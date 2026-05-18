AI 에이전트 관리란 무엇인가요?

AI 에이전트 관리는 조직 전반에서 AI 에이전트를 감독, 조정 및 관리하는 방식입니다. 여기에는 효과적인 배포, 모니터링 및 상호작용을 지원하는 시스템과 프로세스가 포함됩니다.
인공지능 시스템이 더욱 자율화되고 기업 운영에 통합되면서 이 개념은 주목받기 시작했습니다. 초기의 AI 시스템은 주로 사람의 직접적인 감독 아래 제한적인 작업을 수행했습니다. 최신 AI 에이전트는 다단계 워크플로를 수행하고, 외부 시스템과 상호작용하며, 제한적인 개입만으로 의사결정을 내릴 수 있습니다.
조직이 부서 및 플랫폼 전반에 걸쳐 더 많은 에이전트를 배포함에 따라 에이전트 보안과 운영 제어를 관리하기 위한 중앙 집중식 방식의 필요성이 점점 커지고 있습니다. Gartner는 2028년까지 기업용 소프트웨어 애플리케이션의 33%가 에이전틱 AI를 포함하게 될 것으로 전망하고 있으며, 이는 2024년의 1% 미만에서 크게 증가한 수치입니다.1
AI 에이전트 관리는 일반적으로 기술적 제어와 운영 정책을 결합합니다. 기술적 제어에는 모니터링 툴, 권한 시스템 및 활동 로그가 포함될 수 있습니다. 운영 정책은 일반적으로 누가 에이전트를 배포할 수 있는지, 에이전트가 어떤 작업을 수행할 수 있는지 및 사람 검토가 어떻게 이루어져야 하는지를 정의합니다. 이러한 제어 체계는 조직이 위험을 관리하는 동시에 에이전트가 효율적으로 운영될 수 있도록 지원합니다.
조직은 종종 AI 에이전트 관리를 AI 모델과 비즈니스 운영 사이의 계층으로 접근합니다. 이 관리 계층은 여러 에이전트를 조정하고, 작업을 라우팅하며, 시간 경과에 따른 성능을 추적할 수 있습니다. 또한 에이전트가 내부 시스템 또는 외부 애플리케이션에 액세스하는 방식을 조직 전반에서 표준화하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
현재 많은 조직은 이 계층을 에이전트 컨트롤 플레인이라는 더 광범위한 개념과 연결하고 있으며, 이는 에이전트 오케스트레이션, 권한, 아이덴티티 관리 및 수명 주기 운영에 대한 중앙 집중식 감독 기능을 제공합니다. 이 구조는 더 높은 가시성과 운영 일관성을 바탕으로 에이전트 배포를 확장할 수 있도록 지원합니다.
이 분야는 기업이 AI 도입을 바라보는 방식에 나타난 더 광범위한 변화를 반영하기도 합니다. 기존 소프트웨어는 일반적으로 개발자가 사전에 정의한 고정 규칙을 따릅니다. AI 에이전트는 프롬프트, 데이터 및 변화하는 환경에 동적으로 반응하기 때문에 동작 예측이 더 어려울 수 있습니다. 이러한 시스템 중 다수는 실행 시점에 응답을 조정할 수 있는 대규모 언어 모델(LLM) 및 생성형 AI 기술을 기반으로 구축됩니다. 이러한 유연성은 새로운 기회를 창출하지만, 동시에 기존 IT 관리 방식이 대응하도록 설계되지 않은 AI 에이전트 거버넌스 과제도 초래합니다.
AI 에이전트 관리는 에이전틱 AI 배포를 확장하는 데 필수 요소가 되고 있습니다. 조정된 감독 체계가 없으면 배포 환경이 단편화되고, 거버넌스 정책과 일치하지 않으며, 시스템 활동에 대한 가시성이 제한될 수 있습니다. 이 문제는 때때로 AI 에이전트 스프롤이라고 불리며, 서로 연결되지 않은 대규모 에이전트를 효과적으로 모니터링, 유지 관리 또는 관리하기 어려워지는 상황을 의미합니다. 이에 대응해 공급업체들은 오케스트레이션, 거버넌스 및 관측 가능성을 통합 관리 계층으로 결합한 전용 플랫폼을 도입하고 있습니다.
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
AI 에이전트는 조직 운영 방식을 변화시키고 있습니다. Salesforce 고객들은 AI 에이전트와 어시스턴트가 IT, 영업 및 고객 서비스 분야에서 높은 투자 수익률(ROI)을 제공하고 있다고 보고합니다.2 에이전트가 더 광범위한 책임을 맡게 되면서 조직은 에이전트 활동을 조정하고 직원 및 시스템과의 상호작용을 관리하기 위한 보다 명확한 구조를 필요로 하고 있습니다.
에이전틱 AI로의 전환은 기업이 운영 감독을 바라보는 방식도 변화시키고 있습니다. 기존 소프트웨어 시스템은 예측 가능하며 범위가 엄격하게 제한되어 있습니다. AI 에이전트는 목표를 해석하고, 추천을 수행하며, 여러 툴과 실시간으로 상호작용할 수 있기 때문에 더욱 유연하게 작동합니다. 이러한 유연성은 효율성을 향상시키는 동시에 복잡성을 초래합니다. 조직은 대규모 에이전트 네트워크 전반에서 동작을 모니터링하고, 권한을 관리하며, 가시성을 유지할 수 있는 중앙 집중식 방식을 필요로 합니다.
더 많은 기업이 멀티 에이전트 시스템으로 이동하고 있습니다. 각 부서는 재무, 고객 지원, 보안 또는 데이터 분석을 위한 특화된 에이전트를 배포할 수 있습니다. 시간이 지나면서 각 팀이 에이전트를 독립적으로 관리할 경우 이러한 시스템은 단편화될 수 있습니다. 관리 계층은 조직이 일관된 거버넌스 모델, 공유 운영 표준 및 부서와 플랫폼 전반의 중앙 집중식 감독 체계를 구축할 수 있도록 지원합니다.
멀티 에이전트 환경은 IT, 보안, 규제 준수 및 플랫폼 팀에 새로운 책임을 부여하고 있습니다. 일부 조직에서는 AI 거버넌스 그룹의 역할이 에이전트 오케스트레이션, 아이덴티티 관리 및 수명 주기 운영 감독까지 확대되고 있습니다. 도입이 확대됨에 따라 AI 에이전트 관리는 기업 운영 및 장기적인 AI 이니셔티브를 지원하는 더 광범위한 인프라의 일부가 되고 있습니다.
조직이 에이전트를 핵심 비즈니스 프로세스에 더욱 깊이 통합함에 따라 AI 에이전트 관리의 중요성도 계속 커질 가능성이 높습니다. AI 에이전트 관리는 조직이 점점 더 복잡해지는 에이전트 에코시스템에 대한 제어를 유지하는 동시에 더 광범위한 비즈니스 혁신 노력을 지원할 수 있도록 도와줄 것입니다.
여러 요인이 AI 에이전트 관리 도입을 촉진하고 있습니다.
단편화된 배포에 대한 우려: 중앙 집중식 감독 체계가 없으면 조직은 서로 연결되지 않은 에이전트, 일관되지 않은 거버넌스 및 팀 간 제한된 책임성 문제를 겪을 수 있습니다.
더 높은 가시성에 대한 요구: 기업은 에이전트의 동작 방식, 액세스하는 시스템 및 실행 시점의 의사결정 방식에 대한 분석 정보를 점점 더 필요로 하고 있습니다.
멀티 에이전트 환경 확대: 많은 기업이 다양한 기능 또는 부서를 위해 특화된 에이전트를 배포하고 있습니다. 관리 플랫폼은 공유 운영 프레임워크 내에서 이러한 에이전트를 조정하는 데 도움을 줍니다.
증가하는 운영 복잡성: AI 에이전트는 다양한 시스템, 툴 및 워크플로와 동시에 상호작용할 수 있습니다. 이러한 환경이 더욱 상호 연결됨에 따라 조직은 중앙 집중식 조정 체계를 필요로 합니다.
기업 시스템과의 통합: AI 에이전트는 클라우드 플랫폼, 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API) 및 내부 비즈니스 애플리케이션과 점점 더 긴밀하게 연결되고 있습니다. 이러한 통합은 운영 관리 계층의 필요성을 더욱 높이고 있습니다.
중앙 집중식 거버넌스 필요성: 에이전트 배포가 확대됨에 따라 조직은 권한, 승인 및 운영 감독과 관련된 보다 일관된 정책을 필요로 하고 있습니다.
실험 단계에서 운영 규모 단계로의 전환: 많은 기업이 개별적인 AI 시범 운영 단계를 넘어 에이전트 에코시스템 관리를 위한 장기 전략을 구축하고 있습니다. AI 툴, 노코드 플랫폼 및 재사용 가능한 템플릿의 확산은 비즈니스 팀 전반에서 AI 에이전트 배포를 더욱 쉽게 만들고 있습니다.
AI 관리 활용 사례는 산업과 기업 규모에 따라 다양합니다. 대부분의 조직은 에이전트가 여러 시스템, 워크플로 또는 팀과 상호작용하기 시작할 때 AI 에이전트 관리를 도입합니다. 실제 AI 에이전트 활용 사례는 다음과 같습니다.
AI 에이전트는 재무, 조달 및 운영 팀 전반의 워크플로를 조정하기 위해 BPA에서 점점 더 많이 활용되고 있습니다. 일부 조직은 이러한 워크플로를 공급망 환경으로 확장하고 있으며, 이 환경에서 AI 에이전트는 재고 활동을 추적하고 중단 상황을 감지하는 데 도움을 줍니다. 예를 들어 AI 에이전트는 경비 제출 내역을 처리하고, 비정상 활동을 탐지하며, 고액 경비 요청을 추가 검토를 위해 전달할 수 있습니다.
많은 기업이 지원 요청 처리, 티켓 라우팅 및 내부 시스템 정보 검색을 위해 AI 에이전트를 활용하고 있습니다. AI 에이전트 관리는 조직이 에이전트의 고객 상호작용 방식을 모니터링하고 승인 또는 에스컬레이션 관련 규칙을 적용할 수 있도록 지원합니다. 이러한 시스템은 민감한 상호작용에 대해 사람의 감독을 유지하면서도 디지털 고객 경험을 개선하는 데 점점 더 많이 활용되고 있습니다. 예를 들어 지원 에이전트는 일반적인 청구 문의는 스스로 처리하지만, 더 민감한 문제는 사람 상담원에게 전달할 수 있습니다.
조직은 내부 문서를 검색하고, 정보를 요약하며, 직원 조사 워크플로를 지원하는 에이전트를 자주 배포합니다. AI 에이전트 관리는 민감한 정보에 대한 액세스를 제어하고 에이전트가 데이터를 검색하거나 공유하는 방식을 추적하는 데 도움을 줍니다. 예를 들어 법률 조사 에이전트는 승인된 문서 리포지토리에 액세스할 수 있지만, 기밀 HR 기록에는 접근이 제한될 수 있습니다.
AI 에이전트는 인프라 모니터링, 인시던트 대응 및 시스템 유지 관리 작업을 자동화할 수 있습니다. 이러한 환경에서 관리 계층은 조직이 에이전트 작업을 추적하고 클라우드 플랫폼 또는 내부 시스템 전반에서 운영 가시성을 유지할 수 있도록 지원합니다. 예를 들어 AI 에이전트는 비정상적인 서버 활동을 식별하고 보안 팀에 경고를 보내는 동시에 인시던트 티켓을 자동으로 생성할 수 있습니다.
일부 조직은 더 큰 워크플로 내에서 협업하는 여러 특화 에이전트를 배포합니다. AI 에이전트 관리는 전체 프로세스에 대한 가시성을 유지하면서 이러한 에이전트 간 역할을 조정하는 데 도움을 줍니다. 예를 들어 하나의 에이전트는 고객 데이터를 수집하고, 다른 에이전트는 계정 이력을 분석하며, 또 다른 에이전트는 영업 팀을 위한 추천을 생성할 수 있습니다.
헬스케어, 금융 서비스 및 보험과 같은 산업은 AI 시스템에 대해 더욱 강력한 거버넌스와 감사 가능성을 요구하는 경우가 많습니다. AI 에이전트 관리는 조직이 에이전트 활동을 문서화하고 규제 준수 요구 사항을 지원하는 운영 제어를 적용할 수 있도록 지원합니다. 예를 들어 헬스케어 조직은 관리 툴을 사용하여 임상 지원 에이전트가 환자 워크플로 과정에서 어떤 시스템에 액세스했는지 추적할 수 있습니다.
보안 팀은 AI 에이전트를 사용해 경고를 분석하고, 이상 징후를 조사하거나, 위협 탐지를 지원할 수 있습니다. 이러한 에이전트는 민감한 시스템과 상호작용하는 경우가 많기 때문에 조직은 일반적으로 더욱 엄격한 모니터링 및 거버넌스 제어를 적용합니다. 예를 들어 보안 에이전트는 사람의 승인을 위한 대응 방안을 추천하기 전에 여러 모니터링 툴에서 정보를 수집할 수 있습니다.
개발 팀은 코딩, 테스트 및 문서화 작업을 지원하기 위해 AI 에이전트를 점점 더 많이 활용하고 있습니다. 관리 플랫폼은 이러한 에이전트가 리포지토리에 액세스하고, 개발 툴과 상호작용하며, 조직 정책을 준수하는 방식을 조정하는 데 도움을 줍니다. 예를 들어 조직은 코딩 에이전트가 변경 사항을 제안하도록 허용하되, 사람 검토 없이 직접 프로덕션 배포를 수행하는 것은 제한할 수 있습니다.
AI 에이전트는 기존 AI 시스템보다 더욱 동적이기 때문에 AI 에이전트 관리는 기존 AI 운영보다 더 복잡합니다. 기존 AI 시스템은 분류, 예측 또는 콘텐츠 생성과 같은 제한적인 작업을 위해 설계되었습니다. 이러한 시스템의 워크플로는 일반적으로 대부분 고정된 상태로 유지됩니다.
AI 에이전트는 실행 중 목표를 해석하고, 의사결정을 생성하며, 외부 툴과 상호작용할 수 있기 때문에 다르게 작동합니다. 이러한 변화는 기존 AI 관리 방식이 대응하도록 설계되지 않은 새로운 운영 요구 사항을 만들어냅니다.
가장 중요한 차이점은 다음과 같습니다.
AI 에이전트 관리에는 조직이 대규모로 AI 에이전트를 배포, 조정 및 감독하기 위해 사용하는 운영 및 거버넌스 기능이 포함됩니다. 플랫폼마다 접근 방식에는 차이가 있을 수 있지만, 대부분의 기업 전략은 유사한 핵심 구성 요소 집합에 초점을 맞추고 있습니다. 그 예는 다음과 같습니다.
거버넌스 기능은 에이전트 동작을 안내하는 규칙과 범위를 정의합니다. 이러한 제어에는 조직 전반에 적용되는 승인 워크플로, 사용 정책, 운영 제한 및 규제 준수 요구 사항이 포함될 수 있습니다.
많은 조직은 특히 고위험 또는 비즈니스 핵심 작업에 대해 에이전트 워크플로 내에 사람 검토 메커니즘을 포함하고 있습니다. 인간의 감독은 에이전트가 불확실하거나 예상치 못한 결과에 직면했을 때 승인, 에스컬레이션 프로세스 또는 수동 개입 형태로 이루어질 수 있습니다.
AI 에이전트는 종종 기업 시스템, API 및 민감한 데이터 소스와 상호작용합니다. 아이덴티티 및 액세스 관리는 조직이 시간 경과에 따라 에이전트 액세스, 작업 및 권한 관리를 제어할 수 있도록 지원합니다.
AI 에이전트는 작업 수행을 위해 외부 툴, 기업 소프트웨어 및 클라우드 서비스에 의존하는 경우가 많습니다. 통합 관리는 플랫폼 및 환경 전반에서 운영 일관성을 유지하면서 이러한 연결을 조정하는 데 도움을 줍니다. 많은 조직은 AI 에이전트와 외부 공급자 간 상호작용을 관리하기 위해 AI 게이트웨이, API 관리 툴 및 표준화된 커넥터 프레임워크에도 의존하고 있습니다.
AI 에이전트 관리에는 에이전트 배포, 업데이트, 테스트 및 폐기 프로세스도 포함됩니다. 수명 주기 관리는 버전 제어 및 운영 안정성을 지원하면서 조직이 환경 전반의 일관성을 유지할 수 있도록 돕습니다. 일부 조직은 AI 시스템의 전체 운영 수명 주기를 관리하기 위해 이러한 활동을 보다 광범위한 에이전트 개발 수명 주기(ADLC) 방식과 연계합니다.
관측 가능성은 실행 시점에서 에이전트가 어떻게 동작하는지에 대한 가시성을 제공합니다. 조직은 모니터링 시스템을 사용하여 작업을 추적하고, 의사결정 경로를 검토하며, 장애를 식별하고, 에이전트가 사용자 또는 연결된 시스템과 어떻게 상호작용하는지 분석합니다. 운영 대시보드 및 성능 지표는 팀이 시간 경과에 따른 에이전트 활동을 모니터링하는 데 도움을 줍니다.
오케스트레이션은 에이전트가 작업을 수행하고, 시스템과 상호작용하며, 다른 에이전트와 협업하는 방식을 조정합니다. 멀티 에이전트 환경에서 오케스트레이션 계층은 요청을 라우팅하고, 역할을 할당하며, 다양한 툴 또는 앱 전반에서 워크플로를 관리할 수 있습니다.
조직이 더 많은 AI 에이전트를 배포함에 따라 많은 조직이 중앙 집중식 조정 및 운영 감독을 제공하기 위해 에이전트 컨트롤 플레인을 도입하고 있습니다. 에이전트 컨트롤 플레인은 에이전트 에코시스템 전반에서 오케스트레이션, 거버넌스 및 모니터링을 연결하는 관리 계층 역할을 합니다. 조직은 개별적으로 에이전트를 관리하는 대신 컨트롤 플레인을 사용해 워크플로 및 시스템 전반에서 에이전트가 어떻게 운영되는지 감독할 수 있습니다.
에이전트 컨트롤 플레인은 일반적으로 다음과 같은 주요 기능을 지원합니다.
에이전트 컨트롤 플레인에 대한 관심 증가는 기업 AI 환경의 복잡성이 커지고 있음을 보여줍니다. 조직이 상호 연결된 멀티 에이전트 시스템으로 이동함에 따라 가시성, 조정 및 운영 일관성을 유지하기 위한 중앙 집중식 관리 계층의 중요성이 더욱 커지고 있습니다.
AI 에이전트 관리는 조직이 기업 환경 전반에서 AI 에이전트를 보다 효과적으로 조정, 관리 및 확장할 수 있도록 지원합니다. 구체적인 이점은 다음과 같습니다.
AI 에이전트 관리는 중요한 운영상 이점을 제공하지만, 조직은 에이전트를 대규모로 배포하면서 상당한 과제에도 직면하게 됩니다. 많은 위험은 에이전틱 AI 시스템의 동적이고 자율적인 특성에서 비롯됩니다.
2030년에 가장 성공적인 기업을 정의할 다섯 가지 예측과, 리더들이 AI 중심의 우위를 확보하기 위해 취할 수 있는 단계들을 확인하세요.
변화하는 규제와 AI 에이전트의 등장이 어떻게 강력한 AI 거버넌스 프레임워크 구축의 필요성을 재편하고 있는지 알아보세요.
IBM의 Techsplainers에서 핵심 개념부터 실제 사용 사례까지 에이전틱 AI의 필수 요소를 분석합니다. 짧고 명확한 에피소드를 통해 기본 사항을 빠르게 익힐 수 있습니다.
주요 사용 사례와 핵심 능력을 분석하여 단계별 권장 사항을 제공하는 이 종합 가이드를 통해 비즈니스에 적합한 솔루션을 선택하는 데 도움을 받으세요.
조직이 서로 다른 파일럿을 통해 AI를 도입하는 것에서 AI를 사용하여 조직의 중심에서 혁신을 추진하는 것으로 전환하는 방법을 알아보세요.
이번 Mix of Experts 에피소드에서 IBM의 AI 전문가들과 함께 AI 에이전트의 미래 등에 대해 자세히 알아보세요.
생성형 AI로 워크플로와 프로세스를 자동화하는 강력한 AI 어시스턴트 및 에이전트를 구축, 배포, 관리하세요.
믿을 수 있는 AI 솔루션으로 비즈니스의 미래를 설계하세요.
IBM Consulting AI 서비스는 기업이 AI 활용 방식을 재구상하여 혁신을 달성하도록 지원합니다.
1. 2025년 주요 전략 기술 트렌드: 에이전틱 AI, Gartner, 2024년 10월
2. Salesforce 현황 2025-2026, IBM 기업가치연구소(IBV), 2025년