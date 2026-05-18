AI 에이전트 관리란 무엇인가요?

AI 에이전트는 조직 운영 방식을 변화시키고 있습니다. Salesforce 고객들은 AI 에이전트와 어시스턴트가 IT, 영업 및 고객 서비스 분야에서 높은 투자 수익률(ROI)을 제공하고 있다고 보고합니다.2 에이전트가 더 광범위한 책임을 맡게 되면서 조직은 에이전트 활동을 조정하고 직원 및 시스템과의 상호작용을 관리하기 위한 보다 명확한 구조를 필요로 하고 있습니다.

에이전틱 AI로의 전환은 기업이 운영 감독을 바라보는 방식도 변화시키고 있습니다. 기존 소프트웨어 시스템은 예측 가능하며 범위가 엄격하게 제한되어 있습니다. AI 에이전트는 목표를 해석하고, 추천을 수행하며, 여러 툴과 실시간으로 상호작용할 수 있기 때문에 더욱 유연하게 작동합니다. 이러한 유연성은 효율성을 향상시키는 동시에 복잡성을 초래합니다. 조직은 대규모 에이전트 네트워크 전반에서 동작을 모니터링하고, 권한을 관리하며, 가시성을 유지할 수 있는 중앙 집중식 방식을 필요로 합니다.

더 많은 기업이 멀티 에이전트 시스템으로 이동하고 있습니다. 각 부서는 재무, 고객 지원, 보안 또는 데이터 분석을 위한 특화된 에이전트를 배포할 수 있습니다. 시간이 지나면서 각 팀이 에이전트를 독립적으로 관리할 경우 이러한 시스템은 단편화될 수 있습니다. 관리 계층은 조직이 일관된 거버넌스 모델, 공유 운영 표준 및 부서와 플랫폼 전반의 중앙 집중식 감독 체계를 구축할 수 있도록 지원합니다.

멀티 에이전트 환경은 IT, 보안, 규제 준수 및 플랫폼 팀에 새로운 책임을 부여하고 있습니다. 일부 조직에서는 AI 거버넌스 그룹의 역할이 에이전트 오케스트레이션, 아이덴티티 관리 및 수명 주기 운영 감독까지 확대되고 있습니다. 도입이 확대됨에 따라 AI 에이전트 관리는 기업 운영 및 장기적인 AI 이니셔티브를 지원하는 더 광범위한 인프라의 일부가 되고 있습니다.

조직이 에이전트를 핵심 비즈니스 프로세스에 더욱 깊이 통합함에 따라 AI 에이전트 관리의 중요성도 계속 커질 가능성이 높습니다. AI 에이전트 관리는 조직이 점점 더 복잡해지는 에이전트 에코시스템에 대한 제어를 유지하는 동시에 더 광범위한 비즈니스 혁신 노력을 지원할 수 있도록 도와줄 것입니다.