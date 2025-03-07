에이전틱 아키텍처란 무엇인가요?

에이전틱 프레임워크는 에이전트(인공 또는 자연)가 자율적이고 지능적인 방식으로 작업을 수행하고, 결정을 내리고, 환경과 상호 작용하는 방법을 정의하는 설계 아키텍처 또는 모델을 가리킵니다. 이 프레임워크들은 에이전트가 다양한 환경에서 작동, 추론, 적응하는 방법에 대한 구조와 지침을 제공합니다.
반응형 아키텍처
반응형 아키텍처는 상황을 행동에 직접 매핑합니다에 대응적이며, 기억이나 예측 기능을 활용하기보다는 환경이 주는 즉각적인 자극을 기반으로 결정을 내립니다. 이 아키텍처는 과거에서 배우거나 미래를 계획할 수 없습니다.
숙고 아키텍처
숙고 아키텍처는 추론, 계획, 세계의 내부 모델을 기반으로 결정을 내리는 AI 시스템입니다. 반응형 에이전트와 달리 숙고 에이전트는 환경을 분석하고 미래 결과를 예측하며, 행동하기 전에 정보에 입각한 선택을 합니다.
인지 아키텍처
인지 에이전틱 아키텍처는 인간과 비슷하게 사고, 추론, 학습, 의사 결정을 모방하는 고급 AI 시스템입니다.
이 에이전트들은 각각 개별 모듈로 표시되는 지각, 기억, 추론, 적응 요소들을 통합하여 복잡하고 불확실한 환경에서 작동하면서 시간이 지남에 따라 개선되게 합니다. 이는 가장 진보된 에이전틱 아키텍처 유형입니다.
BDI 아키텍처(주로 모델 또는 프레임워크라고 칭함)는 지능형 에이전트의 합리적인 의사 결정을 모델링하도록 설계되었으며, 믿음-욕구-의도(belief-desire-intention, BDI) 프레임워크를 기반으로 합니다.
BDI 에이전트의 인간과 유사한 추론 모델링 방식:
예: "문이 닫혔습니다."
예: "방에 들어가고 싶습니다."
예: "방으로 들어가기 위해 문을 열겠습니다."