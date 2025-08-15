IBM HR 부서는 IBM® watsonx Orchestrate를 통해 직원 경험을 개선합니다
IBM의 인력이 전 세계적으로 증가함에 따라 HR 부서는 점점 더 복잡해지는 상황에 직면했습니다. 사일로화된 프로세스, 지역 간 일관되지 않은 정책, 수동적이고 반복적인 작업에 대한 과도한 의존은 직원과 HR 전문가 모두에게 부담으로 작용했습니다. 확인된 주요 문제점에는 낮은 사용자 만족도로 이어지는 다중 채널 경험, 응답을 지연시키는 핸드오프, 비전략적 작업으로 인해 과부하를 겪는 HR 전문가 등도 있었습니다.
IBM은 HR 부서의 초기 디지털 혁신에도 불구하고, 기존 AI 및 클라우드 솔루션만으로는 더 빠르고 개인화된 HR 지원에 대한 높아지는 기대치를 충족할 수 없다는 것을 인식했습니다. IBM은 이미 '제거, 단순화, 자동화' 원칙과 '이전이 아닌 혁신(transform, not transfer)'이라는 방법론을 구현하여 비효율적인 프로세스가 자동화되지 않도록 했으며, 모든 재설계는 직원 경험의 재구상에 기반을 두고 있습니다. 이제는 단편적인 경험을 넘어 통합된 지능형 시스템으로 전환함으로써 워크플로를 간소화하고, 즉각적이고 정확한 지원을 제공하고, HR 전문가가 더 높은 가치의 전략적 업무에 집중할 수 있도록 지원하는 것이 시급한 과제가 되었습니다.
이제 HR 운영을 혁신하고, 고급 생성형 AI, 자동화, 그리고 지속적인 혁신과 윤리적 AI 관행에 대한 약속에 기반한 새로운 시대의 HR 서비스를 제공하기 위한 기반을 마련해야 할 때입니다.
지난 6년 동안 IBM은 내부 가상 에이전트인 AskHR을 지속적으로 개선하여 80개 이상의 HR 작업을 자동화하고 연간 150만 건 이상의 직원 대화를 처리했습니다. 가장 최근인 2025년에는 IBM watsonx Orchestrate를 통합하여 AskHR의 생성형 AI 및 에이전틱 자동화 기능을 강화했습니다. 이러한 업데이트는 직원들이 원하는 언어로 빠르고 직관적으로 HR 지원을 이용할 수 있도록 지원하는 통합 대화 환경을 지속적으로 개선합니다.
AskHR은 AI가 일상적인 문의를 처리하고 인간 상담원은 보다 복잡한 요구 사항을 관리하여 효율성과 개인화된 서비스 모두를 강화하는 2단계 지원 모델로 현재 운영되고 있습니다. 보이지 않는 곳에서 Workday, SAP, Concur와 같은 엔터프라이즈 시스템과의 긴밀한 통합을 통해 복잡한 HR 프로세스가 간소화됩니다.
이러한 기능 향상 덕분에 직원들은 "어디서 급여명세서를 볼 수 있나요?" 또는 "질병 정책은 무엇인가요?"라고 질문하고 급여 및 현지 HR 정책에 따라 맞춤화된 답변을 받을 수 있습니다. 취업 확인서 발급을 요청하거나, 휴가 요청을 제출하거나, 여행 계획 및 날씨 경보에 대한 안내를 받을 수도 있으며, 이 모든 작업은 AskHR에서 처리합니다. 또한 자동화된 방식으로 SAP SuccessFactors를 통해 직원 전근을 시작하거나 조직 구조를 업데이트할 수 있어 관리자도 이점을 누릴 수 있습니다. 관리자들 사이에서 AskHR의 도입률은 98%에 달했습니다.
IBM은 HR 전문가가 보다 가치 있는 전략적 업무로 전환할 수 있도록 지원함으로써 직원 지원 경험을 지속적으로 재정의하고 생성형 AI 기반 HR 혁신의 기준을 대규모로 설정하고 있습니다.
IBM은 AskHR을 통해 측정 가능한 전사적 영향력을 제공했습니다. 가상 에이전트는 2024년에 HR 팀의 운영 비용을 40% 절감하고 일반적인 문제를 94% 억제하는 데 기여했습니다. 이를 통해 2016년부터 2024년까지 제출되는 지원 티켓 수를 75% 줄였으며, 2023년 이후 매년 1,000만 건 이상의 직원 상호작용을 처리했습니다. 이러한 변화는 직원 경험을 개선할 뿐만 아니라, 운영 효율성을 높이고 HR 전문가가 전략적 우선순위에 집중할 수 있도록 지원합니다.
IBM HR 부서는 2022년부터 2024년 사이에 특정 도메인 작업에서 생산성이 크게 높아졌으며, 일부 부문은 AI 기반 자동화로 최대 75%까지 향상되었다고 밝혔습니다. AskHR는 현재 단순 HR 문의의 94%를 해결하고 있으며, 이를 통해 2024년 HR 부서의 연간 운영 예산을 40% 절감할 수 있었습니다.
또한 AskHR은 직원 서신, 휴가 요청, 급여 확인, 관리자별 워크플로(예: 보상 변경, 조직 업데이트)를 포함한 다양한 자동화를 지원합니다. 전반적으로 가상 에이전트는 약 80개의 자동화된 작업을 배포합니다.
watsonx Orchestrate를 기반으로 하는 AskHR은 가상 어시스턴트에서 완전한 기능을 갖춘 디지털 에이전트로 발전했으며, 규정을 준수하는 대규모 언어 모델(LLM)을 통해 응답을 생성합니다. 이러한 LLM은 프롬프트를 분류하고, 관련 HR 도메인(복리후생, 급여, 경력 및 기술)으로 라우팅한 후 작업을 트리거하거나 AI 생성 응답을 제공합니다.
AskHR를 통해 IBM의 HR 운영 모델은 하이브리드 자동화로 전환되었습니다. 이로써 디지털 노동력을 활용하여 제로 터치 지원을 제공하고, 필요한 경우에는 인간적인 경험을 유지할 수 있게 되었습니다.
IBM은 1911년에 설립된 유구한 역사를 지닌 다국적 기술 기업입니다. IBM은 클라우드 컴퓨팅, AI, 데이터 분석, 컨설팅 분야에서 광범위한 제품과 서비스를 공급하며 전 세계 다양한 고객에게 서비스를 제공합니다. IBM은 혁신에 대한 헌신으로 널리 인정받고 있으며, 연구 및 개발에 큰 중점을 두고 있습니다. 회사의 인력은 재능 있는 전문가로 구성되어 있어, 기술 산업에서 상당한 수익과 영향력에 기여하고 있습니다.
