LangGraph 및 Granite로 워크플로 구축

이 튜토리얼에서는 그래프 기반 추론 경로를 구성하기 위한 프레임워크인 LangGraph와 이 구조를 보완하는 강력한 모델인 IBM® Granite 모델이라는 두 가지 주요 도구를 사용하여 이러한 AI 에이전틱 워크플로를 구축하는 방법을 살펴봅니다. '노드'라고 하는 워크플로의 각 단계는 일반적으로 대규모 언어 모델을 기반으로 하는 에이전트에 의해 처리됩니다. 이러한 에이전트는 모델 아웃풋 또는 조건부 논리를 기반으로 상태 간에 이동하여 동적인 의사 결정 중심 그래프를 형성합니다.

이러한 에이전틱 워크플로를 실현하기 위해 LangGraph와 Granite 모델이라는 두 가지 필수 구성 요소를 자세히 살펴보겠습니다.