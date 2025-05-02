Hugging Face란 무엇인가요?

Hugging Face는 프랑스 기업가인 Clément Delangue, Julien Chaumond, Thomas Wolf에 의해 2016년 뉴욕에서 설립되었습니다.1 이 기업가들은 원래 10대를 위한 챗봇을 구축하는 데 관심이 있었지만, 챗봇 기술의 기반이 되는 모델의 힘을 인식하고 모델 자체로 전환했습니다.

NVIDIA는 내부 도구를 오픈 소싱하고 Hugging Face Transformers Library의 첫 번째 버전을 출시하여 연구원과 엔지니어에게 빠르게 인기를 얻었습니다. Hugging Face는 사전 교육된 트랜스포머 모델의 확실한 소스가 되었으며, 2020년에는 사용자가 모델을 쉽게 업로드하고, 다운로드하고 공유할 수 있는 모델 리포지토리인 Hugging Face Hub를 출시했습니다. 이듬해에는 데이터 세트를 더 쉽게 공유할 수 있는 데이터 세트 라이브러리와 대화형 AI 데모를 배포하기 위한 Hugging Face Spaces를 출시했습니다. 2022년에 이 회사는 Python으로 머신 러닝 애플리케이션을 개발하기 위한 오픈 소스 AI 라이브러리인 Gradio를 인수했습니다.2

Hugging Face는 다중 모드 모델, 대규모 언어 모델(LLM), 확산 모델 및 강화 학습을 위한 도구를 출시했습니다. 2023년, Hugging Face는 IBM과 watsonx.ai에 관한 협업을 시작했습니다. watsonx.ai는 사용자가 기존 ML과 새로운 생성형 AI 기능을 모두 훈련, 검증, 조정 및 배포할 수 있는 IBM의 AI 스튜디오입니다. 그해 말, IBM은 Hugging Face의 시리즈 D 펀딩 라운드에 참여했습니다.