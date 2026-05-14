AI 에이전트 스프롤은 기업 기술이 이를 관리할 조직의 역량을 앞지르는 현상의 최신 사례를 보여줍니다. 이러한 패턴은 점점 더 빠른 속도로 반복되고 있습니다. 예를 들어 SaaS 스프롤과 섀도 IT는 클라우드 기술로 인해 중앙 IT 부서의 인지 없이도 새로운 소프트웨어를 훨씬 쉽게 도입할 수 있게 되면서 발생했습니다.

에이전틱 AI가 워크플로를 혁신하고 강력한 인간-AI 협업 관계를 구축할 수 있는 잠재력은 광범위한 도입으로 이어졌습니다. IBM 내부 연구에 따르면 대다수 기업은 이미 어떤 형태로든 AI 에이전트를 사용하고 있습니다.

그러나 에이전트를 빠르게 생성할 수 있는 AI 툴이 확산되면서 이제 에이전틱 툴 구축에 반드시 소프트웨어 엔지니어나 긴 파인튜닝 과정이 필요한 것은 아닙니다. Microsoft의 Copilot Studio 및 Salesforce의 AgentForce와 같은 툴은 로우코드 및 노코드 에이전트 개발 옵션을 지원하며, 이러한 강력한 솔루션은 부서 전반의 빠른 배포를 촉진합니다. 실제로 동일한 IBM 내부 연구에서는 많은 기업이 AI 스프롤이 이미 보안 위험을 증가시키고 불필요한 복잡성을 초래하고 있다고 응답한 것으로 나타났습니다.

이는 매우 중요한 의미를 가집니다. 대기업의 거의 모든 부서가 자율 AI 에이전트를 배포할 수 있는 역량을 갖추고 있지만, 이러한 광범위한 네트워크를 통제하고 관리할 메커니즘은 부족한 상태입니다. 그럼에도 AI 및 에이전틱 플랫폼 개발의 민주화와 이러한 기술이 약속하는 실질적인 비즈니스 성과로 인해 이를 포기하기는 어렵습니다. AI 에이전트를 책임감 있게 관리하려면 대규모 환경에서 에이전트 동작을 모니터링하고 최적화하는 중앙 집중식이고 의도적인 접근 방식이 필요합니다.

또한 조직 전반에서 AI 사용을 제어할 수 있는 확장 가능한 모델이 부족하면 기업 전체 차원의 조정도 어려워집니다. Matt Kosinski는 IBM의 Mixture of Experts 팟캐스트 최근 에피소드에서 “섀도 IT와 섀도 AI로 인해 조직 전반에서 최소 60건 이상의 무분별한 AI 활용 사례가 없는 고객은 없다”고 말했습니다. “그리고 모든 부서와 임원들은 실제로는 내가 조달 부문에서, 또는 HR에서, 혹은 이 사업 부문에서 이를 주도하고 있다고 말하고 있습니다.”