모바일 애플리케이션 개발은 스마트폰, 태블릿, 디지털 어시스턴트, 가장 일반적으로는 Android 및 iOS 운영 체제용 소프트웨어를 개발하는 프로세스입니다. 소프트웨어는 디바이스에 미리 설치하거나, 모바일 앱 스토어에서 다운로드하거나, 모바일 웹 브라우저를 통해 액세스할 수 있습니다. 이러한 종류의 소프트웨어 개발에 사용되는 프로그래밍 및 마크업 언어에는 Java, Swift, C#, HTML5가 포함됩니다.
모바일 앱 개발이 빠르게 성장하고 있습니다. 소매, 통신 및 전자상거래부터 보험, 의료, 정부에 이르기까지 다양한 업계에서 실시간으로 편리하게 거래하고 정보를 활용하고자 하는 사용자 기대치를 충족해야 합니다. 오늘날 모바일 디바이스와 그 가치를 실현하는 모바일 애플리케이션은 사용자와 기업이 인터넷에 연결하기 위해 가장 일반적으로 사용하는 방법입니다. 관련성, 응답성 및 성공을 유지하기 위해 조직은 고객, 파트너, 직원이 요구하는 모바일 애플리케이션을 개발해야 합니다.
그러나 모바일 애플리케이션 개발이 어렵게 느껴질 수 있습니다. OS 플랫폼 또는 플랫폼을 선택한 후에는, 모바일 디바이스의 제한 사항을 극복하고, 앱을 배포하는 과정에서 발생할 수 있는 장애물들을 모두 해결해야 합니다. 다행히도 몇 가지 기본적인 지침과 모범사례를 따르면, 애플리케이션 개발 과정을 간소화할 수 있습니다.
각 플랫폼에서의 모바일 애플리케이션 개발에 대한 구체적인 내용을 알아보려면 iOS 앱 개발 및 Android 앱 개발을 읽어보세요.
모바일 애플리케이션 개발에 대해 알아보려면 IBM의 음성 지원 Android 기반 챗봇 빌드에 대한 간단한 튜토리얼을 참조하세요.
많은 독립 애플리케이션 개발 팀들은 Android를 먼저 고려하여 앱을 개발하기를 선호합니다. 왜일까요? 약 70%에 이르는 대다수의 스마트폰이 Android를 사용하며, Google Play Store는 Apple App Store보다 제한적인 요소가 적습니다. 반면에 iOS용으로 개발된 모바일 애플리케이션은 지원이 필요한 디바이스가 훨씬 적기 때문에 최적화가 더 간단합니다. 그리고 iOS 애플리케이션의 사용자 유지율이 일반적으로 더 높습니다.
개발 중인 모바일 애플리케이션의 목적과 대상 고객에 따라 고려해야 할 사항이 달라질 수 있습니다. 예를 들어, 조직의 직원을 위한 앱을 설계하는 경우, 그들이 사용하는 플랫폼을 지원해야 하므로, Android 및 iOS 모두에서 작동하는 크로스 플랫폼 앱을 개발해야 할 수도 있습니다. 또한, 고객을 대상으로 모바일 애플리케이션을 개발하고 대부분이 iPhone을 사용하는 경우, iOS 애플리케이션 개발은 최우선 과제가 되어야 합니다. 모바일 애플리케이션을 개발할 때 고려해야 할 추가적인 사항으로는 수익화 전략 및 예상 사용자 행동이 있으며, 지리적 및 문화적 요인에 영향을 받을 수 있습니다.
개발 플랫폼과 디바이스 관리 도구를 통합하여 효율성을 향상시키고 보안을 강화할 수도 있습니다.
Android 운영 체제와 iOS 모두에 대한 모바일 애플리케이션 개발을 수행해야 한다고 가정해 보겠습니다. 가장 좋은 소프트웨어 개발 방법은 무엇일까요?
두 개의 네이티브 애플리케이션을 개발할 수 있습니다. 네이티브 API 및 OS별 프로그래밍 언어를 활용하여 강력한 앱을 만들 수 있습니다. 대부분의 기업 앱은 상당한 API 트래픽을 필요로 하기 때문에 네이티브 개발이 유리합니다.
네이티브 애플리케이션을 하나씩 개발하기로 결정한다면 독립형 앱 개발자가 Android 앱을 우선 개발하는 것과 같은 이유로 Android부터 시작하게 될 것입니다. 전체 애플리케이션을 Android에서 MVP로 개발한 다음 릴리스 후 iOS로 전환하고 최적화하는 것이 좋습니다.
그러나 두 운영 체제가 매우 다르기 때문에, 네이티브 언어를 위해 코드를 디버그하고 다시 작성하고, 프론트엔드 사용자 인터페이스를 재설계해야 할 필요가 있습니다. 이러한 이유로, 크로스 플랫폼 작업이 불가능합니다.
그렇다면 완전히 처음부터 시작해야 할까요? 코드를 단순히 새로운 프로그래밍 언어로 변환할 수는 없지만 백엔드의 대부분은 플랫폼 간에 복제가 가능합니다. 프레임워크, 라이브러리 및 써드파티 확장은 두 환경에서 동일하게 작동하는 경우가 많으므로 비용이 많이 드는 재작업을 피할 수 있습니다. IBM Mobile Foundation과 같은 사전 구축된 모바일 클라우드 서비스를 사용하여 웹 백엔드를 관리할 수도 있습니다.
또 다른 옵션은 한 번 작성한 후 어디서나 실행할 수 있는 하이브리드 방식으로 전환하는 것입니다. 하이브리드 앱은 두 플랫폼 중 하나에서 작동하는 단일 코드베이스를 사용합니다. 일반적으로 Java, JavaScript, HTML 또는 CSS와 같이 보편적으로 사용되는 프로그래밍 언어로 코딩됩니다. 그러나 운영 체제의 네이티브 API에 액세스할 수 없기 때문에 하이브리드 모바일 애플리케이션 개발은 기능이 제한된 3~4개 페이지 모바일 웹 애플리케이션에 가장 적합합니다.
네이티브 또는 하이브리드 모바일 애플리케이션 개발을 선택하는 경우 처음으로 극복해야 할 장애물 중 하나는 상대적으로 제한적인 모바일 디바이스의 리소스입니다. 모바일 디바이스는 데스크탑 컴퓨터 또는 엔터프라이즈 서버보다 훨씬 적은 처리 능력과 메모리를 가지고 있습니다. 웹 앱의 일반적인 소프트웨어 개발과 비교할 때 상대적으로 무한한 리소스에 익숙하다면, 이러한 제한들은 상당한 도전으로 느껴질 수 있습니다.
제한된 모바일 플랫폼 리소스는 앱 설계의 목표를 조정해야 함을 의미합니다.
모바일 애플리케이션 개발 프로세스 전반에 걸쳐 개발자는 일반적인 데스크탑 애플리케이션보다 리소스를 덜 소비하는 모바일 앱을 만들도록 노력해야 합니다.
좋은 사용자 경험을 제공하는 것이 매우 중요합니다. 이는 모바일 앱의 사용자 인터페이스가 데스크탑 애플리케이션 인터페이스보다 단순해야 한다는 것을 이해하는 것에서 시작합니다. 핵심 기능에 초점을 맞춘 직관적인 UX 디자인을 만들면 리소스를 적게 사용하면서도 더 나은 사용자 경험을 제공할 수 있습니다.
모바일 앱 인터페이스는 터치를 고려하여 설계되어야 합니다. 모바일 사용자는 과도한 타이핑 없이 쉽게 앱을 탐색하고 입력할 수 있어야 합니다.
다행히도, 이러한 효율적이고 간단한 터치 기반 앱의 요구 사항은 사용자의 기대에 잘 부합합니다. 모바일 사용자들은 주로 몇 번의 탭으로 간단하게 작업을 수행하길 원하며, 무엇보다도 모바일 디바이스에서 빠르고 편리하며 사용하기 쉬운 앱을 원합니다.
모바일 애플리케이션에 일반적인 모바일 플랫폼이 지원할 수 있는 것보다 더 큰 처리 성능이 필요한 경우 어떻게 해야 할까요? 해당 처리 작업을 클라우드로 오프로드하는 것을 고려해야 합니다.
API를 적절하게 사용하면 앱을 클라우드 기반 서비스 및 데이터베이스에 연결하여 애플리케이션 속도를 저하시키거나 실행 중인 디바이스에 부담을 주지 않으면서도 고급 기능을 제공할 수 있습니다. 데이터 스토리지 및 캐싱을 클라우드 기반 서버로 오프로드하여 디바이스에 데이터를 거의 남기지 않을 수도 있습니다.
클라우드는 성능 향상 이외에도 추가적인 이점을 제공할 수 있습니다. 모바일 애플리케이션을 강력한 클라우드 서비스에 연결하여 기능을 추가하고 사용 편의성을 개선합니다. API를 사용하여 모바일 앱을 강화하는 데 도움이 되는 고급 클라우드 기반 서비스와 같은 새로운 기능을 통합합니다. 여기에는 푸시 알림, IBM Watson® 기반 AI 분석, 사물 인터넷(IoT) 스마트 디바이스 통합 등이 포함됩니다.
Android도 iOS도 완전히 개방된 환경은 아닙니다. 애플리케이션을 공식적으로 배포하기 전에 적절한 개발자 프로그램에 참여해야 합니다.
Android 모바일 애플리케이션 개발 프로그램에 참여하면 기존 Google 계정을 사용하여 개발자 계정을 만들고 USD 25의 수수료를 지불하고 애플리케이션을 제출할 수 있습니다. 공식 Android 스토어인 Google Play에는 게시 전에 충족해야 하는 품질 기준이 있지만 실제 규칙보다는 가이드라인에 가깝습니다. 앱 개발 프로세스의 일부로 Google Play 스토어 외부에 애플리케이션을 배포하고 사용자가 직접 다운로드하여 설치하도록 허용할 수도 있습니다.
반면 Apple 모바일 애플리케이션 개발 프로그램은 진입 장벽이 높습니다. 연간 USD 99의 프로그램 수수료를 지불하고 높은 기준을 준수해야 합니다. 프로그램의 회원이 되면 운영 체제와 독점적인 프레임워크 또는 API의 베타 버전에 대한 조기 액세스 권한을 얻게 됩니다. App Store의 높은 기준을 충족한다는 것은 고품질 앱을 개발했음을 의미합니다.
IBM® Cloud®를 사용하여 앱을 신속하게 설계하고 프로토타입을 제작하여 시장에 출시하세요.
IBM iX 모바일 경험 전략 및 설계의 강점을 활용해 직원들이 업무에 최선을 다하도록 지원하고 고객의 일상적인 상호작용을 강화합니다.
핵심 개발자 요구사항을 식별하고, 올바른 프로그래밍 언어를 선택하며, 클라우드 기반 리소스를 활용하여 결과를 개선합니다.
IBM의 모바일 앱 개발 플랫폼을 사용하면 앱을 손쉽게 설계하고 프로토타입을 제작하고 시장에 출시할 수 있습니다. 백그라운드에서 IBM Cloud를 사용하면 보안 앱을 더 빠르게 빌드하고, IBM Watson 기능으로 앱을 강화하고, 앱을 배포하여 기본적으로 플랫폼 간에 또는 웹 기반 모바일 앱으로 실행할 수 있습니다.