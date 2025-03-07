에이전틱 아키텍처란 무엇인가요?

에이전틱 아키텍처는 에이전트 인공 지능(AI) 프레임워크의 구조와 설계를 의미합니다. 에이전틱 아키텍처는 가상 공간과 워크플로 구조를 형성해서 에이전틱 AI 시스템 안에 있는 AI 모델을 자동화합니다.

에이전틱 AI는 AI 에이전트를 사용해서, 사용자나 다른 시스템을 대신하여 자율적으로 작업을 수행하는 시스템 또는 프로그램입니다.에이전틱 아키텍처는 생성형 AI 시스템 안에서 작동하는 AI 기반 에이전트의 행동을 지원하고 조절하는 역할을 합니다. 에이전틱 AI 시스템은 에이전트가 적응력을 갖추고 동적인 환경을 탐색하여 원하는 결과를 달성할 수 있게 해야 합니다.



이 모델은 인간 심리와 크게 다르지 않으며, 에이전시는 자신의 행동에 따라 의도적으로 무언가를 실현하는 능력을 의미합니다.1 원하는 결과를 얻으려면 계획, 행동, 기억, 성찰을 사용해야 합니다. 이 특징들은 단일 및 다중 에이전트 프레임워크에서 모두 사용되는 최신 AI 에이전트의 특징과 일치합니다.



머신 러닝(ML) 알고리즘과 대규모 언어 모델(LLM)의 발전으로 AI 에이전트 개발이 촉진되었습니다. 에이전틱 아키텍처의 목표는 LLM이 에이전트를 자동화하여 복잡한 작업을 완료할 수 있는 구조를 제공하는 것입니다.

AI 에이전트의 자율적 행동이나 의사 결정 행동은 그 에이전트를 구현하는 인프라에 따라 달라집니다. 에이전트 아키텍처는 동적 환경에 적응하여 상호 운용성을 향상시키도록 설계되었습니다.



예를 들어 에이전트는 다양한 데이터 소스와 형식, 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API), 시스템과 인터페이스할 수 있습니다. 이러한 적응형 행동을 통해 에이전트는 정보에 입각한 의사 결정을 내립니다.