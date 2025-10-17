이러한 에이전트를 지원하기 위해 IBM® watsonx.ai 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 모델 백엔드로 사용합니다. watsonx.ai와 Hugging Face의 통합을 활용하여, Llama-4-Maverick을 사용해 간단한 소프트웨어 솔루션을 생성하는 프레임워크를 구성했습니다. 이 예제는 워크플로 전반에서 에이전트 행동과 의사 결정을 안내하는 ChatChain과 그 밖의 내부 에이전트 통신 메커니즘을 탐색하는 기반이 됩니다.

이 튜토리얼을 통해 ChatDev를 설정하고 실행하는 실무 경험을 쌓고, 에이전트 통신 프로토콜이 효과적이고 안정적인 다중 에이전트 협업을 가능하게 하는 방법을 명확하게 이해하세요.

협업 AI: 인간이나 AI 에이전트와 함께 작동하도록 설계된 인공 지능 시스템입니다. 공동의 목표를 달성하기 위한 협력과 의사 결정, 합동 문제 해결을 가능하게 하는 딥 러닝이나 고급 기술을 주로 사용합니다.

다중 에이전트 협업: 공동의 목표 달성을 위해 정보를 공유하고 협력하는 여러 자율 에이전트들입니다. 이들 에이전트는 지식, 기능, 관점 수준이 제각각일 수 있으며 협상, 계획, 공동 작업 등의 협업을 주로 합니다.

롤 플레잉 에이전트: 목표 지향적 방식으로 상호 작용하고 협업하기 위해 특정 역할이나 페르소나를 시뮬레이션하는 AI 에이전트입니다. 이때 현실 세계의 직업이나 인물을 반영하여 맥락을 더 깊이 인식하고 목적에 맞는 상호 작용이 이루어지게 합니다.

에이전트 통신 프로토콜: AI 에이전트가 구조화된 데이터 메시지를 교환하여 상호 작용하는 방식을 정의하는 표준 또는 프레임워크로서, 다중 에이전트 시스템 안에서 협력하는 에이전트들의 통신 형식, 의미 체계, 규칙을 제어합니다.