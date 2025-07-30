통합 개발 환경(IDE)이란 무엇인가요?

로컬 IDE는 개발자의 개인 또는 업무용 하드웨어에 설치되어 로컬에서 실행됩니다. 이러한 IDE에는 추가 리소스 라이브러리가 필요하며, 개발자는 프로젝트 요구 사항 및 개인 선호도에 따라 로컬에 다운로드하여 설치해야 합니다.

로컬 IDE는 사용자 정의가 더 자유롭고 대기 시간 문제가 거의 없으며 설정이 완료된 후 활성 인터넷 연결 없이도 완전히 작동할 수 있습니다. 그러나 로컬 IDE를 설정하고 구성하는 것은 번거로울 수 있으며 로컬 컴퓨터와 프로덕션 환경 간의 차이로 인해 의도하지 않은 소프트웨어 버그나 오류가 발생할 수 있습니다.

로컬 IDE도 로컬 하드웨어에 종속됩니다. 컴퓨터의 로컬 메모리 리소스에 의존하는 로컬 하드웨어는 특히 대량의 복잡한 코드로 작업할 때 로컬 IDE를 실행하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.

로컬 IDE의 예는 다음과 같습니다.

Microsoft Visual Studio

Eclipse