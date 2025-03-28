구매/조달 분야에서의 AI 에이전트

대규모 언어 모델(LLM)로 구동되는 자율 AI 에이전트는 자연어, 이미지 인식, 의사 결정 등 일반적으로 인간의 지능이 필요한 작업을 수행하도록 설계되었습니다. 이러한 에이전트는 기존의 비즈니스 프로세스를 자동화하는 것을 넘어 인간과 함께 작업하면서 자체 메모리 엔진을 만들고 실수로부터 배웁니다.
AI 에이전트의 기능은 이러한 에이전트가 수집하는 방대한 양의 데이터에 기인합니다. AI 에이전트는 다른 데이터 소스와 상호 작용하고, 데이터를 가져오고, 심지어 다른 에이전트와 상호 작용하여 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.
구매/조달 및 공급망 운영 분야에서 AI 에이전트는 공급업체 관리, 가격 책정, 구매 주문 내역, 공급망 관리 및 시장 분석을 포함한 다양한 책임을 처리할 수 있습니다.
AI 에이전트는 Python, Java 및 TensorFlow와 같은 다양한 프로그래밍 언어 및 프레임워크를 사용하여 구현할 수 있습니다. 또한 데이터베이스, API, ERP(전사적 자원 관리) 시스템, 구매/조달 플랫폼 및 공급업체 포털과 같은 다른 구매/조달 시스템 및 기술과 통합할 수 있습니다.
예를 들어, IBM watsonx Orchestrate는 조직이 공급업체 요청서 작성, 주문 라인 검색, 계약 관리와 같은 일반적인 작업을 수행하기 위해 매일 사용하는 주요 툴과 통합됩니다.