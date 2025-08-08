AI 에이전트 프로토콜이란 무엇인가요?

에이전트 기반 AI 시스템은 종종 사일로에서 실행됩니다. 다양한 AI 에이전트 프레임워크를 사용하고 각기 다른 에이전틱 아키텍처를 사용하는 여러 공급자에서 구축합니다. 실제 통합은 어려운 과제이며, 이러한 파편화된 시스템을 연결하려면 가능한 모든 유형의 에이전트 상호 작용을 위한 맞춤형 커넥터가 필요합니다.

여기서 프로토콜이 필요합니다. 서로 다른 다중 에이전트 시스템을 상호 연결된 에코시스템으로 전환하여 AI 기반 에이전트가 서로 검색, 이해 및 협업하는 방법을 공유합니다.

에이전틱 프로토콜은 AI 에이전트 오케스트레이션의 일부이지만 오케스트레이터 역할을 하지는 않습니다. 커뮤니케이션을 표준화하지만 에이전틱 워크플로 조정, 실행 및 최적화를 관리하지는 않습니다.