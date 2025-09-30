iOS 앱 개발이란 무엇인가요?

아무리 뛰어난 개발자라도 처음부터 완벽한 코드를 작성할 수는 없습니다. iOS 앱 개발을 완료한 후에 반드시 테스트해야 합니다. 다행히, Android용으로 개발할 때처럼 여러 제조업체의 모바일 장치를 테스트할 필요가 없습니다. iOS는 Apple iPhone에서만 실행되는 Apple의 독점 모바일 운영 체제입니다. 여러 세대의 iPhone(여러 운영 체제 포함)에서 iOS 앱을 테스트하고 싶다고 해도 여전히 Android용 앱을 테스트할 때보다 다뤄야 할 장치의 수가 적습니다.

테스트의 첫 번째 라인은 Xcode 자체 내에서 수행됩니다. Xcode는 익숙한 표준 단위 테스트 외에도 자동화된 UI 테스트 기능을 제공합니다. 사용자가 문제를 찾는 것처럼 앱과 상호작용하면서 UI를 탐색하는 테스트를 작성할 수 있습니다. UI 테스트는 API를 사용하여 코드와 상호작용하는 것이 아니라, 실제 사용자와 앱의 상호 작용을 시뮬레이션합니다. 앱의 모든 측면을 다루는 테스트를 작성하기만 하면 사람이 수행하는 것보다 더 철저한 UI 테스트를 자동으로 수행할 수 있습니다.

그러나 사용자가 앱과 가질 수 있는 모든 상호 작용을 테스트에서 고려할 수 있는 것이 아니라면 사람이 소프트웨어를 베타 테스트하는 것이 좋습니다. App Store에 앱을 제출하지 않고 iOS 장치에 앱을 로드할 수 있지만 Apple은 TestFlight 앱을 통해 친구, 가족 또는 사용자들이 앱을 쉽게 미리 볼 수 있도록 지원합니다. Apple 개발자 프로그램 회원은 TestFlight를 이용해 최대 30대의 장치에서 최대 25명의 팀원과 함께 내부 테스트를 수행할 수 있습니다. iOS 앱 개발 팀에게 소규모 그룹으로 앱을 테스트하고 Apple 베타 검토를 준비할 수 있는 기회를 거친 후 새 iOS 앱을 외부 테스터에게 공개할 수 있습니다.

Apple이 App Store 검토 가이드라인에 따라 앱을 승인하면 최대 10,000명의 사용자를 초대하여 테스트 버전을 다운로드할 수 있습니다. 이 사용자들은 TestFlight 앱을 다운로드하고 고유 링크를 사용하여 앱에 액세스합니다. 외부 테스터를 사용자 지정 그룹으로 나누고 각 그룹에 특정 빌드를 푸시하여 A/B 테스트를 수행하고 기능에 대한 응답을 비교할 수 있습니다. 개발자는 그 대가로 사용량 데이터를 얻을 수 있고, 사용자는 발생하는 모든 문제에 대해 쉽게 피드백을 제출할 수 있습니다.