모바일 애플리케이션 개발은 스마트폰, 태블릿, 디지털 어시스턴트, 가장 일반적으로는 Android 및 iOS 운영 체제용 소프트웨어를 개발하는 프로세스입니다. 소프트웨어는 디바이스에 미리 설치하거나, 모바일 앱 스토어에서 다운로드하거나, 모바일 웹 브라우저를 통해 액세스할 수 있습니다. 이러한 종류의 소프트웨어 개발에 사용되는 프로그래밍 및 마크업 언어에는 Java, Swift, C#, HTML5가 포함됩니다.

모바일 앱 개발이 빠르게 성장하고 있습니다. 소매, 통신 및 전자상거래부터 보험, 의료, 정부에 이르기까지 다양한 업계에서 실시간으로 편리하게 거래하고 정보를 활용하고자 하는 사용자 기대치를 충족해야 합니다. 오늘날 모바일 디바이스와 그 가치를 실현하는 모바일 애플리케이션은 사용자와 기업이 인터넷에 연결하기 위해 가장 일반적으로 사용하는 방법입니다. 관련성, 응답성 및 성공을 유지하기 위해 조직은 고객, 파트너, 직원이 요구하는 모바일 애플리케이션을 개발해야 합니다.

그러나 모바일 애플리케이션 개발이 어렵게 느껴질 수 있습니다. OS 플랫폼 또는 플랫폼을 선택한 후에는, 모바일 디바이스의 제한 사항을 극복하고, 앱을 배포하는 과정에서 발생할 수 있는 장애물들을 모두 해결해야 합니다. 다행히도 몇 가지 기본적인 지침과 모범사례를 따르면, 애플리케이션 개발 과정을 간소화할 수 있습니다.

각 플랫폼에서의 모바일 애플리케이션 개발에 대한 구체적인 내용을 알아보려면 iOS 앱 개발 및 Android 앱 개발을 읽어보세요.

모바일 애플리케이션 개발에 대해 알아보려면 IBM의 음성 지원 Android 기반 챗봇 빌드에 대한 간단한 튜토리얼을 참조하세요.