모바일 기술이란 무엇인가요?

확장성: 전사적으로 확장할 수 없는 포인트 솔루션을 만들면 개발, 관리 및 유지보수 측면에서 비용이 많이 들 수 있습니다. 앱은 사업 부문, 프로세스 및 기술 환경을 고려하여 총체적으로 설계해야 합니다.



통합: 로직과 데이터가 온프레미스, 클라우드, 하이브리드 구성 등 위치와 관계없이 로직 및 데이터 서비스를 앱에 연결할 수 있어야 합니다.



재사용: 2018년에는 1,050억 개 이상의 모바일 앱이 다운로드되었습니다.⁶ 대부분은 비즈니스 애플리케이션에 맞게 수정 또는 결합했거나 할 수 있습니다. 기존 앱을 사용하면 앱에 내장된 도메인 및 업계 전문성을 활용하여 가치 실현 시간을 단축하고 비용 효율성을 개선할 수 있습니다.



클라우드 기반 개발: 클라우드는 애플리케이션을 개발, 테스트 및 관리할 수 있는 효율적인 플랫폼을 제공합니다. 개발자는 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 사용하여 앱을 백엔드 데이터에 연결하고 프런트엔드 기능에 집중할 수 있습니다. 개발자는 인증을 추가하여 보안을 강화하고 인공 지능(AI) 및 인지 서비스에 액세스할 수 있습니다.



모빌리티 관리: 모바일 기술이 배포됨에 따라 조직은 디바이스 및 앱 구성, 디바이스 사용량 및 재고 추적, 데이터 제어 및 보호, 지원 및 문제 해결을 위한 엔터프라이즈 모빌리티 관리(EMM) 솔루션을 모색하고 있습니다. BYOD :



BYOD(Bring Your Own Device)는 직원들이 개인 디바이스를 사용하여 데이터와 시스템에 액세스할 수 있도록 허용하는 IT 정책입니다. BYOD를 효과적으로 도입하면 생산성을 향상하고 직원 만족도를 높이며 비용을 절감할 수 있습니다. 동시에 해결해야 할 보안 및 디바이스 관리 문제가 발생합니다.



보안: 모바일 보안과의 전쟁은 그 규모와 복잡성 측면에서 어려운 과제입니다. 인공 지능(AI)은 방대한 양의 데이터에서 보안 이상 징후를 식별하는 핵심 무기로 떠오르고 있습니다. 중앙 대시보드에서 멀웨어 인시던트를 파악 및 해결하거나 규제 요건을 충족하기 위한 조치를 추천할 수 있습니다.



엣지 컴퓨팅: 5G의 주요 장점 중 하나는 애플리케이션을 데이터 소스나 엣지 서버에 더 가깝게 연결할 수 있다는 것입니다. 데이터가 소스에 근접하면 응답 시간 개선, 대역폭 가용성 향상과 같은 네트워크 이점을 얻을 수 있습니다. 비즈니스 관점에서 엣지 컴퓨팅은 더 포괄적인 데이터 분석을 수행하고 더 심층적인 인사이트를 더 빠르게 얻을 수 있는 기회를 제공합니다.