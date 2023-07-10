개발 목표를 비즈니스 목표와 일치시키는 포괄적인 상향식 전략을 수립하면, 조직은 적합한 리소스를 신속하게 파악하고 체계적이며 거버넌스가 갖춰진 생성형 AI 구현을 실행할 수 있습니다.

자율 IT 관리 시스템은 기술 운영, 주요 비즈니스 프로세스 및 설계 시스템을 단순화하도록 설계되었습니다. 통합된 데이터를 사용하여 서로 다른 데이터 소스에서 가져와 더 빠르고 정보에 입각한 의사 결정을 촉진합니다.

생성형 AI 기술은 도약적이며 엔지니어가 코드 및 문서 생성을 자동화할 수 있도록 지원하여 애플리케이션 개발을 단순화할 수 있습니다. 생성형 AI는 다양한 파운데이션 모델을 기반으로하여 강력한 트랜스포머를 사용하여 비정형 정보에서 콘텐츠를 생성합니다. 오늘날 우리는 고객이 IT 운영, IT 자산 관리 및 자산 활용을 자동화하기 위해 자동화 기능을 사용하거나 자동화를 고려하고 있는 것을 확인했습니다.

조직은 생성형 AI를 통해 작업을 자동화하고 고객 서비스 및 판매 기능을 강화하여 이러한 프로세스의 효율성을 개선할 수 있습니다. 기존 영업 및 서비스 엔지니어는 언어 기반 생성형 AI를 사용하여 기술을 보강하고 상황별 또는 산업적 지식을 찾아 더 나은 고객 경험을 제공하거나 문제를 더 빠르게 해결할 수 있습니다.

생성형 AI는 개선된 이슈 분류, 문제 해결을 위한 코드 생성, 향상된 자동 복구 시스템, 문맥 기반 자동화, 더 빠른 코드 디버깅, 모범 사례 제안, 더 나은 문서 생성, 리버스 엔지니어링 기능, 코드 리팩터링 등 다양한 잠재적 비즈니스 이점을 제공합니다.

자율적인 IT 운영을 통해 관측 가능성을 향상시키면 시스템 엔지니어는 기존의 IT 지표를 뛰어넘을 수 있습니다. 대신 시스템 지연 시간, 네트워크 트래픽 지표, 네트워크 포화도 및 오류 등 보다 통찰력 있는 '골든 시그널'에 집중할 수 있습니다.