목표 기반 에이전트란 무엇인가요?

각 에이전트는 당면한 문제의 복잡성에 맞게 조정되며, 에이전틱 시스템이 에이전트 유형을 '믹스 앤 매치'할 수 없다는 법은 없습니다. 예를 들어, 의료 분야에서 워크플로를 실행하기 위해 목표 기반 에이전트뿐만 아니라 앞서 살펴본 네 가지 유형의 에이전트도 사용하는 병원을 생각해 볼 수 있습니다.

가장 간단한 수준으로, Vitals Monitor라는 반사 에이전트는 단순히 모든 환자의 활력 징후를 모니터링할 수 있습니다. 구체적인 목적은 환자의 심박수가 특정 수준 이하로 떨어지는 경우 경보를 울리는 것입니다. 즉, 의사나 간호사에게 사람의 개입이 필요함을 알릴 수 있습니다. 이러한 에이전트는 간단한 if/then 알고리즘에 의존할 수 있습니다.

한 단계 더 발전하면 Inventory Agent라는 모델 기반 반사 에이전트가 병원의 의약품 및 소모품 재고를 관리할 수 있습니다. 현재 재고, 과거 사용 패턴 및 공급망 파트너의 응답 시간에 대한 내부 모델을 유지 관리하여 보충 주문을 간소화할 수 있습니다.

셋째, Discharge Planner라는 더 높은 수준의 목표 기반 에이전트는 환자 퇴원이라는 단순한 이분법적 목표에서 역방향으로 작동할 수 있습니다. 즉, 사전 프로그래밍된 전략과 의사결정트리에 의존하는 동시에 미래의 상태도 고려하여 모든 필수 하위 작업을 포함하여 실험실, 의약품 및 전문의 승인을 조율합니다. 특정 단계가 지연되면 계획 모듈이 다시 실행되어 새 계획을 수립할 수 있습니다. 목표 기반 에이전트는 이러한 에이전트 중 대다수와 마찬가지로 대규모 언어 모델에서 미세 조정될 가능성이 높습니다.

넷째, BedAssignment Optimizer라는 효용 기반 에이전트는 안전, 만족도 및 처리량을 극대화하기 위해 환자를 다양한 병실에 배정할 수 있습니다. 여러 상품과 복잡한 절충점을 관리해야 하므로, 이 에이전트는 효용 함수와 함께 작동하여 전염성, 직원 배치 수준, 질병 심각도와 같은 변수를 평가합니다.

다섯째, 가장 높은 수준에서는 Intake Assistant라는 학습 에이전트가 머신 러닝을 사용하여 과거 경험에서 패턴을 찾아 분류 질문을 개선하고 고위험 환자를 표시하며 중복 단계를 줄입니다. 하위 레벨 에이전트와 달리 이 학습 에이전트는 진화하는 데이터 세트를 지속적으로 평가하여 인간에게는 보이지 않을 수 있는 심층적인 패턴을 찾아야 합니다.

이러한 다섯 에이전트는 복잡한 문제를 해결하기 위해 하나의 가상 어시스턴트 세트로서 협업합니다. 멀티 에이전트 시스템은 자연어 처리(NLP) 및 생성형 AI부터 컴퓨팅 비전과 API 도구 호출에 이르기까지 다양한 기능의 통합과 적절한 오케스트레이션을 통해 단순해야 하는 곳에서는 단순하고 복잡해야 하는 곳에서는 복잡성을 띱니다.