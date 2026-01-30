공급망에서의 AI 에이전트

AI 에이전트는 공급망 운영 방식을 근본적으로 변화시킵니다. 전통적인 공급망 관리는 주기적인 계획 수립과 인간 주도의 의사결정 지점에 의존합니다. 데이터를 검토합니다. 의사결정을 내립니다. 행동이 실행에 이르기까지 시간이 오래 걸립니다. AI 에이전트는 이 모델을 지속적인 감지, 평가 및 대응으로 대체합니다.

공급망은 반응형이 아니라 더 역동적이고 능동적으로 변합니다. 실제로 공급망 리더의 62%는 운영 워크플로에 내장된 AI 에이전트가 실행 속도를 가속화하고 의사결정, 권장 사항 및 커뮤니케이션을 앞당긴다고 인식하고 있습니다.1

이러한 변화는 조직 전반에서 의사결정이 배분되는 방식도 바꿉니다. 대시보드를 해석하고 수동으로 행동을 실행하는 기획자에 의존하는 대신, AI 에이전트는 정의된 범위 내에서 직접 행동할 수 있습니다. 인간 팀은 일상적인 의사결정에 소요하는 시간을 줄이고 목표 설정, 예외 관리 및 결과 감독에 더 많은 시간을 할애합니다.

AI 에이전트는 서로 다른 공급망 기능이 협업하는 방식도 변화시킵니다. 계획, 조달, 제조 및 물류는 전통적으로 별도의 공급망 프로세스로 운영되어 왔습니다. AI 에이전트는 이러한 영역 전반에서 데이터, 컨텍스트 및 의도를 실시간으로 공유할 수 있습니다. 이 프로세스는 엔드 투 엔드 공급망 전반에서 더 조정된 의사결정과 더 명확한 트레이드오프를 가능하게 합니다.

또 다른 주요 변화는 공급망 혼란과 불확실성을 다루는 방식입니다. 전통적인 시스템은 종종 안정적인 조건을 가정하며 입력이 급격히 변하면 제대로 작동하지 않습니다. AI 에이전트는 지속적인 변동성이 있는 환경에서 작동하도록 설계되었습니다. 이들은 신호를 모니터링하고 가정을 재평가하며 조건 변화에 따라 행동을 조정합니다. 이러한 역량은 적응성을 사후 대응이 아니라 내재된 기능으로 만듭니다.

AI 에이전트를 이해하는 것은 이들이 새로운 운영 및 거버넌스 고려사항을 도입하기 때문에 중요합니다. 데이터 품질, 시스템 통합 및 신뢰가 핵심 관심사가 됩니다. 조직은 자율 행동에 대한 규칙을 정의하고 의사결정의 투명성을 보장해야 합니다.