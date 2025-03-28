구매/조달 분야에서의 AI 에이전트

구매/조달 환경은 이제 단순한 자동화 과정을 훨씬 넘어서 전환점에 도달했습니다. 구매/조달 분야의 생성형 AI에 관한 최근 IBM 기업가치연구소(IBV) 보고서1는 조직이 이미 생성형 AI 혁명을 어떻게 수용하기 시작했는지 보여줍니다. 설문조사에 참여한 CSCO 및 COO의 64%는 생성형 AI가 이미 공급망 워크플로를 혁신하고 있다고 답했습니다.

전환의 최전선에는 이제 구매/조달 및 계약 관리의 미래로 여겨지는 AI 에이전트가 있습니다. 구매/조달에는 조직 내부와 공급업체 또는 시장 통찰력 데이터베이스에서 나오는 방대한 양의 데이터가 포함됩니다. 조직은 이 데이터를 활용하고 조치를 취하여 더 빠르고 더 나은 방식으로 결과를 달성해야 합니다.

기존의 구매/조달 자동화 방법은 일상적인 작업을 줄이고 워크플로를 간소화하여 팀이 보다 효율적으로 움직일 수 있도록 서류 작업을 디지털화하는 데 중점을 두었습니다.

에이전트형 AI는 예측 분석의 힘을 활용하고 머신 러닝(ML)과 자연어 처리(NLP)를 활용하여 구매/조달을 혁신하고 있습니다. 그 결과, 전략적으로 사고하고, 경험에서 배우고, 자율적으로 행동하는 AI 에이전트가 탄생했습니다. AI 에이전트는 공급업체와 협상하고 비용 절감을 최적화하며 인간 직원의 의사 결정 파트너로서 전략적 가치를 창출할 수 있습니다.