단위 테스트란 무엇인가요?

단위 테스트는 개별 구성 요소 또는 코드 단위(가능한 가장 작은 단위)에 특히 주의를 기울여 소프트웨어를 평가하기 위한 테스트 주도 개발(TDD) 방법입니다.
단위 테스트에는 단위가 애플리케이션의 다른 부분과 통합되기 전에 기능을 확인할 수 있도록 단위를 격리하는 작업이 포함됩니다.
단위 테스트 프레임워크는 즉각적이고 장기적인 이점을 모두 제공합니다. 단기적으로 단위 테스트를 통해 자동화된 테스트가 가능하므로 개발 프로세스를 더 빠르게 진행할 수 있습니다. 장기적으로 단위 테스트는 비용이 상당히 높아지는 경향이 있는 소프트웨어 개발 라이프사이클(SDLC) 후반에 디버깅이 덜 필요하므로 인건비를 절감할 수 있습니다.
디버깅이 덜 필요한 이유는 단위 테스트에서 지원하는 코드 품질 개석 덕분입니다. 단위 테스트는 개발 프로세스 초창기에 발생하는 오류를 선제적으로 주의 깊게 탐지할 수 있도록 지원합니다. 테스터는 개별 단위에 집중함으로써 평가되는 개별 코드 조각 또는 코드 라인인 '실행 단위'에 집중할 수 있습니다.
궁극적인 효과는 소프트웨어 테스트 중에 코드 변경을 조기에 안전하게 정의하고 수행하여 남아 있을 수 있는 초기의 오래된 레거시 코드를 대체해 더 강력한 코드베이스를 구축하는 것입니다.
단위 테스트는 모든 유형의 테스트 중에서 '시프트-레프트' 규율의 가장 순수한 예라 할 수 있습니다. 시프트 레프트 테스트 방법의 목표는 왼쪽에서 오른쪽으로 순차적으로 이동하는 구상된 프로젝트 타임라인을 기반으로 소프트웨어 테스트의 특정 부분을 SDLC 내의 앞부분에 재배치하는 것입니다.
따라서 테스터가 소스 코드의 가장 작은 부분을 수정하면 프로젝트의 가장 기본적인 수준에서 작동하며 프로젝트 타임라인 맨 왼쪽에 배치됩니다. 사실, 단위 테스트는 실제 소프트웨어 엔지니어링이 수행되기 전에 시작될 정도로 시프트 레프트(왼쪽으로 이동)가 될 수 있습니다. 단위 테스트의 한 가지 측면은 소프트웨어 개발자가 초기 설계 단계에서 잠재적인 단위 문제를 고려하고 정신적으로 해결하도록 유도한다는 점입니다.
소프트웨어 테스트 분야에는 특정 속성과 기능을 공유하는 것으로 보이는 여러 유형의 테스트가 있습니다.
예를 들어, 단위 테스트와 단순 테스트 사이에 가끔 혼동하는 경우가 있는 이유를 쉽게 파악할 수 있습니다. 단어를 보면 두 용어는 유사한 의미를 공유하는 것처럼 들리지만, 단위 테스트는 간단한 코드 조각에 초점을 맞춥니다. 그러나 단위 테스트는 기본적인 코드 조각을 테스트하는 데 그치는 반면, 단순 테스트는 이름에도 불구하고 훨씬 더 광범위하고 복잡할 수 있습니다.
간단한 테스트는 통합 테스트(구성 요소가 서로 얼마나 잘 작동하는지 확인하는 목적)와 같이 다양한 목적으로도 사용될 수 있습니다. 단순 테스트는 엔드투엔드 테스트(전체 시스템 성능을 측정하는 목적)를 수행하는 데에도 사용할 수 있습니다. 주요 차이점은 각각의 테스트 환경과 관련됩니다. 단위 테스트는 코드를 격리하여 테스트하려고 노력하는 반면, 단순 테스트는 코드를 격리할 수도, 격리하지 않을 수도 있습니다.
다행히 다른 테스트 유형에 비해 모호한 부분이 상당히 적습니다. 예를 들어, 전체 소프트웨어 시스템을 분석하여 비즈니스 기대치를 충족하고 사용자 요구 사항을 얼마나 효과적으로 충족하는지 분석하는 승인 테스트가 있습니다. 승인 테스트는 SDLC 후반부, 회귀 테스트(코드 변경으로 인해 기능에 오류가 발생하지 않는지 확인하는 테스트) 직후, 시스템 배포 전에 실시합니다.
일반적으로 단위 테스트와 다른 테스트 유형 간의 가장 중요한 차이점은 SDLC에서의 위치입니다. 단위 테스트는 해당 라이프사이클 초기에 수행해야 합니다. 또 다른 주요 차이점은 코드를 격리하여 검사하는지 여부와 관련됩니다.
단위 테스트에는 광범위하게 인정되는 5가지 단계가 있으며 이 단계는 순차적으로 처리해야 합니다.
여기서 테스터는 분석할 단위 테스트 코드(함수, 클래스 또는 메서드일 수 있음)를 선택합니다.
다음 선택에는 구현할 테스트 유형이 포함되며, 수동 테스트든 여러 가능한 프레임워크 중 하나를 통한 자동화된 단위 테스트든 상관없습니다.
실제 단위 테스트를 준비할 때 테스터는 테스트 환경이 테스트 데이터, 종속성, 모의 객체를 포함하여 테스트를 실행하기 위한 모든 요구 사항을 충족하는지 확인해야 합니다. 이 시점에서 통합 개발 환경(IDE)을 사용하는 것이 필수적입니다.
IDE는 코드 작성, 빌드, 테스트, 디버깅에 필요한 모든 도구를 포함하는 일종의 스위스 만능칼로 생각할 수 있는 소프트웨어 앱입니다. IDE는 단위 테스트의 생성 및 실행을 촉진합니다.
테스터는 단위 테스트 프레임워크를 선택하고 사용할 테스트 케이스를 작성합니다. 테스트를 개발하고 실행하는 동안 컴파일러는 프로그래밍 언어로 작성된 테스트를 실행 가능한 코드로 변환합니다. 테스트 케이스를 수행한 후 테스터는 테스트 결과를 확인합니다.
마지막으로 한 단계가 더 남았습니다. 테스트 사례가 실패하면 테스터는 코드를 디버깅하고 근본 원인을 확인해야 합니다. 그런 다음 문제를 해결해야 합니다. 그 후 테스터는 단위 테스트를 다시 실행하여 코드의 버그가 수정되었는지 확인해야 합니다.
개발자가 테스트를 작성하고 테스트를 실행할 때 특정 요구 사항에 따라 다음과 같이 다양한 테스트 도구를 사용할 수 있습니다.
단위 테스트는 이러한 테스트 전략에서 알 수 있듯이 테스트에 대한 깊이 있는 참여와 실무적인 접근 방식을 나타냅니다.
코드의 중요한 부분을 가능한 한 많이 테스트하고 평가하는 것이 중요합니다. 코드의 100%를 테스트하는 것이 항상 가능한 것은 아니지만 70-80% 범위와 같이 합리적으로 높은 테스트 커버리지 비율을 목표로 해야 합니다. 마찬가지로 지속적인 테스트를 지원할 수 있도록 테스트 빈도도 늘려야 합니다.
목(mock)과 스텁(stub) 테스트 환경을 적절하게 격리하려는 노력에 필수적입니다. 목을 테스터가 더 격리된 객체의 가능한 동작을 검사할 수 있도록 하는 대체 객체라고 설명하는 것이 가장 적절합니다. 스텁은 테스터가 격리된 대체 객체가 구성 요소와 같은 외부 종속성과 상호 작용하는 방식을 확인할 수 있도록 합니다.
지속적 통합/지속적 배포(CI/CD) 파이프라인은 테스트 기능을 자동화하므로 이를 사용하는 것은 테스트 프로세스의 핵심입니다. CI/CD 파이프라인을 실행하면 코드가 변경될 때마다 자동화된 단위 테스트가 수행됩니다.
엣지 케이스는 장치의 경계 또는 작동 매개변수에서 발생하는 극단적인 사용 패턴을 반영합니다. 이 때문에 엣지 케이스는 다른 방법으로는 즉시 드러나지 않을 수 있는 오류를 식별하는 데 유용합니다. 이러한 오류의 예로는 항목화에 사용되는 인덱스가 해당 인덱스에 허용된 값을 초과하는 경우 범위를 벗어난 배열 액세스가 있습니다. 이러한 경우 코드를 리팩토링(기존 기능을 유지하면서 코드를 재구성)해야 하는 경우가 많습니다.
모든 컴퓨팅과 마찬가지로 인공 지능(AI)은 단위 테스트에 강력한 새로운 속도와 기타 이점을 제공합니다. 다음은 AI가 단위 테스트를 어떻게 혁신하고 있는지 보여주는 몇 가지 예입니다.
