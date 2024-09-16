ChatDev란 무엇인가요?

ChatChain은 에이전트 워크플로를 따라 작업 해결 프로세스를 단순화하는 이중 에이전트 의사소통 설계를 따릅니다. 에이전트 설계 패턴은 소프트웨어 개발 프로세스를 디자인, 코딩, 테스트의 순차적 3단계로 나누는 것에서 시작됩니다. 코딩과 테스트 단계는 코드 작성과 완성, 코드 검토(정적 테스트), 시스템 테스트(동적 테스트)의 하위 작업으로 더 잘게 나뉩니다.

ChatChain 안에서 이루어지는 의사소통의 각 단계는 지시자 에이전트 하나와 보조자 에이전트 하나로 구성됩니다. 각 하위 작업에서 서로 다른 전문 역할(예: 검토자와 GUI 디자인 개발자)을 가진 에이전트 2개가 지시자와 보조자 역할을 각각 수행합니다. 지시자 에이전트가 작업 완료를 위한 지시를 내리면, 보조자 에이전트가 이를 따르며 적절한 솔루션으로 응답합니다.11 에이전트는 작업이 완료되거나 합의에 도달할 때까지 멀티턴 대화에 주고받습니다. 의사소통 단계에서 도출된 솔루션은 텍스트(예: 애플리케이션에서 원하는 기능에 대한 설명)부터 코드(예: 초기 소스 코드)까지 다양합니다.

이 에이전틱 워크플로는 복잡한 다중 에이전트 토폴로지를 지양하고 합의 프로세스를 효과적으로 간소화시켜 의사소통의 능률을 키웁니다.12 이 방식에서는 이전 작업의 솔루션이 다음 단계로 가는 다리 역할을 하기 때문에 하위 작업들 간의 전환이 원활하게 이루어집니다. 이 워크플로는 모든 하위 작업이 완료될 때까지 계속되고 그 과정에서 에이전트를 안내합니다. 워크플로의 체인 스타일 구조는 자연어와 프로그래밍 언어 하위 작업을 연결하여 에이전트가 무엇을 전달해야 하는지 효과적으로 안내합니다. ChatChain은 MAS 설계에서 가장 어려운 문제인 에이전틱 협력에 대한 해결안 중 하나입니다.

ChatChain은 기본 설정을 사용하여 다음 순서로 소프트웨어를 생성합니다.