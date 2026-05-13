Riyadh Air는 처음부터 클라우드 네이티브이자 AI 네이티브로 구축되었습니다. 이 디지털 항공사의 운영 기반은 기업 전반에서 인텔리전스가 운영되는 방식을 뒷받침하는 플랫폼인 watsonx입니다.



모델, 워크플로, 거버넌스가 통합되어, 비즈니스가 발전함에 따라 확장할 수 있으며 인사이트를 성과와 긴밀하게 연결할 수 있습니다.



watsonx Orchestrate는 Riyadh Air 전체의 상업 영역, 운영 영역, 서비스 영역을 지원하는 전문 AI 에이전트를 조정합니다.

IBM Consulting은 Azure Red Hat OpenShift를 기반으로 구축되고 IBM Cloud Pak for Integration을 기반으로 하는 하이브리드 클라우드 통합 플랫폼을 구현하여, 이러한 오케스트레이션을 실현했습니다.



이러한 기반이 마련됨에 따라, 다수의 에이전트가 라우팅을 관리하고 복잡한 작업을 함께 완료하여 운영 속도에 맞춰 인사이트를 성과로 전환할 수 있게 되었습니다.



컨텍스트 데이터는 이제 1,800개 이상의 통합을 통해 75개 이상의 시스템에서 지속적으로 이동하여, 모든 도메인을 통합된 정보 흐름으로 가져옵니다.



그 결과 Riyadh Air는 하나의 시스템으로 감지, 결정, 대응할 수 있는 통합 패브릭이 탄생했으며 고객 경험과 운영 성과가 모두 향상되었습니다.

