iOS 앱 개발이란 무엇인가요?

iOS 애플리케이션 개발은 iPhone, iPad 및 iPod Touch 등의 Apple 하드웨어용 모바일 애플리케이션을 만드는 과정입니다. 이 소프트웨어는 Swift 프로그래밍 언어 또는 Objective-C로 작성된 다음 App Store에 배포되어 사용자가 다운로드할 수 있습니다.
모바일 앱 개발자라면 iOS 개발에 대한 고민이 있었을 것입니다. 예를 들면 개발자에게는 Mac 컴퓨터가 필요하고 Mac은 Windows 기반 컴퓨터보다 비쌉니다. 또한 앱을 완성하면 App Store를 통해 배포하기 전에 까다로운 품질 검토 절차를 거쳐야 합니다.
그렇지만 조직의 직원, 고객 또는 파트너가 전 세계 수억 명의 Apple iPhone 및 iPad 사용자 중 하나라면 iOS 앱 개발에 참여해야 할 이유가 분명히 있습니다. 진입 장벽이 높을 수는 있지만 iOS 앱을 개발하는 것도 Android용 앱 개발만큼 또는 그보다 더 쉬울 수 있습니다. 적절한 계획과 리소스를 확보해 iOS 앱 개발자 대열에 합류하세요.
iOS 앱 개발을 시작하려면 코드를 작성하기 전에 다음을 준비하세요.
이 세 가지 요구 사항을 모두 갖춰야 합니다. Apple 개발자 프로그램의 정회원만 Apple App Store에 앱을 게시할 수 있고, Xcode에서 서명하고 게시한 앱만 App Store에 제출할 수 있습니다. Xcode는 macOS에서만 실행되고 macOS는 Apple 컴퓨터에서만 실행됩니다.
여기서 좋은 소식은, Xcode가 완성된 앱을 서명하고 게시하는 기능뿐만 아니라 그 이상을 제공한다는 것입니다. IDE는 사용자 인터페이스 디자이너, 코드 편집기, 테스트 엔진, 에셋 카탈로그 등 iOS 앱 개발에 필요한 거의 모든 것을 포함하고 있습니다.
현재 iOS 앱 개발에는 두 가지 프로그래밍 언어가 사용됩니다.
iOS 앱 개발의 주요 이점 중 하나는 광범위한 개발자 리소스 모음을 활용할 수 있다는 점입니다. iOS 앱 개발의 표준화, 기능 및 일관성 덕분에 Apple은 기본 API 및 라이브러리를 안정적이고 기능이 풍부하며 사용하기 쉬운 키트로 출시할 수 있습니다. 이러한 iOS SDK를 사용하여 앱을 Apple의 기존 인프라에 원활하게 통합할 수 있습니다.
예를 들어, 스마트 토스터 오븐용 앱 컨트롤러를 작업하는 경우 HomeKit을 사용하여 토스터와 휴대전화 사이의 통신을 표준화할 수 있습니다. 사용자는 스마트 토스터 오븐과 스마트 커피 메이커 간의 통신을 조정할 수 있습니다. 게임 개발(예: SpriteKit, GameplayKit 및 ReplayKit), 건강 앱, 지도, 카메라 및 Apple의 가상 비서인 Siri용 키트도 있습니다.
이 광범위한 키트를 사용하면 iOS에 내장된 기능을 활용하고 타사 앱을 쉽게 통합하여 소셜 미디어에 연결하거나 카메라 또는 기본 캘린더 앱을 사용하거나 특히 스릴 넘치는 게임 플레이 순간을 리플레이 비디오로 자동 녹화하는 앱을 만들 수 있습니다.
iPhone은 강력한 기기입니다. 하지만 리소스 집약적인 작업을 처리하려면 무거운 작업은 클라우드로 오프로드하는 것이 좋습니다. API를 통해 앱을 클라우드 기반 서비스에 연결하면 스토리지, 데이터베이스 관리 및 앱 캐싱에 클라우드를 사용할 수 있습니다. 혁신적인 차세대 서비스로 앱을 보강할 수도 있습니다.
IBM Cloud는 웹 애플리케이션뿐만 아니라 iOS 백엔드 구축을 위한 Kitura를 포함한 서버 측 Swift 프레임워크를 지원합니다. iOS 앱 내에서 REST API를 시작할 수 있습니다. Kitura를 사용하면 푸시 알림 및 데이터베이스부터 모바일 분석 및 머신 러닝에 이르기까지 다양한 IBM Cloud 서비스와 통합할 수 있습니다.
아무리 뛰어난 개발자라도 처음부터 완벽한 코드를 작성할 수는 없습니다. iOS 앱 개발을 완료한 후에 반드시 테스트해야 합니다. 다행히, Android용으로 개발할 때처럼 여러 제조업체의 모바일 장치를 테스트할 필요가 없습니다. iOS는 Apple iPhone에서만 실행되는 Apple의 독점 모바일 운영 체제입니다. 여러 세대의 iPhone(여러 운영 체제 포함)에서 iOS 앱을 테스트하고 싶다고 해도 여전히 Android용 앱을 테스트할 때보다 다뤄야 할 장치의 수가 적습니다.
테스트의 첫 번째 라인은 Xcode 자체 내에서 수행됩니다. Xcode는 익숙한 표준 단위 테스트 외에도 자동화된 UI 테스트 기능을 제공합니다. 사용자가 문제를 찾는 것처럼 앱과 상호작용하면서 UI를 탐색하는 테스트를 작성할 수 있습니다. UI 테스트는 API를 사용하여 코드와 상호작용하는 것이 아니라, 실제 사용자와 앱의 상호 작용을 시뮬레이션합니다. 앱의 모든 측면을 다루는 테스트를 작성하기만 하면 사람이 수행하는 것보다 더 철저한 UI 테스트를 자동으로 수행할 수 있습니다.
그러나 사용자가 앱과 가질 수 있는 모든 상호 작용을 테스트에서 고려할 수 있는 것이 아니라면 사람이 소프트웨어를 베타 테스트하는 것이 좋습니다. App Store에 앱을 제출하지 않고 iOS 장치에 앱을 로드할 수 있지만 Apple은 TestFlight 앱을 통해 친구, 가족 또는 사용자들이 앱을 쉽게 미리 볼 수 있도록 지원합니다. Apple 개발자 프로그램 회원은 TestFlight를 이용해 최대 30대의 장치에서 최대 25명의 팀원과 함께 내부 테스트를 수행할 수 있습니다. iOS 앱 개발 팀에게 소규모 그룹으로 앱을 테스트하고 Apple 베타 검토를 준비할 수 있는 기회를 거친 후 새 iOS 앱을 외부 테스터에게 공개할 수 있습니다.
Apple이 App Store 검토 가이드라인에 따라 앱을 승인하면 최대 10,000명의 사용자를 초대하여 테스트 버전을 다운로드할 수 있습니다. 이 사용자들은 TestFlight 앱을 다운로드하고 고유 링크를 사용하여 앱에 액세스합니다. 외부 테스터를 사용자 지정 그룹으로 나누고 각 그룹에 특정 빌드를 푸시하여 A/B 테스트를 수행하고 기능에 대한 응답을 비교할 수 있습니다. 개발자는 그 대가로 사용량 데이터를 얻을 수 있고, 사용자는 발생하는 모든 문제에 대해 쉽게 피드백을 제출할 수 있습니다.
iOS 앱 개발 및 테스트가 완료되면 App Store에 앱을 제출해야 합니다. Xcode를 통해 직접 앱을 제출하고 서명할 수 있습니다. 인내심을 갖고 기다려주세요. 앱 검토 프로세스는 시간이 오래 걸릴 수 있으며, 최종 승인을 받을 때까지 거절 - 수정 - 다시 제출 - 거절의 과정을 여러 번 반복해야 하는 경우가 많습니다.
승인 절차를 모두 통과하면 App Store Connect라는 프로그램을 사용하여 App Store 페이지를 구축하고 앱을 App Store에 푸시할 수 있습니다. 앱을 판매할 계획이라면, Apple 개발자 프로그램에 참여하기 위해 지불해야 하는 99달러 연회비 외에도 판매액의 30%를 Apple에 납부해야 한다는 점을 기억하세요.
데이터, 컨테이너, AI, IoT 및 블록체인을 포괄하는 170개 이상의 제품과 서비스를 제공하는 풀 스택 클라우드 플랫폼입니다.
강력한 모바일 백엔드 인프라와 앱 관리 도구를 사용하면서 모바일 경험에 인텔리전스를 추가하는 방법을 알아보십시오.
IBM의 모바일 앱 개발 플랫폼을 사용하면 앱을 쉽게 설계하고 프로토타입을 제작하여 시장에 출시할 수 있습니다. IBM Cloud 서비스를 통해 네이티브, 하이브리드 또는 웹 기반 모바일 앱을 구축, 출시 및 유지 관리할 수 있습니다.