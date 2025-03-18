연구자들은 에이전틱 메모리를 심리학자들이 인간의 기억을 분류하는 방식과 비슷하게 분류합니다. 프린스턴 대학교의 연구팀이 발표한 영향력 있는 언어 에이전트를 위한 인지 아키텍처(CoALA) 논문1에서는 다양한 기억 유형을 다음과 같이 설명합니다.

단기 기억

단기 기억(STM)은 AI 에이전트가 즉각적인 의사 결정을 위해 최근의 인풋을 기억하는 데 사용되며 여러 차례 이어지는 대화 속에서 맥락을 유지해야 하는 대화형 AI에 유용합니다.



예를 들어, 세션 내에서 이전 메시지를 기억하는 챗봇은 각 사용자 입력을 개별적으로 처리하는 대신 일관성 있는 응답을 제공할 수 있어, 사용자 경험을 향상시킬 수 있습니다. 예를 들어, OpenAI의 ChatGPT는 단일 세션 내에서 대화 기록을 유지하여 보다 원활하고 맥락을 이해하는 대화를 가능하게 합니다.

STM은 일반적으로 롤링 버퍼 또는 컨텍스트 창을 사용하여 구현되며, 이는 일정량의 최근 데이터를 저장하고 일정 시간이 지나면 덮어씁니다. 이 접근법은 짧은 상호 작용에서 연속성을 향상시키지만, 세션을 넘어서는 정보를 저장하지 않으므로 장기적인 개인화나 학습에는 적합하지 않습니다.

장기 기억

장기 기억(LTM)은 AI 에이전트가 여러 세션에 걸쳐 정보를 저장하고 기억해서 시간이 지날 수록 개인화되고 지능적으로 발전할 수 있도록 합니다.



LTM은 단기 메모리와 달리 영구적인 저장을 위해 설계되며 데이터베이스, 지식 그래프 또는 벡터 임베딩을 사용하여 구현되는 경우가 많습니다. 이 기억 유형은 개인화된 어시스턴트 및 추천 시스템과 같이 과거에 대한 지식이 필요한 AI 애플리케이션에서 결정적인 역할을 합니다.



예를 들어, AI 기반 고객 지원 에이전트는 사용자의 이전 상호 작용을 기억하고 이에 맞춰 응답을 조정함으로써 전반적인 고객 경험을 향상시킬 수 있습니다.

LTM을 구현하는 가장 효과적인 기술 중 하나는 검색 증강 생성(RAG) 입니다. 이 기술에서는 에이전트가 저장된 지식 기반에서 관련 정보를 가져와 응답을 향상시킵니다.

에피소드 기억

AI 에이전트는 삽화적 기억을 통해, 인간이 개별 사건을 기억하는 것과 비슷한 방식으로 과거의 특정한 경험을 회상할 수 있습니다. 이 기억 유형은 과거 사건을 학습하여 미래에 더 나은 결정을 내리는 사례 기반 추론에 유용합니다.



삽화적 기억은 주요 이벤트, 행동, 그 결과를 구조화된 형식으로 기록하여 에이전트가 의사 결정을 내릴 때 접근할 수 있도록 구현되는 경우가 많습니다.



예를 들어, AI 기반 금융 상담사는 사용자의 과거 투자 선택을 기억하고 그 기록을 바탕으로 더 나은 추천을 제공할 수 있습니다. 이러한 기억 유형은 로보틱 및 자율 시스템에서도 필수적이며, 에이전트가 과거 행동을 기억하여 효율적으로 이동할 수 있도록 돕습니다.

의미 기억

시맨틱 기억은 AI 에이전트가 체계적인 사실 지식을 저장하고 이를 검색하여 추론에 활용할 수 있도록 합니다. 특정 사건을 다루는 삽화적 기억과 달리, 시멘틱 기억은 사실, 정의, 규칙과 같은 일반화된 정보를 포괄합니다.



AI 에이전트는 일반적으로 지식 기반, 기호적 AI 또는 벡터 임베딩을 사용하여 의미 기억을 구현하며, 이를 통해 관련 정보를 효율적으로 처리하고 검색할 수 있습니다. 이 유형의 기억은 법률 AI 어시스턴트, 의료 진단 툴 및 기업 지식 관리 시스템과 같이 도메인 전문 지식이 필요한 실제 애플리케이션에서 사용됩니다.



예를 들어, AI 법률 상담사는 지식 기반을 활용하여 판례를 검색하고 정확한 법률 자문을 제공할 수 있습니다.

절차 기억

AI 에이전트에서 절차 기억은 기술, 규칙 및 학습된 행동을 저장하고 기억하는 능력을 의미하며, 이를 통해 에이전트는 매번 명시적인 추론 없이 자동으로 작업을 수행할 수 있습니다.



이는 자전거 타기나 타자 치기처럼 사람들이 각 단계를 의식적으로 생각하지 않고도 행동을 수행할 수 있게 하는 인간의 절차적 기억에서 영감을 얻은 것입니다. AI에서 절차 기억은 에이전트가 이전 경험을 기반으로 복잡한 작업 순서를 자동화하여 효율성을 향상시키는 데 도움을 줍니다.

AI 에이전트는 훈련을 통해 행동 순서를 학습하며, 종종 강화 학습을 사용하여 시간이 지남에 따라 성능을 최적화합니다. 작업 관련 절차를 저장함으로써 AI 에이전트는 계산 시간을 줄이고 데이터를 처음부터 다시 처리하지 않고도 특정 작업에 더 빠르게 응답할 수 있습니다.