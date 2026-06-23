에이전트 라이프사이클 관리란 무엇인가요?

AI 에이전트가 소규모 시범 운영에서 대규모 기업 배포로 전환됨에 따라 에이전트 라이프사이클 관리가 중요해졌습니다. 이로 인해 비공식 감독을 유지하기가 더 어려워집니다. 조직은 어떤 에이전트가 있는지, 누가 소유하고 있는지, 무엇에 액세스할 수 있는지, 성능은 어떤지, 언제 업데이트되거나 폐기되어야 하는지 알 수 있는 일관된 방법이 필요합니다.

연구에 따르면 에이전트 채택이 다른 많은 거버넌스 프로그램보다 빠르게 가속화되고 있습니다. IBM의 2026년 기술 리더 연구에 따르면 설문조사에 참여한 CIO와 CTO는 2027년까지 배포된 AI 에이전트가 38% 증가할 것으로 예상하는 반면, 그 정도의 규모에 완전히 준비가 되어 있다고 답한 비율은 11%에 불과했습니다. 또한 설문조사에 참여한 조직의 77%가 AI 도입이 이미 현재 거버넌스 역량을 능가하고 있다고 답했습니다. 마찬가지로, IT 및 비즈니스 리더를 대상으로 한 2026년 설문조사에서도 기업 중 21% 만이 에이전틱 AI 위험을 관리할 수 있는 성숙한 거버넌스 모델을 갖추고 있다고 답했습니다.1.

AI 에이전트는 정적 소프트웨어 도구가 아니기 때문에 이러한 격차는 중요합니다. 기존 소프트웨어는 일반적으로 정의된 규칙을 따릅니다. 즉 사용자가 특정 작업을 수행하면 애플리케이션이 예측 가능한 방식으로 응답합니다. AI 에이전트는 다릅니다. AI 에이전트는 유사한 입력에 대해 다른 아웃풋을 생성할 수 있습니다. 또한 사용자의 요청, 사용 가능한 컨텍스트, 이전 상호 작용 또는 연결된 도구에 따라 다른 단계를 선택할 수도 있습니다.

이로 인해 다음과 같은 몇 가지 관리 요구 사항이 발생합니다.

보안 : 에이전트는 비즈니스 시스템, 데이터, API 또는 서비스 계정에 액세스해야 할 수 있습니다. 적절한 액세스 제어가 없으면 과도한 권한이 부여된 비인간 ID로 변질될 수 있습니다.

: 에이전트는 비즈니스 시스템, 데이터, API 또는 서비스 계정에 액세스해야 할 수 있습니다. 적절한 액세스 제어가 없으면 과도한 권한이 부여된 비인간 ID로 변질될 수 있습니다. 안정성 : 에이전트는 실수를 하거나, 할루시네이션을 일으키거나, 잘못된 도구를 호출하거나, 통합이 변경될 때 실패할 수 있습니다.

: 에이전트는 실수를 하거나, 할루시네이션을 일으키거나, 잘못된 도구를 호출하거나, 통합이 변경될 때 실패할 수 있습니다. 거버넌스 : 조직은 어떤 에이전트가 사용 중인지, 누가 소유하고 있는지, 무엇에 액세스할 수 있는지, 내부 정책이나 규제 요구 사항을 충족하는지 여부를 알아야 합니다.

: 조직은 어떤 에이전트가 사용 중인지, 누가 소유하고 있는지, 무엇에 액세스할 수 있는지, 내부 정책이나 규제 요구 사항을 충족하는지 여부를 알아야 합니다. 추적성 : 팀은 에이전트가 무엇을 했는지, 어떤 도구를 사용했는지, 어떤 데이터에 액세스했는지, 결정이나 행동이 발생한 이유를 보여주는 감사 추적이 필요합니다.

: 팀은 에이전트가 무엇을 했는지, 어떤 도구를 사용했는지, 어떤 데이터에 액세스했는지, 결정이나 행동이 발생한 이유를 보여주는 감사 추적이 필요합니다. 운영 복원력: 에이전트가 예기치 않게 행동하는 경우 팀은 에이전트를 일시 중지하고, 액세스 권한을 취소하고, 변경 사항을 롤백하고, 문제를 조사하고, 서비스를 복원할 수 있는 방법이 필요합니다.

ALM은 전체 에이전트 라이프사이클에 구조를 적용하여 이러한 요구 사항을 해결하는 데 도움이 됩니다. 또한 기업이 임시 검토를 넘어 라이프사이클 전반에 걸쳐 에이전트를 승인, 테스트, 배포, 모니터링, 업데이트 및 폐기하는 반복 가능한 프로세스를 생성할 수 있도록 지원합니다. 그뿐만 아니라, 이를 통해 조직은 섀도우 AI, 과도한 권한, 부족한 관측 가능성, 프롬프트 변경, 모델 버전 변경, 지연 시간, 데이터 노출 및 일관성 없는 동작과 같은 위험을 관리할 수 있습니다.