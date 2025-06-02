단위 테스트란 무엇인가요?

단위 테스트에는 단위가 애플리케이션의 다른 부분과 통합되기 전에 기능을 확인할 수 있도록 단위를 격리하는 작업이 포함됩니다.

단위 테스트 프레임워크는 즉각적이고 장기적인 이점을 모두 제공합니다. 단기적으로 단위 테스트를 통해 자동화된 테스트가 가능하므로 개발 프로세스를 더 빠르게 진행할 수 있습니다. 장기적으로 단위 테스트는 비용이 상당히 높아지는 경향이 있는 소프트웨어 개발 라이프사이클(SDLC) 후반에 디버깅이 덜 필요하므로 인건비를 절감할 수 있습니다.

디버깅이 덜 필요한 이유는 단위 테스트에서 지원하는 코드 품질 개석 덕분입니다. 단위 테스트는 개발 프로세스 초창기에 발생하는 오류를 선제적으로 주의 깊게 탐지할 수 있도록 지원합니다. 테스터는 개별 단위에 집중함으로써 평가되는 개별 코드 조각 또는 코드 라인인 '실행 단위'에 집중할 수 있습니다.

궁극적인 효과는 소프트웨어 테스트 중에 코드 변경을 조기에 안전하게 정의하고 수행하여 남아 있을 수 있는 초기의 오래된 레거시 코드를 대체해 더 강력한 코드베이스를 구축하는 것입니다.

단위 테스트는 모든 유형의 테스트 중에서 '시프트-레프트' 규율의 가장 순수한 예라 할 수 있습니다. 시프트 레프트 테스트 방법의 목표는 왼쪽에서 오른쪽으로 순차적으로 이동하는 구상된 프로젝트 타임라인을 기반으로 소프트웨어 테스트의 특정 부분을 SDLC 내의 앞부분에 재배치하는 것입니다.

따라서 테스터가 소스 코드의 가장 작은 부분을 수정하면 프로젝트의 가장 기본적인 수준에서 작동하며 프로젝트 타임라인 맨 왼쪽에 배치됩니다. 사실, 단위 테스트는 실제 소프트웨어 엔지니어링이 수행되기 전에 시작될 정도로 시프트 레프트(왼쪽으로 이동)가 될 수 있습니다. 단위 테스트의 한 가지 측면은 소프트웨어 개발자가 초기 설계 단계에서 잠재적인 단위 문제를 고려하고 정신적으로 해결하도록 유도한다는 점입니다.