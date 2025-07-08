인간이 AI 아웃풋을 승인하거나 재정의하는 데 관여하는 경우, 책임은 모델이나 개발자에게만 전가되지 않습니다.

어떤 결정은 모델의 능력을 넘어서는 윤리적 추론을 요구할 수도 있습니다. 예를 들어, 알고리즘 채용 플랫폼의 추천은 역사적으로 소외되어온 특정 그룹에게 불리할 수 있습니다. ML 모델은 지난 몇 년 동안 추론에 뉘앙스를 통합하는 능력에서 큰 발전을 이루었지만, 때로는 여전히 인간이 감독하는 것이 가장 좋은 접근 방식입니다. HITL을 사용하면 규범, 문화적 맥락, 윤리적 회색지대를 더 잘 이해하는 사람이 복잡한 딜레마 상황에서 자동화된 아웃풋을 일시 중지하거나 재정의할 수 있습니다.

휴먼 인 더 루프 접근 방식은 투명성과 외부 검토를 지원하는 감사 추적을 통해 결정이 번복된 이유에 대한 기록을 제공할 수 있습니다. 이 문서를 통해 보다 강력한 법적 방어, 규정 준수 감사, 내부 책임 검토가 가능합니다.

일부 AI 규정은 특정 수준의 HITL을 의무화합니다. 예를 들어, EU AI 법 제14조에는 '고위험 AI 시스템은 적절한 인간-기계 인터페이스 도구를 포함하여 자연인이 사용하는 동안 효과적으로 감독할 수 있는 방식으로 설계 및 개발되어야 한다'고 명시되어 있습니다.

규정에 따르면 이러한 감독은 수동 조작, 개입, 재정의, 실시간 모니터링을 포함한 방법을 통해 상황, 안전 또는 기본권에 대한 위험을 예방하거나 최소화해야 합니다. 관련 담당자는 시스템의 능력과 한계를 이해하고, 적절한 사용에 대해 교육을 받으며, 필요할 때 개입할 수 있는 권한을 가지고 이를 수행할 수 있는 '역량'을 갖추어야 합니다. 이러한 감독은 위험을 방지하고 적절한 기능을 수행하도록 장려하기 위함입니다.