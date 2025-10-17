에이전트 기반 생성형 AI의 등장으로 중소기업은 이제 데이터 과학 전담 팀을 통해, 과거 대기업의 영역이었던 전문가 수준의 분석과 추천에 접근할 수 있게 되었습니다. 이러한 AI 기술의 민주화는 지역 식료품점, 상점, 지역 체인점에 획기적인 변화를 일으킬 수 있습니다.
이 접근 방식이 혁신적인 이유:
기술적인 세부 사항을 살펴보면서 AI 기반 소매 최적화의 작동 방식을 단계별로 살펴봅시다. 이 튜토리얼이 마치면 매장에서 이 시스템을 구현하여 AI의 힘으로 소매 공간을 혁신하는 방법을 명확하게 이해할 수 있을 것입니다.
Sarah는 지역 식료품점을 운영하며 대형 체인점과의 경쟁으로 고군분투 중입니다. 그런데 아무리 애를 써도 예상만큼 잘 팔리지 않는 품목이 있는 반면, 꾸준히 완판되는 품목도 있다는 사실을 발견했습니다. 그 달에 세 번째로 신선식품 통로를 재구성하던 어느 날, Sarah는 더 나은 방법이 있지는 않을까 하는 궁금증이 생겼습니다.
바로 이럴 때 IBM의 AI 기반 솔루션이 필요합니다. Sarah는 스마트폰과 지능형 시스템만으로 매장 실적을 변화시킬 수 있었습니다. 이 시스템을 구축하는 방법을 알아봅시다.
크루들 간의 에이전트 상호 작용을 조율하는 오픈 소스 에이전트 프레임워크 CreWAI를 사용할 수 있습니다. "크루"라는 용어는 다중 에이전트 시스템을 나타냅니다. 우리 크루는 일년 365일 이용 가능한 리테일 전문가 롤플레잉 에이전트 팀이며 각자 고유한 전문 분야를 가지고 있습니다. 작업은 에이전트에게 직접 할당되거나 구체적인 역할과 가용성을 평가하는 crewAI의 계층적 프로세스를 통해 처리될 수 있습니다.
CrewAI 초보자는 공식 문서와 함께 creWAI 설명서를 확인하세요. 공식 crewAI GitHub 저장소에서는 재고 분석, 데이터 분석, RAG, LangGraph 통합 등을 수행하는 크루의 예시도 확인할 수 있습니다.
이 튜토리얼에서 사용할 에이전틱 소매 전문가 팀을 만나봅시다.
작업 워크플로는 다음과 같습니다.
이 프로젝트는 Github에서 찾을 수 있습니다.
먼저 환경을 설정해야 합니다. GitHub에 있는 Markdown 파일, 또는 여기에서 설정 방법을 확인하세요.
crew-ai-projects
src/my_retail_advisor/ ├── config/ │ ├── agents.yaml # Agent configurations │ └── tasks.yaml # Task definitions ├── tool/ │ ├── custom_tool.py # Custom crewAI tool implementations │ └── tool_helper.py # Vision helper functions ├── crew.py # Crew orchestration └── main.py # Application entry point
무료 Serper API 키를 생성하고 기록해 두세요. Serper는 이 프로젝트에서 사용할 Google 검색 API입니다.
이 튜토리얼을 학습하려면 crewAI 프레임워크를 설치하고, 2단계에서 생성한 watsonx.ai 자격 증명을 설정해야 합니다.
crewAI를 설치하려면 터미널에서 다음 명령을 실행하세요.
.env_sample과
crewAI는 모든 오픈 소스 대규모 언어 모델(LLM)을 사용하도록 구성할 수 있습니다. LLM은 Ollama와 IBM watsonx, OpenAI 같은 여러 다른 API를 통해 연결할 수 있습니다. LangChain Tools과 crewAI Toolkit을 통해 제공되는 사전 구축된 툴을 활용할 수도 있습니다.
IBM의 맞춤형 시각적 검색 도구는
크루를 맞춤 설정하는 여러 가지 방법:
이 프로젝트의 적절한 작업 디렉터리에 있는지 확인하세요. 디렉터리를 변경하려면 터미널에서 다음 명령을 실행하세요.
AI 에이전트 크루를 시작하고 작업 실행을 시작하려면 프로젝트의 루트 폴더에서 이 명령을 실행하세요. 크루가 최종 결과를 반환하는 데 몇 분이 소요될 수 있습니다.
이 명령은 themy-retail-advisor Crew를 초기화하여 에이전트를 조립하고 구성에 정의된 대로 작업을 할당합니다. 이 예제를 수정하지 않고 사용하면 watsonx.ai에서 Granite를 사용하여 report.md 파일이 아웃풋과 함께 생성됩니다. crewAI는 JSON, Pydantic 모델, 원시 문자열을 아웃풋으로 반환할 수 있습니다. 크루가 생성한 아웃풋의 예를 봅시다.
채소 선반 재배치 및 개선을 위한 실행 계획
목적:
신선식품 코너를 보기 좋고 체계적이게 재단장해서 가장 인기 있는 채소를 선보이고 매출과 고객 만족도를 높입니다.
시장 분석가의 추천:
매장 관리자 및 매장 바이어를 위한 실행 계획:
...
1단계: 중심점 디스플레이
...
4단계: 테마 디스플레이 및 추가적인 요소
아웃풋 예시에서 볼 수 있듯 다중 에이전트 시스템은 인풋 처리, 툴 호출, 결과 공식화의 순차적 프로세스를 실행할 수 있습니다.
Sarah의 신선식품 통로 문제는 어떻게 해결할 수 있을까요?
요약하자면,
중소 소매업체는 이런 AI 기반 툴을 사용해 의사 결정 과정을 간소화할 수 있습니다. Sarah처럼 접근 가능하고 저렴하며 효과적인 기술로 매장 실적을 끌어올릴 수도 있습니다. 또한 이 아키텍처는 제품 디자인과 고객 경험 개선 같은 다양한 영역에서 다른 AI를 활용할 기회를 열어줍니다. 소매 분야를 넘어, 기업이 산업별로 특화된 업무를 혁신하고 탁월한 성과를 거둘 수 있도록 지원하는 유연성도 갖췄습니다.
이 포괄적인 가이드를 통해 주요 사용 사례, 핵심 능력 및 단계별 권장 사항을 분석하여 비즈니스에 적합한 솔루션을 선택하는 데 도움을 받으세요.
2025년은 AI 에이전트의 해가 될까요? 이번 Mixture of Experts 에피소드에서는 업계 최고의 전문가들과 함께 최근 출시된 AI 모델, 에이전트, 하드웨어, 제품을 살펴봅니다.
IBM watsonx.ai 스튜디오를 사용하여 개발자가 AI 에이전트를 구축, 배포 및 모니터링할 수 있도록 지원합니다.
기업이 AI 에이전트 및 어시스턴트를 구축, 사용자 지정, 관리할 수 있도록 지원하며, 업계에서 가장 포괄적인 기능 세트 중 하나를 사용하여 획기적인 생산성을 창출하세요.
개발자 효율성을 높이는 Granite의 소형 개방형 모델을 사용하여 90% 이상의 비용 절감을 달성하세요. 이러한 엔터프라이즈급 모델은 사이버 보안부터 RAG까지 광범위한 엔터프라이즈 작업과 안전 벤치마크에 대해 탁월한 성능을 제공합니다.
기업이 AI 에이전트 및 어시스턴트를 구축, 사용자 지정 및 관리할 수 있도록 지원하는 업계에서 가장 포괄적인 기능을 통해 복잡한 워크플로를 자동화하고 획기적인 생산성을 창출하세요.