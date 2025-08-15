IBM의 인력이 전 세계적으로 증가함에 따라 HR 부서는 점점 더 복잡해지는 상황에 직면했습니다. 사일로화된 프로세스, 지역 간 일관되지 않은 정책, 수동적이고 반복적인 작업에 대한 과도한 의존은 직원과 HR 전문가 모두에게 부담으로 작용했습니다. 확인된 주요 문제점에는 낮은 사용자 만족도로 이어지는 다중 채널 경험, 응답을 지연시키는 핸드오프, 비전략적 작업으로 인해 과부하를 겪는 HR 전문가 등도 있었습니다.

IBM은 HR 부서의 초기 디지털 혁신에도 불구하고, 기존 AI 및 클라우드 솔루션만으로는 더 빠르고 개인화된 HR 지원에 대한 높아지는 기대치를 충족할 수 없다는 것을 인식했습니다. IBM은 이미 '제거, 단순화, 자동화' 원칙과 '이전이 아닌 혁신(transform, not transfer)'이라는 방법론을 구현하여 비효율적인 프로세스가 자동화되지 않도록 했으며, 모든 재설계는 직원 경험의 재구상에 기반을 두고 있습니다. 이제는 단편적인 경험을 넘어 통합된 지능형 시스템으로 전환함으로써 워크플로를 간소화하고, 즉각적이고 정확한 지원을 제공하고, HR 전문가가 더 높은 가치의 전략적 업무에 집중할 수 있도록 지원하는 것이 시급한 과제가 되었습니다.

이제 HR 운영을 혁신하고, 고급 생성형 AI, 자동화, 그리고 지속적인 혁신과 윤리적 AI 관행에 대한 약속에 기반한 새로운 시대의 HR 서비스를 제공하기 위한 기반을 마련해야 할 때입니다.