기, 지시 반복, 가짜 응답 같은 문제를 예방하기 위해 ChatDev는 시작 프롬프팅 메커니즘을 사용합니다.
시작 프롬프팅 메커니즘은 LLM이 인스턴스화될 때 지시자와 보조자 시스템 프롬프트로 최면을 겁니다. LLM에 최면을 건다는 게 부정적으로 느껴질 수 있지만(모델을 조작하는 데 악의적으로 사용될 수 있음) 이 경우는 역할 수행 에이전트에게 효과적으로 프롬프트를 보내는 방법입니다. 프롬프트에는 LLM으로 하여금 에이전트에게 협업 역할을 수행하고 지침을 따르는 방법을 안내할 수 있도록, 유용한 작업과 역할이 지정됩니다.
각 역할에 대한 초기 프롬프트는 에이전트가 역할 뒤집기 없이 적절한 응답을 제공할 수 있도록 합니다. 시스템에서의 두 역할을 위한 프롬프트는 거의 동일하며, 현재 진행 중인 하위 작업의 개요와 목표, 특수 역할, 외부의 가용 툴, 의사소통 프로토콜, 종료 조건과 제약 조건 또는 요구 사항을 다룹니다.9 이 메커니즘은 LLM 가드레일처럼 작동하여 응답 품질을 향상시키고 인간 개입의 필요성을 줄입니다.