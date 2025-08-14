AgentOps란 무엇인가요?

AI 에이전트 시장은 2024년 기준 약 50억 달러로 추산되며, 2030년까지 약 500억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.1 그러나 더 많은 기업이 워크플로를 간소화하고 자동화하기 위해 AI 에이전트를 구축함에 따라, 이러한 에이전트의 동작을 모니터링하여 의도대로 작동하는지 확인하는 것이 새로운 과제로 대두되고 있습니다. AgentOps는 에이전트 성능 평가를 새롭게 떠오르는 모범 사례들을 대략적으로 정의한 것으로, DevOps(소프트웨어 제공을 표준화) 및 MLOps(머신 러닝 모델 제공을 표준화) 관련 분야에서 확립된 원칙을 기반으로 합니다.

그러나 에이전트 관리는 종래의 소프트웨어 또는 AI 모델 구축처럼 간단하지 않습니다. '에이전틱' 시스템은 복잡하고 역동적이며, 본질적으로 스스로 생각하는 소프트웨어가 관여합니다. 에이전트는 자율적으로 행동하고, 작업을 연결하고, 결정을 내리고, 비결정론적으로 행동합니다. AgentOps의 기본 개념은 혼란스러울 수 있는 영역을 관측 가능하고 신뢰할 수 있게 만들어서, 개발자가 에이전트 상호 작용 및 기타 에이전트 동작의 블랙박스를 들여다볼 수 있게 하는 것입니다.

AgentOps는 하나의 도구가 아닌 전체 에코시스템을 통해 관리합니다. 최근의 연구에 따르면 Agenta에서 LangSmith, Trulens에 이르는 Github와 그 밖의 코드 저장소에서 관행과 관련된 도구가 17개 발견되었습니다(그 중에는 'AgentOps'라는 간단하고 야심찬 이름도 있습니다.). 이러한 도구는 일반적으로 개발자가 선택한 에이전트 프레임워크(IBM®의 watsonx Agents 또는 OpenAI의 Agents SDK)를 지원합니다. 이 치열한 분야에서 AutoGen, LangChain 및 CrewAI(멀티 에이전트 시스템의 오케스트레이션에 최적화됨)를 포함하여 인기 있는 플랫폼과 프레임워크가 다수 등장했습니다.