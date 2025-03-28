인사 관리 분야에서의 AI 에이전트

직원들의 기대치가 변화하는 가운데, 전략적으로 배치된 고급 대화형 AI 기능을 갖춘 AI 에이전트는 기업의 파트너로 기능하여 HR을 혁신할 수 있습니다.

전 세계의 HR 리더들은 노동력 부족, 기술 격차 증가, 기술 변화 가속화 등 업무의 성격을 변화시키는 다양한 요인에 직면해 있으며, 새로운 인재 관리 전략이 필요합니다. 직원과 관리자 모두 더 적은 비용으로 더 많은 일을 해낼 수 있어야 합니다. AI 에이전트 및 관련 기술은 HR 워크플로를 최적화하고 직원에게 꼭 필요한 지원을 제공하는 동시에 HR 팀이 관리 작업에 소요하는 시간을 줄일 수 있습니다.

이러한 기술을 배포하면 직원 만족도와 비즈니스 수익에 있어 실질적인 결과를 얻을 수 있습니다. 비즈니스 전문가와 연구자들은 직원의 웰빙과 전문성 개발에 투자하는 것이 조직의 성공에 중요한 요소라고 믿습니다.1 지속적으로 학습하는 만족스러운 직원은 조직 전체의 생산성을 크게 높입니다. IBM IBV의 조사에 따르면, 탁월한 직원 경험을 제공하는 조직은 다른 조직에 비해 매출 성장률이 31% 더 높습니다.2

또한 IBM Consulting의 내부 연구에 따르면, 직원들이 일상적인 업무에 셀프 서비스 옵션을 활용하고 수동 인사 업무가 줄어들면 기업 전체의 역량이 향상되어 인사 서비스 제공 비용을 50%에서 60%까지 절감할 수 있습니다. 기업은 관리 부담을 줄이고 인사 전문가 및 기타 직원의 사용자 경험을 개선하는 주요 기술 개입을 통해 오버헤드를 줄이면서 성능을 크게 개선할 수 있습니다. 또한 HR 부서를 관리 부서에서 직원 경험 전반의 챔피언으로 탈바꿈시킬 수 있습니다.