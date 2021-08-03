모바일 기술이란 무엇인가요?

모바일 기술은 사용자가 가는 곳이면 어디든 함께하는 기술입니다. 휴대용 양방향 통신 장치, 컴퓨팅 장치 및 이를 연결하는 네트워킹 기술로 구성됩니다.
현재 모바일 기술은 스마트폰, 태블릿, 워치와 같은 인터넷 지원 디바이스로 대표됩니다. 이는 양방향 호출기, 노트북 컴퓨터, 휴대폰(플립폰), GPS 내비게이션 디바이스 등이 포함된 최신 기술입니다.
이러한 장치를 연결하는 통신 네트워크를 대략적으로는 무선 기술이라고 합니다. 이를 통해 모바일 디바이스로 음성, 데이터 및 애플리케이션(모바일 앱)을 공유할 수 있습니다.
모바일 기술은 널리 퍼져 있고 성장하고 있습니다. 스마트폰 사용자 수는 30억 명¹을 넘어섰고 2022년까지 전 세계 모바일 인력이 18억 7천만 명에 이를 것으로 예상됩니다.²
분산형 기지국을 사용하는 무선 네트워크를 통해 모바일 디바이스(휴대폰)가 주파수를 자동으로 전환하고 넓은 지리적 영역에 구애받지 않고 통신할 수 있습니다. 셀룰러 네트워크는 동일한 기본 스위칭 기능을 통해 제한된 수의 무선 주파수에서 많은 사용자를 수용할 수 있습니다.³
대부분의 무선 통신에 현재 사용 중인 셀룰러 서비스 표준입니다. 데이터를 전송하기 위해 부분이나 패킷으로 구성하고 목적지에서 정보를 재조립하는 패킷 스위칭 기술을 사용합니다. 4G("G"는 세대를 의미)는 3G보다 10배 빠른 것으로 보고됩니다. 그리고 훨씬 더 빠른 네트워크인 5G가 보급될 것입니다. 5G는 결합된 주파수 대역 세트를 사용하여 대역폭의 한계를 극복하며 4G보다 약 20배 빠릅니다.
핫스팟이라고 하는 지역 라우터를 통해 디바이스를 인터넷에 연결하는 전파입니다. 무선 충실도(Wireless Fidelity)의 약어인 Wi-Fi 네트워크는 인터넷 액세스를 위한 기지국과 같지만, Wi-Fi 연결을 설정하지 않으면 자동으로 서비스를 전달하지 않습니다. 대부분의 모바일 디바이스는 가용성 및 사용자의 기본 설정에 따라 Wi-Fi와 셀룰러 네트워크 간 자동 전환 기능을 지원합니다.⁴
단파장 전파를 사용하여 단거리에서 디바이스를 연결하기 위한 통신 산업 사양입니다. 블루투스를 사용하면 헤드셋, 스피커, 휴대폰, 기타 디바이스 등의 디바이스를 빠르게 연결하거나 페어링할 수 있습니다.⁵
5G는 5세대 셀룰러 무선 기술입니다. 4G와 마찬가지로 무선 스펙트럼의 일부인 주파수를 사용하지만, 5G는 더 많은 대역폭을 제공하는 매우 높은 주파수를 사용합니다. 즉, 더 많은 디바이스에 더 빠른 속도로 더 많은 데이터를 전송할 수 있습니다. 스마트폰으로 동영상을 스트리밍할 때를 상상해보세요. 5G는 개인뿐만 아니라 동시에 동영상을 스트리밍하는 모든 사람에게 10배 더 나은 경험을 제공합니다.
Amica Mutual Insurance Company는 Road Day 모바일 앱을 사용하여 현장에서 청구 정보를 업로드함으로써 워크플로우 프로세스에서 약 25~50%의 생산성 향상을 달성했습니다. 이 앱을 통해 손해사정사는 현장에서 고객과 긴밀하게 협업하여 청구의 정확성을 개선하고 고객이 더 많이 참여할 수 있도록 지원합니다.
호주에서 개구리가 사라지고 있습니다. 알려진 개구리 240종 중 4종이 사라졌습니다. 과학자들에게는 개구리를 보호하기 위해 더 빠르게 데이터를 수집하는 모델이 필요했습니다. 호주인들은 크라우드 소싱 접근 방식의 일부인 FrogID 앱을 통해 개구리들의 고유한 울음소리를 오디오로 녹음하여 온라인 데이터베이스에 업로드할 수 있습니다. 이 앱은 또한 GPS 좌표를 사용하여 개구리 개체 수를 매핑합니다.
City Furniture는 모바일 기술을 사용하여 거의 이상적인 쇼핑 경험을 제공합니다. 고객은 온라인 조사와 물리적으로 제품을 만지거나 판매 직원과 상호 작용할 수 있는 기능을 결합할 수 있습니다. 판매 직원이 태블릿으로 사용하는 모바일 앱으로 고객 곁을 떠나지 않고도 실시간 데이터에 액세스하고, 결제를 처리하고, 배송 일정을 예약할 수 있습니다.
확장성: 전사적으로 확장할 수 없는 포인트 솔루션을 만들면 개발, 관리 및 유지보수 측면에서 비용이 많이 들 수 있습니다. 앱은 사업 부문, 프로세스 및 기술 환경을 고려하여 총체적으로 설계해야 합니다.
통합: 로직과 데이터가 온프레미스, 클라우드, 하이브리드 구성 등 위치와 관계없이 로직 및 데이터 서비스를 앱에 연결할 수 있어야 합니다.
재사용: 2018년에는 1,050억 개 이상의 모바일 앱이 다운로드되었습니다.⁶ 대부분은 비즈니스 애플리케이션에 맞게 수정 또는 결합했거나 할 수 있습니다. 기존 앱을 사용하면 앱에 내장된 도메인 및 업계 전문성을 활용하여 가치 실현 시간을 단축하고 비용 효율성을 개선할 수 있습니다.
클라우드 기반 개발: 클라우드는 애플리케이션을 개발, 테스트 및 관리할 수 있는 효율적인 플랫폼을 제공합니다. 개발자는 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 사용하여 앱을 백엔드 데이터에 연결하고 프런트엔드 기능에 집중할 수 있습니다. 개발자는 인증을 추가하여 보안을 강화하고 인공 지능(AI) 및 인지 서비스에 액세스할 수 있습니다.
모빌리티 관리: 모바일 기술이 배포됨에 따라 조직은 디바이스 및 앱 구성, 디바이스 사용량 및 재고 추적, 데이터 제어 및 보호, 지원 및 문제 해결을 위한 엔터프라이즈 모빌리티 관리(EMM) 솔루션을 모색하고 있습니다. BYOD :
BYOD(Bring Your Own Device)는 직원들이 개인 디바이스를 사용하여 데이터와 시스템에 액세스할 수 있도록 허용하는 IT 정책입니다. BYOD를 효과적으로 도입하면 생산성을 향상하고 직원 만족도를 높이며 비용을 절감할 수 있습니다. 동시에 해결해야 할 보안 및 디바이스 관리 문제가 발생합니다.
보안: 모바일 보안과의 전쟁은 그 규모와 복잡성 측면에서 어려운 과제입니다. 인공 지능(AI)은 방대한 양의 데이터에서 보안 이상 징후를 식별하는 핵심 무기로 떠오르고 있습니다. 중앙 대시보드에서 멀웨어 인시던트를 파악 및 해결하거나 규제 요건을 충족하기 위한 조치를 추천할 수 있습니다.
엣지 컴퓨팅: 5G의 주요 장점 중 하나는 애플리케이션을 데이터 소스나 엣지 서버에 더 가깝게 연결할 수 있다는 것입니다. 데이터가 소스에 근접하면 응답 시간 개선, 대역폭 가용성 향상과 같은 네트워크 이점을 얻을 수 있습니다. 비즈니스 관점에서 엣지 컴퓨팅은 더 포괄적인 데이터 분석을 수행하고 더 심층적인 인사이트를 더 빠르게 얻을 수 있는 기회를 제공합니다.
특정 운영 체제, 여러 디바이스 유형, 혼합 환경 등 어디서든 모바일 디바이스, 콘텐츠 및 앱을 안전하고 신중하게 관리하는 것이 필수적입니다.
모바일 디바이스 관리(MDM)에서 통합 엔드포인트 관리(UEM)로 전환하세요. 클라우드, AI 및 분석을 사용하여 복잡한 엔드포인트 및 모바일 환경을 지원합니다.
디자인 사고, 데이터, 기술 및 창의성을 결합하여 향상되고 매력적인 모바일 경험을 개발할 수 있습니다. 핵심은 적합한 파트너를 찾는 것입니다.
IBM Security MaaS360 통합 엔드포인트 관리(UEM) 솔루션은 위치에 관계없이 일선 인력의 디바이스, 앱, 데이터를 관리하고 보호할 수 있도록 구축되었습니다.
유연 근무제 모델이 새로운 표준이 됨에 따라 직원은 어디에서나 어떤 디바이스로든 안전하게 작업하며 생산성을 유지해야 합니다. 엔드포인트 관리에서 네이티브 보안에 이르기까지, IBM Security MaaS360은 엔드투엔드 UEM 솔루션을 제공합니다.
