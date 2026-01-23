MCP 서버를 구축하는 방법

이러한 다른 솔루션과 비교하여 MCP를 사용하면 다음과 같은 몇 가지 이점이 있습니다.

- 확장: MCP 서버를 한 번 정의하고 호스팅하여 여러 AI 시스템에서 사용할 수 있습니다. 이 용량으로 인해 여러 생성형 AI 시스템에 대해 동일한 소스 데이터, 리소스 및 AI 도구에 대한 액세스를 정의해야 할 필요성이 제한됩니다.

- 데이터 검색: 데이터 검색을 위해 쿼리 전에 전처리 및 벡터화가 필요한 RAG와 달리, MCP는 동적이며 실시간으로 정보 소스의 변동과 업데이트를 허용합니다.

- 복잡성: 여기에서 설명하는 것처럼 MCP는 설정과 AI 애플리케이션 통합이 매우 간단합니다. 구성 파일을 사용하여 MCP 서버를 여러 환경에서 쉽게 이식할 수 있습니다.

- 플랫폼 독립적: Python, TypeScript 또는 기타 언어로 MCP 서버를 구축할 수 있다는 사실 외에도 특정 LLM 솔루션과 연결되지 않습니다.

- 클라이언트/서버 모델을 통한 디버깅: MCP 클라이언트가 MCP 서버에 요청을 보내면 서버는 API, 데이터베이스 또는 로컬 파일 등 다양한 외부 시스템 및 소스에서 필요한 데이터를 가져옵니다. 이러한 구조화된 접근 방식은 AI 모델이 일관되고 관련성 있는 컨텍스트를 수신하여 보다 정확하고 신뢰할 수 있는 아웃풋으로 이어지도록 보장합니다. MCP는 JSON-RPC를 사용하여 메시지를 인코딩하고 stdio 및 스트리밍 가능한 HTTP의 두 가지 전송 메커니즘을 지원합니다. 이전 버전의 프로토콜에서는 서버 전송 이벤트(SSE)를 통해 HTTP도 지원했습니다.

기업에 필요한 최신 정보를 지속적으로 최신 상태로 유지해야 하는 것은 쉽지 않은 일입니다. MCP는 컨텍스트를 구축하고 계약이 실행될 때 계약에 대한 새로운 정보, 디지털화되고 있지만 반드시 이해 가능하지는 않은 레거시 정보 등을 통합하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 해당 정보는 내부 및 외부 모두일 수 있지만 컨텍스트를 추가하면 LLM을 유용하게 사용하기 위해 시간이 많이 걸리는 LLM을 재훈련할 필요가 없습니다.

많은 원격 MCP 서버를 사용할 수 있으며 github.com에서 다양한 레퍼런스 구현을 확인할 수 있습니다.