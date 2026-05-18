AI 에이전트 관리란 무엇인가요?

By Matthew Finio , Amanda Downie

AI 에이전트 관리 정의

AI 에이전트 관리는 조직 전반에서 AI 에이전트를 감독, 조정 및 관리하는 방식입니다. 여기에는 효과적인 배포, 모니터링 및 상호작용을 지원하는 시스템과 프로세스가 포함됩니다.

인공지능 시스템이 더욱 자율화되고 기업 운영에 통합되면서 이 개념은 주목받기 시작했습니다. 초기의 AI 시스템은 주로 사람의 직접적인 감독 아래 제한적인 작업을 수행했습니다. 최신 AI 에이전트는 다단계 워크플로를 수행하고, 외부 시스템과 상호작용하며, 제한적인 개입만으로 의사결정을 내릴 수 있습니다.

조직이 부서 및 플랫폼 전반에 걸쳐 더 많은 에이전트를 배포함에 따라 에이전트 보안과 운영 제어를 관리하기 위한 중앙 집중식 방식의 필요성이 점점 커지고 있습니다. Gartner는 2028년까지 기업용 소프트웨어 애플리케이션의 33%가 에이전틱 AI를 포함하게 될 것으로 전망하고 있으며, 이는 2024년의 1% 미만에서 크게 증가한 수치입니다.1

AI 에이전트 관리는 일반적으로 기술적 제어와 운영 정책을 결합합니다. 기술적 제어에는 모니터링 툴, 권한 시스템 및 활동 로그가 포함될 수 있습니다. 운영 정책은 일반적으로 누가 에이전트를 배포할 수 있는지, 에이전트가 어떤 작업을 수행할 수 있는지 및 사람 검토가 어떻게 이루어져야 하는지를 정의합니다. 이러한 제어 체계는 조직이 위험을 관리하는 동시에 에이전트가 효율적으로 운영될 수 있도록 지원합니다.

AI 에이전트 조정

조직은 종종 AI 에이전트 관리를 AI 모델과 비즈니스 운영 사이의 계층으로 접근합니다. 이 관리 계층은 여러 에이전트를 조정하고, 작업을 라우팅하며, 시간 경과에 따른 성능을 추적할 수 있습니다. 또한 에이전트가 내부 시스템 또는 외부 애플리케이션에 액세스하는 방식을 조직 전반에서 표준화하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

현재 많은 조직은 이 계층을 에이전트 컨트롤 플레인이라는 더 광범위한 개념과 연결하고 있으며, 이는 에이전트 오케스트레이션, 권한, 아이덴티티 관리 및 수명 주기 운영에 대한 중앙 집중식 감독 기능을 제공합니다. 이 구조는 더 높은 가시성과 운영 일관성을 바탕으로 에이전트 배포를 확장할 수 있도록 지원합니다.

이 분야는 기업이 AI 도입을 바라보는 방식에 나타난 더 광범위한 변화를 반영하기도 합니다. 기존 소프트웨어는 일반적으로 개발자가 사전에 정의한 고정 규칙을 따릅니다. AI 에이전트는 프롬프트, 데이터 및 변화하는 환경에 동적으로 반응하기 때문에 동작 예측이 더 어려울 수 있습니다. 이러한 시스템 중 다수는 실행 시점에 응답을 조정할 수 있는 대규모 언어 모델(LLM)생성형 AI 기술을 기반으로 구축됩니다. 이러한 유연성은 새로운 기회를 창출하지만, 동시에 기존 IT 관리 방식이 대응하도록 설계되지 않은 AI 에이전트 거버넌스 과제도 초래합니다.

AI 에이전트 스프롤 방지

AI 에이전트 관리는 에이전틱 AI 배포를 확장하는 데 필수 요소가 되고 있습니다. 조정된 감독 체계가 없으면 배포 환경이 단편화되고, 거버넌스 정책과 일치하지 않으며, 시스템 활동에 대한 가시성이 제한될 수 있습니다. 이 문제는 때때로 AI 에이전트 스프롤이라고 불리며, 서로 연결되지 않은 대규모 에이전트를 효과적으로 모니터링, 유지 관리 또는 관리하기 어려워지는 상황을 의미합니다. 이에 대응해 공급업체들은 오케스트레이션, 거버넌스 및 관측 가능성을 통합 관리 계층으로 결합한 전용 플랫폼을 도입하고 있습니다.

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AI 에이전트 관리가 중요한 이유

AI 에이전트는 조직 운영 방식을 변화시키고 있습니다. Salesforce 고객들은 AI 에이전트와 어시스턴트가 IT, 영업 및 고객 서비스 분야에서 높은 투자 수익률(ROI)을 제공하고 있다고 보고합니다.2 에이전트가 더 광범위한 책임을 맡게 되면서 조직은 에이전트 활동을 조정하고 직원 및 시스템과의 상호작용을 관리하기 위한 보다 명확한 구조를 필요로 하고 있습니다.

에이전틱 AI로의 전환은 기업이 운영 감독을 바라보는 방식도 변화시키고 있습니다. 기존 소프트웨어 시스템은 예측 가능하며 범위가 엄격하게 제한되어 있습니다. AI 에이전트는 목표를 해석하고, 추천을 수행하며, 여러 툴과 실시간으로 상호작용할 수 있기 때문에 더욱 유연하게 작동합니다. 이러한 유연성은 효율성을 향상시키는 동시에 복잡성을 초래합니다. 조직은 대규모 에이전트 네트워크 전반에서 동작을 모니터링하고, 권한을 관리하며, 가시성을 유지할 수 있는 중앙 집중식 방식을 필요로 합니다.

더 많은 기업이 멀티 에이전트 시스템으로 이동하고 있습니다. 각 부서는 재무, 고객 지원, 보안 또는 데이터 분석을 위한 특화된 에이전트를 배포할 수 있습니다. 시간이 지나면서 각 팀이 에이전트를 독립적으로 관리할 경우 이러한 시스템은 단편화될 수 있습니다. 관리 계층은 조직이 일관된 거버넌스 모델, 공유 운영 표준 및 부서와 플랫폼 전반의 중앙 집중식 감독 체계를 구축할 수 있도록 지원합니다.

멀티 에이전트 환경은 IT, 보안, 규제 준수 및 플랫폼 팀에 새로운 책임을 부여하고 있습니다. 일부 조직에서는 AI 거버넌스 그룹의 역할이 에이전트 오케스트레이션, 아이덴티티 관리 및 수명 주기 운영 감독까지 확대되고 있습니다. 도입이 확대됨에 따라 AI 에이전트 관리는 기업 운영 및 장기적인 AI 이니셔티브를 지원하는 더 광범위한 인프라의 일부가 되고 있습니다.

조직이 에이전트를 핵심 비즈니스 프로세스에 더욱 깊이 통합함에 따라 AI 에이전트 관리의 중요성도 계속 커질 가능성이 높습니다. AI 에이전트 관리는 조직이 점점 더 복잡해지는 에이전트 에코시스템에 대한 제어를 유지하는 동시에 더 광범위한 비즈니스 혁신 노력을 지원할 수 있도록 도와줄 것입니다.

Mixture of Experts | 12월 12일, 에피소드 85

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조직이 AI 에이전트 관리를 도입하는 이유

여러 요인이 AI 에이전트 관리 도입을 촉진하고 있습니다.

단편화된 배포에 대한 우려: 중앙 집중식 감독 체계가 없으면 조직은 서로 연결되지 않은 에이전트, 일관되지 않은 거버넌스 및 팀 간 제한된 책임성 문제를 겪을 수 있습니다.

더 높은 가시성에 대한 요구: 기업은 에이전트의 동작 방식, 액세스하는 시스템 및 실행 시점의 의사결정 방식에 대한 분석 정보를 점점 더 필요로 하고 있습니다.

멀티 에이전트 환경 확대: 많은 기업이 다양한 기능 또는 부서를 위해 특화된 에이전트를 배포하고 있습니다. 관리 플랫폼은 공유 운영 프레임워크 내에서 이러한 에이전트를 조정하는 데 도움을 줍니다.

증가하는 운영 복잡성: AI 에이전트는 다양한 시스템, 툴 및 워크플로와 동시에 상호작용할 수 있습니다. 이러한 환경이 더욱 상호 연결됨에 따라 조직은 중앙 집중식 조정 체계를 필요로 합니다.

기업 시스템과의 통합: AI 에이전트는 클라우드 플랫폼, 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API) 및 내부 비즈니스 애플리케이션과 점점 더 긴밀하게 연결되고 있습니다. 이러한 통합은 운영 관리 계층의 필요성을 더욱 높이고 있습니다.

중앙 집중식 거버넌스 필요성: 에이전트 배포가 확대됨에 따라 조직은 권한, 승인 및 운영 감독과 관련된 보다 일관된 정책을 필요로 하고 있습니다.

실험 단계에서 운영 규모 단계로의 전환: 많은 기업이 개별적인 AI 시범 운영 단계를 넘어 에이전트 에코시스템 관리를 위한 장기 전략을 구축하고 있습니다. AI 툴, 노코드 플랫폼 및 재사용 가능한 템플릿의 확산은 비즈니스 팀 전반에서 AI 에이전트 배포를 더욱 쉽게 만들고 있습니다.

AI 에이전트 관리 활용 사례

AI 관리 활용 사례는 산업과 기업 규모에 따라 다양합니다. 대부분의 조직은 에이전트가 여러 시스템, 워크플로 또는 팀과 상호작용하기 시작할 때 AI 에이전트 관리를 도입합니다. 실제 AI 에이전트 활용 사례는 다음과 같습니다.

비즈니스 프로세스 자동화(BPA)

AI 에이전트는 재무, 조달 및 운영 팀 전반의 워크플로를 조정하기 위해 BPA에서 점점 더 많이 활용되고 있습니다. 일부 조직은 이러한 워크플로를 공급망 환경으로 확장하고 있으며, 이 환경에서 AI 에이전트는 재고 활동을 추적하고 중단 상황을 감지하는 데 도움을 줍니다. 예를 들어 AI 에이전트는 경비 제출 내역을 처리하고, 비정상 활동을 탐지하며, 고액 경비 요청을 추가 검토를 위해 전달할 수 있습니다.

고객 지원 운영

많은 기업이 지원 요청 처리, 티켓 라우팅 및 내부 시스템 정보 검색을 위해 AI 에이전트를 활용하고 있습니다. AI 에이전트 관리는 조직이 에이전트의 고객 상호작용 방식을 모니터링하고 승인 또는 에스컬레이션 관련 규칙을 적용할 수 있도록 지원합니다. 이러한 시스템은 민감한 상호작용에 대해 사람의 감독을 유지하면서도 디지털 고객 경험을 개선하는 데 점점 더 많이 활용되고 있습니다. 예를 들어 지원 에이전트는 일반적인 청구 문의는 스스로 처리하지만, 더 민감한 문제는 사람 상담원에게 전달할 수 있습니다.

기업 연구 및 지식 검색

조직은 내부 문서를 검색하고, 정보를 요약하며, 직원 조사 워크플로를 지원하는 에이전트를 자주 배포합니다. AI 에이전트 관리는 민감한 정보에 대한 액세스를 제어하고 에이전트가 데이터를 검색하거나 공유하는 방식을 추적하는 데 도움을 줍니다. 예를 들어 법률 조사 에이전트는 승인된 문서 리포지토리에 액세스할 수 있지만, 기밀 HR 기록에는 접근이 제한될 수 있습니다.

IT 운영

AI 에이전트는 인프라 모니터링, 인시던트 대응 및 시스템 유지 관리 작업을 자동화할 수 있습니다. 이러한 환경에서 관리 계층은 조직이 에이전트 작업을 추적하고 클라우드 플랫폼 또는 내부 시스템 전반에서 운영 가시성을 유지할 수 있도록 지원합니다. 예를 들어 AI 에이전트는 비정상적인 서버 활동을 식별하고 보안 팀에 경고를 보내는 동시에 인시던트 티켓을 자동으로 생성할 수 있습니다.

다중 에이전트 조정

일부 조직은 더 큰 워크플로 내에서 협업하는 여러 특화 에이전트를 배포합니다. AI 에이전트 관리는 전체 프로세스에 대한 가시성을 유지하면서 이러한 에이전트 간 역할을 조정하는 데 도움을 줍니다. 예를 들어 하나의 에이전트는 고객 데이터를 수집하고, 다른 에이전트는 계정 이력을 분석하며, 또 다른 에이전트는 영업 팀을 위한 추천을 생성할 수 있습니다.

규제 대상 산업 운영

헬스케어, 금융 서비스 및 보험과 같은 산업은 AI 시스템에 대해 더욱 강력한 거버넌스와 감사 가능성을 요구하는 경우가 많습니다. AI 에이전트 관리는 조직이 에이전트 활동을 문서화하고 규제 준수 요구 사항을 지원하는 운영 제어를 적용할 수 있도록 지원합니다. 예를 들어 헬스케어 조직은 관리 툴을 사용하여 임상 지원 에이전트가 환자 워크플로 과정에서 어떤 시스템에 액세스했는지 추적할 수 있습니다.

보안 운영

보안 팀은 AI 에이전트를 사용해 경고를 분석하고, 이상 징후를 조사하거나, 위협 탐지를 지원할 수 있습니다. 이러한 에이전트는 민감한 시스템과 상호작용하는 경우가 많기 때문에 조직은 일반적으로 더욱 엄격한 모니터링 및 거버넌스 제어를 적용합니다. 예를 들어 보안 에이전트는 사람의 승인을 위한 대응 방안을 추천하기 전에 여러 모니터링 툴에서 정보를 수집할 수 있습니다.

소프트웨어 개발 워크플로

개발 팀은 코딩, 테스트 및 문서화 작업을 지원하기 위해 AI 에이전트를 점점 더 많이 활용하고 있습니다. 관리 플랫폼은 이러한 에이전트가 리포지토리에 액세스하고, 개발 툴과 상호작용하며, 조직 정책을 준수하는 방식을 조정하는 데 도움을 줍니다. 예를 들어 조직은 코딩 에이전트가 변경 사항을 제안하도록 허용하되, 사람 검토 없이 직접 프로덕션 배포를 수행하는 것은 제한할 수 있습니다.

기존 AI 운영과 비교한 AI 에이전트 관리

AI 에이전트는 기존 AI 시스템보다 더욱 동적이기 때문에 AI 에이전트 관리는 기존 AI 운영보다 더 복잡합니다. 기존 AI 시스템은 분류, 예측 또는 콘텐츠 생성과 같은 제한적인 작업을 위해 설계되었습니다. 이러한 시스템의 워크플로는 일반적으로 대부분 고정된 상태로 유지됩니다.

AI 에이전트는 실행 중 목표를 해석하고, 의사결정을 생성하며, 외부 툴과 상호작용할 수 있기 때문에 다르게 작동합니다. 이러한 변화는 기존 AI 관리 방식이 대응하도록 설계되지 않은 새로운 운영 요구 사항을 만들어냅니다.

가장 중요한 차이점은 다음과 같습니다.

  • 배포 구조: 기존 AI 배포는 일반적으로 단일 애플리케이션 또는 부서에 국한되어 있었습니다. AI 에이전트는 상호 연결된 멀티 에이전트 환경 전반에 점점 더 많이 배포되고 있습니다.

  • 거버넌스 범위: 기존 AI 거버넌스는 주로 모델 위험 및 데이터 처리 문제를 다룹니다. 에이전트 관리는 자율성과 정책 시행과 관련된 더 많은 문제를 초래합니다.

  • 관리 초점: 기존 AI 운영은 일반적으로 모델과 데이터 파이프라인에 초점을 맞춥니다. AI 에이전트 관리는 워크플로 및 연결된 시스템 전반에서 에이전트 동작을 조정하는 데 초점을 맞춥니다.

  • 모니터링 요구 사항: 기존 모니터링은 주로 모델 정확도 또는 가동 시간을 측정합니다. AI 에이전트 관리는 작업, 권한 및 의사결정 경로에 대한 가시성도 필요로 합니다.

  • 운영 유연성: 초기 AI 시스템은 일반적으로 사전에 정의된 범위 내에서 작동했습니다. AI 에이전트는 컨텍스트 또는 변화하는 입력에 따라 동작을 조정할 수 있습니다. 많은 환경에서 에이전트는 더 높은 컨텍스트 인식 능력을 갖추도록 설계됩니다. 이러한 기능을 통해 에이전트는 실행 중 워크플로와 데이터 흐름 패턴이 변화하더라도 동적으로 대응할 수 있습니다.

AI 에이전트 관리의 핵심 구성 요소

AI 에이전트 관리에는 조직이 대규모로 AI 에이전트를 배포, 조정 및 감독하기 위해 사용하는 운영 및 거버넌스 기능이 포함됩니다. 플랫폼마다 접근 방식에는 차이가 있을 수 있지만, 대부분의 기업 전략은 유사한 핵심 구성 요소 집합에 초점을 맞추고 있습니다. 그 예는 다음과 같습니다.

거버넌스 및 정책 제어

거버넌스 기능은 에이전트 동작을 안내하는 규칙과 범위를 정의합니다. 이러한 제어에는 조직 전반에 적용되는 승인 워크플로, 사용 정책, 운영 제한 및 규제 준수 요구 사항이 포함될 수 있습니다.

인간 감독

많은 조직은 특히 고위험 또는 비즈니스 핵심 작업에 대해 에이전트 워크플로 내에 사람 검토 메커니즘을 포함하고 있습니다. 인간의 감독은 에이전트가 불확실하거나 예상치 못한 결과에 직면했을 때 승인, 에스컬레이션 프로세스 또는 수동 개입 형태로 이루어질 수 있습니다.

ID 및 액세스 관리

AI 에이전트는 종종 기업 시스템, API 및 민감한 데이터 소스와 상호작용합니다. 아이덴티티 및 액세스 관리는 조직이 시간 경과에 따라 에이전트 액세스, 작업 및 권한 관리를 제어할 수 있도록 지원합니다.

통합 관리

AI 에이전트는 작업 수행을 위해 외부 툴, 기업 소프트웨어 및 클라우드 서비스에 의존하는 경우가 많습니다. 통합 관리는 플랫폼 및 환경 전반에서 운영 일관성을 유지하면서 이러한 연결을 조정하는 데 도움을 줍니다. 많은 조직은 AI 에이전트와 외부 공급자 간 상호작용을 관리하기 위해 AI 게이트웨이, API 관리 툴 및 표준화된 커넥터 프레임워크에도 의존하고 있습니다.

라이프사이클 관리

AI 에이전트 관리에는 에이전트 배포, 업데이트, 테스트 및 폐기 프로세스도 포함됩니다. 수명 주기 관리는 버전 제어 및 운영 안정성을 지원하면서 조직이 환경 전반의 일관성을 유지할 수 있도록 돕습니다. 일부 조직은 AI 시스템의 전체 운영 수명 주기를 관리하기 위해 이러한 활동을 보다 광범위한 에이전트 개발 수명 주기(ADLC) 방식과 연계합니다.

관측 가능성 및 모니터링

관측 가능성은 실행 시점에서 에이전트가 어떻게 동작하는지에 대한 가시성을 제공합니다. 조직은 모니터링 시스템을 사용하여 작업을 추적하고, 의사결정 경로를 검토하며, 장애를 식별하고, 에이전트가 사용자 또는 연결된 시스템과 어떻게 상호작용하는지 분석합니다. 운영 대시보드 및 성능 지표는 팀이 시간 경과에 따른 에이전트 활동을 모니터링하는 데 도움을 줍니다.

오케스트레이션

오케스트레이션은 에이전트가 작업을 수행하고, 시스템과 상호작용하며, 다른 에이전트와 협업하는 방식을 조정합니다. 멀티 에이전트 환경에서 오케스트레이션 계층은 요청을 라우팅하고, 역할을 할당하며, 다양한 툴 또는 앱 전반에서 워크플로를 관리할 수 있습니다.

에이전트 컨트롤 플레인의 역할

조직이 더 많은 AI 에이전트를 배포함에 따라 많은 조직이 중앙 집중식 조정 및 운영 감독을 제공하기 위해 에이전트 컨트롤 플레인을 도입하고 있습니다. 에이전트 컨트롤 플레인은 에이전트 에코시스템 전반에서 오케스트레이션, 거버넌스 및 모니터링을 연결하는 관리 계층 역할을 합니다. 조직은 개별적으로 에이전트를 관리하는 대신 컨트롤 플레인을 사용해 워크플로 및 시스템 전반에서 에이전트가 어떻게 운영되는지 감독할 수 있습니다.

에이전트 컨트롤 플레인은 일반적으로 다음과 같은 주요 기능을 지원합니다.

  • 중앙 집중식 오케스트레이션: 컨트롤 플레인은 에이전트가 작업을 수행하고, 정보를 공유하며, 다른 시스템 또는 에이전트와 상호작용하는 방식을 조정합니다.

  • 거버넌스 및 정책 시행: 조직은 중앙 집중식 계층에서 여러 에이전트 전반에 걸쳐 운영 정책, 액세스 제한 및 승인 요구 사항을 적용할 수 있습니다.

  • 관측 가능성 및 모니터링: 컨트롤 플레인은 실행 시점 동작, 시스템 상호작용 및 환경 전반의 에이전트 활동에 대한 가시성을 제공합니다.

  • 아이덴티티 및 권한 관리: 많은 컨트롤 플레인은 조직이 에이전트의 인증, 시스템 액세스 및 역할 기반 권한을 관리할 수 있도록 지원합니다.

  • 수명 주기 조정: 일부 플랫폼은 에이전트 에코시스템 전반의 배포 관리, 버전 추적 및 운영 유지 관리도 지원합니다.

에이전트 컨트롤 플레인에 대한 관심 증가는 기업 AI 환경의 복잡성이 커지고 있음을 보여줍니다. 조직이 상호 연결된 멀티 에이전트 시스템으로 이동함에 따라 가시성, 조정 및 운영 일관성을 유지하기 위한 중앙 집중식 관리 계층의 중요성이 더욱 커지고 있습니다.

AI 에이전트 관리의 이점

AI 에이전트 관리는 조직이 기업 환경 전반에서 AI 에이전트를 보다 효과적으로 조정, 관리 및 확장할 수 있도록 지원합니다. 구체적인 이점은 다음과 같습니다.

  • 워크플로 전반의 향상된 조정: 오케스트레이션 기능은 에이전트, 기업 시스템 및 비즈니스 프로세스 간 협업을 지원합니다. 이러한 조정은 운영 간소화, 리소스 사용 최적화 및 AI 배포를 통한 더 큰 비즈니스 가치 창출에 도움을 줄 수 있습니다.

  • 향상된 책임성: 감사 로그, 승인 시스템 및 실행 시점 모니터링은 에이전트가 의사결정을 내리고 작업을 수행하는 방식에 대한 보다 명확한 기록을 제공합니다.

  • 향상된 운영 가시성: 모니터링 및 관측 가능성 툴은 조직이 환경 전반에서 에이전트 동작, 시스템 상호작용 및 워크플로 활동을 추적할 수 있도록 지원합니다.

  • 더 높은 확장성을 갖춘 배포: 표준화된 관리 프레임워크는 조직이 단편화된 환경을 만들지 않고도 부서 전반으로 에이전트 사용을 확장할 수 있도록 지원합니다. 이러한 프레임워크는 조직이 증가하는 에이전트 워크로드를 관리하고 기업 운영 전반의 장기적인 확장성을 지원하는 데에도 도움을 줍니다.

  • 운영 단편화 감소: 통합 관리 계층은 조직이 서로 분리된 배포 환경과 일관되지 않은 거버넌스 방식을 방지하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

  • 간소화된 수명 주기 관리: 중앙 집중식 배포 및 유지 관리 프로세스는 조직이 업데이트, 테스트 및 버전 제어를 더욱 효율적으로 관리할 수 있도록 지원합니다.

  • 강화된 거버넌스: 중앙 집중식 정책 및 감독 구조는 조직이 여러 에이전트와 팀 전반에 걸쳐 일관된 운영 표준을 적용할 수 있도록 지원합니다.

AI 에이전트 관리의 과제

AI 에이전트 관리는 중요한 운영상 이점을 제공하지만, 조직은 에이전트를 대규모로 배포하면서 상당한 과제에도 직면하게 됩니다. 많은 위험은 에이전틱 AI 시스템의 동적이고 자율적인 특성에서 비롯됩니다.

  • 에이전트 스프롤: 더 많은 팀이 독립적으로 에이전트를 배포하기 시작하면 조직은 기업 전반에서 얼마나 많은 에이전트가 운영되고 있는지 또는 해당 에이전트가 어떤 시스템에 액세스할 수 있는지에 대한 가시성을 빠르게 잃을 수 있습니다. 많은 조직은 보다 통합된 운영 관점을 제공하는 중앙 집중식 오케스트레이션 계층 및 공유 거버넌스 표준을 도입함으로써 이 문제를 해결하고 있습니다.

  • 규제 준수 및 책임성 문제: 조직은 특히 규제가 엄격한 산업에서 에이전트가 어떻게 의사결정을 내리거나 작업을 수행했는지 문서화하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 제한적인 문서화와 부족한 감사 가능성은 규제 준수 팀 및 내부 감독 활동에 어려움을 초래할 수 있습니다. 감사 추적, 보고 시스템 및 중앙 집중식 거버넌스 정책은 에이전트 운영 전반에서 더 강력한 책임성을 지원하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

  • 일관되지 않은 거버넌스: AI 에이전트는 여러 비즈니스 부문에 걸쳐 서로 다른 속도로 도입되는 경우가 많습니다. 중앙 집중식 감독 체계가 없으면 팀마다 서로 다른 승인 프로세스, 보안 방식 또는 운영 정책을 따를 수 있습니다. 이러한 불일치는 혼란과 규제 준수 문제를 초래할 수 있습니다. 표준화된 거버넌스 프레임워크는 조직이 배포 환경 전반에 걸쳐 보다 일관된 제어를 적용할 수 있도록 지원합니다.

  • 제한적인 관측 가능성: 많은 조직은 여전히 에이전트가 실행 시점에 어떻게 동작하는지에 대한 명확한 가시성이 부족합니다. 에이전트가 여러 시스템과 상호작용하거나 자율적으로 의사결정을 수행할 경우 작업을 추적하거나 특정 결과가 발생한 이유를 이해하기 어려워질 수 있습니다. 운영 투명성 향상을 위해 실행 시점 모니터링 툴, 활동 로깅 및 감사 기능의 중요성이 점점 커지고 있습니다.

  • 운영 예측 불가능성: AI 에이전트는 기존 소프트웨어 시스템과 달리 변화하는 입력, 프롬프트 및 실행 시점 조건에 동적으로 반응합니다. 이러한 유연성은 적응성을 향상시킬 수 있지만, 일부 상황에서는 동작 예측을 더욱 어렵게 만들기도 합니다. 많은 조직은 테스트 프로세스, 인간 검토 메커니즘 및 운영 가드레일을 에이전트 워크플로에 통합함으로써 이러한 위험을 줄이고 있습니다.

  • 보안 및 액세스 위험: AI 에이전트는 종종 민감한 시스템 및 데이터 소스와 상호작용하기 때문에 권한 및 아이덴티티 관리와 관련된 새로운 과제를 초래할 수 있습니다. 조직은 이러한 위험을 줄이기 위해 아이덴티티 관리 프레임워크, 역할 기반 액세스 제어 및 승인 워크플로를 점점 더 많이 활용하고 있습니다.

  • 워크플로 복잡성: 멀티 에이전트 환경은 에이전트가 플랫폼, 애플리케이션 및 외부 서비스 전반에서 상호작용함에 따라 조정이 어려워질 수 있습니다. 단순한 배포 환경도 고도로 상호 연결된 환경으로 발전할 수 있습니다. 복잡성이 증가함에 따라 오케스트레이션 플랫폼 및 표준화된 통합 방식은 조직이 보다 일관된 조정을 유지할 수 있도록 지원합니다. 배포 규모가 확대됨에 따라 조직은 인프라 사용량 및 모델 가격 책정에 대한 강력한 감독 체계도 필요로 할 수 있습니다.

작성자

Matthew Finio

Staff Writer

IBM Think

Amanda Downie

Staff Editor

IBM Think

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    1. watsonx Orchestrate 살펴보기
    2. watsonx.ai 살펴보기
    각주

    1. 2025년 주요 전략 기술 트렌드: 에이전틱 AI, Gartner, 2024년 10월

    2. Salesforce 현황 2025-2026, IBM 기업가치연구소(IBV), 2025년