사전 학습된 모델이란 무엇인가요?

모델 학습은 최종 사용 사례와 관련된 샘플 작업의 데이터 세트에서 성능을 최적화하기 위해 머신 러닝 모델을 '가르칩니다'. 이 학습 데이터는 모델이 처리할 실제 문제와 유사해야 모델이 데이터의 패턴과 관계를 학습하여 새로운 데이터에 대한 정확한 예측을 수행할 수 있습니다.

이 학습 프로세스에는 모델의 매개변수, 기본 머신 러닝 알고리즘을 구성하는 수학적 함수의 가중치 및 편향을 조정하는 작업이 포함됩니다. 이러한 조정은 더 정확한 아웃풋을 얻기 위해 이루어집니다.

이 프로세스의 목표를 수학적으로 말하면 모델 아웃풋의 오류를 정량화하는 손실 함수를 최소화하는 것입니다. 아웃풋이 특정 임곗값 아래로 떨어지면 모델이 '학습된' 것으로 간주됩니다. 강화 학습에서는 목표가 반대로, 모델의 매개변수는 손실 함수를 최소화하기보다는 보상 함수를 최대화하도록 최적화됩니다.

모델 학습은 데이터 수집 및 전처리, 해당 학습 데이터를 모델에 공급, 손실 측정, 매개변수 최적화, 검증 데이터에서 성능 테스트의 주기를 수반합니다. 이 워크플로는 만족스러운 결과를 얻을 때까지 반복됩니다. 훈련을 위해서는 하이퍼매개변수 튜닝이라는 프로세스에서 하이퍼매개변수(학습 과정에 영향을 주지만 그 자체로는 '학습 가능'하지 않은 구조적 선택)를 조정해야 할 수도 있습니다.