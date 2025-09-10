ReWOO란 무엇인가요?

OpenAI의 GPT-1과 GPT-2 모델 같은 초창기 LLM은 직접 답변을 제공했습니다. 2022년에 생각의 연결고리 모델이 처음 등장한 이후로는 모델이 응답에 도달할 때 본질적으로 '큰 소리로 생각'하며 정확성과 설명 가능성을 향상시키는 외부화된 추론 요소를 추가했습니다.

다음으로 증강 언어 모델('ALM 시스템')과 AI 에이전트가 등장하면서 이러한 추론에 '도구 호출' 기능이 추가되었습니다. ReAct와 같은 초기 ALM 프레임워크는 사고-행동-관찰 패턴을 사용해서, 시스템이 생성하는 결과물을 관찰한 다음에 다시 생각을 시작합니다. ReAct와 같은 프레임워크는 일반적으로 효과적이기는 하지만 토큰이 많이 소모될 수 있습니다. 후속 도구 호출이 있을 때마다 이전의 모든 대화 기록이 포함되어야 해서, 단계마다 비용이 복합적으로 증가하기 때문입니다.

ReWOO는 추론을 외부 관찰에서 분리하여 생각-행동-관찰 패턴에서 벗어나고, 모델이 내부적으로 추론 체인을 계획한 다음에 선택적으로 도구를 호출하거나 정보를 검색하게 합니다. 이렇게 두 과정을 분리하면 불필요하게 오가는 소통을 줄이고 모델이 작업 전반에 걸쳐 계획을 유지할 수 있습니다.