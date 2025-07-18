컴파일러란 무엇인가요?

컴파일러는 소스 코드를 실행 가능한 머신 코드로 변환하는 데 사용되는 반면, 인터프리터는 또 다른 유형의 프로그램으로 유사한 기능을 제공하지만, 다른 메커니즘을 통해 제공됩니다.

인터프리터는 소스 코드를 변환하는 대신 소스 코드를 직접 실행하거나 소스 코드의 플랫폼 독립 저급 표현인 바이트코드라는 중간 코드를 사용합니다. 바이트코드는 컴퓨터 하드웨어에서 직접 실행하지 않고 가상 머신(VM)에서 실행하도록 설계된, 사람이 읽을 수 있는 소스 코드와 머신 코드 사이의 중개자 역할을 합니다.

이론적으로 모든 프로그래밍 언어는 컴파일러나 인터프리터로 실행할 수 있습니다. 그러나 개별 프로그래밍 언어는 컴파일이나 해석에 더 적합한 경향이 있습니다.

실제로 컴파일러 언어와 인터프리터 언어의 구분은 컴파일러와 인터프리터 자체의 구분과 마찬가지로 두 유형의 프로그램의 기능이 겹칠 수 있어 때때로 모호할 수 있습니다. 일부 언어는 더 일반적으로 컴파일되고 일부는 더 일반적으로 해석되지만, 일반적으로 해석되는 언어에 대해 컴파일러를 작성할 수 있으며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

고급 언어는 일반적으로 컴파일 또는 해석과 같은 변환 유형을 염두에 두고 생성되지만 이는 엄격한 제한이라기보다는 제안에 가깝습니다. 예를 들어, BASIC은 종종 해석 언어로, C는 컴파일 된 언어로 칭해지지만, C 인터프리터가 있는 것처럼 BASIC용 컴파일러도 있습니다.

인터프리터와 컴파일러의 주요 차이점은 타이밍과 최적화에 있습니다. 두 유형의 프로그램 모두 소스 코드를 먼저 동작 가능한 대상 코드로 변환한 후, 이를 최적화하려고 합니다.

운영 환경에 따라 컴파일되거나 해석된 코드는 하드웨어 능력, 메모리 및 스토리지 용량을 고려하여 효율적으로 실행하는 데 더 적합할 수 있습니다. 특정 프로그램, 애플리케이션 및 하드웨어의 제약 조건에 따라 컴파일, 해석 또는 이 둘의 조합이 최상의 결과를 얻을 수 있습니다.

따라서 인터프리테이션이 컴파일을 완전히 대체할 수는 없지만, 점진적인 변환 프로세스를 통해 컴파일 작업을 백그라운드로 옮길 수 있습니다. 컴파일러는 실행 가능한 파일을 생성하기 전에 소스 코드를 완전히 대상 코드로 변환하는 사전(AOT) 변환 전략을 사용합니다.

인터프리터는 애플리케이션이 필요로 하는 코드를 직접 실행하거나 바이트코드를 매개체로 사용하여 가상 머신 실행 가능 소스 코드를 아웃풋합니다. 이러한 방식으로 인터프리터는 속도 향상이나 유연성과 같은 이점을 제공할 수 있지만, 어느 시점에서는 실행 스택의 마지막에는 직접 실행되는 머신 명령어 집합을 제공해야 합니다.

경량 효율성이 우선시되는 경우에는 JIT(Just-In-Time) 변환을 수행할 수 있는 기능 때문에 컴파일러보다 특수 인터프리터가 선호될 수 있습니다. JIT는 소스 코드 조각을 대상 코드로 컴파일하고 즉시 실행되도록 메모리 버퍼로 다시 컴파일하는 전략입니다. JIT 해석은 온디맨드 방식으로 코드를 컴파일하며, 기존 컴파일러의 일회성 컴파일 효율성과 코드를 반복적으로 실행할 수 있는 유연성(종종 표준 바이트코드 인터프리터보다 빠름)을 결합합니다.

그러나 상황에 따라 달라지는 바이트 코드 해석과 함께 JIT 컴파일에 대한 최신 추세가 증가함에 따라 많은 컴파일러가 컴파일 및 해석 기능을 모두 제공하도록 설계되고 있습니다. 이러한 중복으로 인해 이 두 카테고리 간의 경계가 더욱 흐려집니다.