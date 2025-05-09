모델 컨텍스트 프로토콜(MCP)이란 무엇인가요?

LLM에 외부 서비스를 연결하는 것은 번거로운 일입니다. 모터를 다양한 전원에 연결하는 전기 회로를 상상해 보세요. MCP는 이 회로의 배선 및 배전반과 같습니다. 모터(AI 모델)에 어떤 전류(정보)를 보낼지 결정합니다. 도구 아웃풋 또는 모델 컨텍스트는 입력 전류에 비유할 수 있으며, 이는 전원에서 흐르는 전압이며 메모리, 도구 및 과거 결과를 포함할 수 있습니다.

배전반 역할을 하는 MCP는 연결할 전원(도구 아웃풋 또는 컨텍스트)과 연결할 시기를 결정하고, 전류(정보 스트림)를 조정하며 입력을 필터링하고 우선순위를 지정합니다. 이는 관련 전선에만 전원이 공급되게 하고(관련 컨텍스트가 로드됨) 회로의 타이밍 및 라우팅을 관리해 시스템에 과부하가 걸리지 않도록 합니다.

잘 설계된 회로가 과부하를 방지하고 효율적인 전력 사용을 보장하는 것처럼, MCP는 최적의 AI 모델 성능을 위해 효율적이고 관련이 있으며 구조화된 컨텍스트 사용을 촉진하는 커넥터 역할을 합니다.

MCP는 AI 엔지니어들이 동의할 수 있는 새로운 오픈 소스 표준을 수립합니다. 그러나 표준은 소프트웨어 업계에서 새로운 개념이 아닙니다. 예를 들어 REST API는 REST 설계 원칙에 부합하는 HTTP 요청을 통해 애플리케이션 간에 일관된 데이터 교환을 제공하는 업계 표준입니다.

마찬가지로 MCP는 표준을 설정하여 LLM과 외부 서비스를 통합하여 효율적으로 통신합니다. 이 표준은 각 도구의 통합을 위한 코드를 작성하는 대신 '플러그 앤 플레이' 도구를 사용할 수 있도록 합니다.

MCP는 에이전트 프레임워크가 아니라, 에이전트가 도구에 액세스하기 위한 표준화된 통합 계층으로, 에이전트 오케스트레이션 프레임워크를 보완합니다. MCP는 LangChain, LangGraph, BeeAI, LlamaIndex, crewAI와 같은 에이전트 오케스트레이션 프레임워크를 보완할 수 있지만, 이를 대체하지는 않습니다. MCP는 도구가 호출되는 시기와 목적을 결정하지 않습니다.

MCP는 도구 통합을 간소화하기 위한 표준화된 연결을 제공합니다.3 궁극적으로 LLM가 사용자 요청의 컨텍스트에 따라 호출할 도구를 결정합니다.