AI 에이전트 개발이란 무엇인가요?

AI 에이전트 개발은 AI 에이전트를 만드는 과정입니다. 여기에는 에이전틱 AI의 설계, 구축, 교육, 테스트 및 배포가 포함됩니다.

기업은 처음부터 AI 에이전트를 제작해서 에이전트 아키텍처와 기능을 완전히 제어할 수 있습니다. 또한 에이전트 시스템을 사용 사례와 비즈니스 요건에 맞게 조정하고 특정 작업에 맞게 에이전틱 AI를 맞춤 설정할 수 있습니다. AI 에이전트를 처음부터 구축하려면 인공 지능, 머신 러닝, 소프트웨어 개발에 대해 상당한 전문성이 필요하며 비용이 많이 들 수 있습니다.

특히 초보자의 경우 더 빠르고 확장 가능한 접근 방식으로 AI 에이전틱 프레임워크를 사용하는 것이 좋습니다. AI 기반 에이전트의 기본 구조인 이러한 소프트웨어 플랫폼에는 사전 정의된 아키텍처와 템플릿, 작업 관리 시스템, 통합 및 모니터링 툴 등 에이전트 개발 프로세스를 간소화하는 데 도움이 되는 기능이 내장되어 있습니다.