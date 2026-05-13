비즈니스 혁신은 일련의 작은 성공을 통해 이루어지고는 했습니다. 시스템은 단계적으로 업그레이드되었고 프로세스는 한 번에 하나의 워크플로씩 개선되었습니다. 한동안 이러한 패치와 파일럿 프로그램은 실질적인 진전을 가져왔습니다.
AI 기반 운영의 시대를 맞이한 지금은 조직이 점진적인 실험을 뛰어넘어 얼마나 빠르게 변화할 수 있는지 시험하고 있습니다.
기존 구조는 변화의 속도에 눌려 병목 현상을 일으키고 성장을 둔화시키고 있습니다. 복잡성이 증가함에 따라 비즈니스 모델 혁신은 CEO에게 가장 큰 과제로 대두되었습니다.
문제는 더 이상 'AI가 기업 운영을 재편할 것인가'가 아닙니다. 이미 이러한 재편이 시작되었기 때문입니다. 이제 관건은 그 잠재력을 최대한 활용할 수 있을 만큼 빠르게 움직이는 것입니다.
앞으로 3년 동안 AI 기회를 포착하는 조직이야말로 인사이트를 확보하고, 새로운 시장에 진출하며, 혁신을 가속화할 수 있습니다.
이러한 조직이 비즈니스 전반에 걸쳐 AI를 확장함에 따라 AI는 운영 패브릭 그 자체가 되어 워크플로, 시스템, 도메인을 지능형 엔터프라이즈로 연결하고 원활하게 통합합니다.
대부분의 항공사는 기존 시스템에 묶여 있습니다. Riyadh Air는 다른 방향을 제시하며 디지털 시대의 항공 여행을 새롭게 정의합니다.
Riyadh Air는 IBM과 협력하여 전략, 시스템, 데이터를 단일 AI 기반 운영 모델로 통합하고 있습니다.
Riyadh Air는 데이터와 의사 결정, 여정을 오케스트레이션하여, 실시간으로 조정되는 맞춤형 경험을 제공합니다.
Riyadh Air는 복잡성을 추진력으로 바꾸어, 현대 항공사와 지능형 운영의 새로운 기준을 세웁니다.
AI 네이티브 운영의 모든 잠재력을 고려하면, 가장 작은 비효율도 즉각적이고 누적된 비용을 초래하는 항공 산업만큼 발전이 시급한 산업도 드뭅니다.
그러나 많은 항공사는 여전히 혁신이 필요한 시기가 한참 지난 아키텍처를 기반으로 운영되고 있습니다. 레거시 시스템은 현대화의 주요 장벽으로 남아 있으며, 속도와 적응성이 가장 중요한 순간에 혁신을 제약합니다.1
그리고 이러한 운영상의 마찰로 인해 유망한 여정이 흔들리는 경우가 너무 많습니다. 구식 시스템으로 인해 시스템이 멈추고 대기열이 늘어나며 정보가 파편화되고 있습니다. 여행자들은 이로 인한 모든 불편함을 느끼기 때문에, 결국 이륙하기 전부터 여행의 즐거움이 하강하기 시작합니다.
Riyadh Air는 이러한 상황을 바꾸기로 결심했습니다.
Mohamad Ali
IBM Consulting 수석 부사장
제약이 많은 항공 산업에서 Riyadh Air는 더 스마트하고 빠르며 직관적인 여행 방법을 제공하기 위해 기존의 관행을 깨고 있습니다.
디지털 네이티브, AI 기반, 클라우드 기반 개발, 모듈식, 개방형 지향 설계 등 디지털 엔터프라이즈로 설계된 항공사라 할 수 있습니다.
기술은 지원을 위한 기능이 아닙니다. 기술이란 모든 워크플로와 고객 상호작용의 기반이 되는 운영 모델이자 엔진입니다.
Riyadh Air는 처음부터 수요에 따라 확장하고, 조정되며, 진화하도록 설계된 플랫폼을 구축했습니다. 이 아키텍처는 혁신을 가속화하고 원활한 상호 운용성을 지원하며 에코시스템 전반에서 가치가 순환함에 따라 네트워크 효과를 강화합니다.
이러한 힘이 함께 모여 처음부터 끝까지 연결되고 직관적으로 느껴지는 여행 경험을 형성합니다.
Riyadh Air는 레거시 시스템에서 벗어나 디지털 시대의 요구에 맞춰 처음부터 AI 네이티브 운영 모델을 설계했습니다.
각각의 설계 결정은 한 세기 동안 항공 산업을 형성해 온 오랜 가정에 도전장을 내밀었습니다.
이러한 규모의 산업을 재구상하려면 관점, 패턴 인식, 야심을 조정된 실행으로 전환할 수 있는 능력이 필요합니다.
Riyadh Air는 이를 위해 IBM을 선택했습니다.
이 파트너십은 IBM® Consulting의 심층적인 산업 및 기술 전문성과 광범위한 파트너 에코시스템, 그리고 IBM watsonx Orchestrate의 오케스트레이션 기능을 통합했습니다.
IBM Consulting은 Riyadh Air의 AI 비전을 뒷받침하는 오케스트레이터이자 통합자로서, Adobe, Apple, FLYR, Microsoft를 비롯한 60개 이상의 파트너와 함께 59개의 워크스트림을 조정하여 전략, IT, 전달을 단일 운영 모델로 조정했습니다.
IBM 기업가치연구소(IBV)
Riyadh Air는 처음부터 클라우드 네이티브이자 AI 네이티브로 구축되었습니다. 이 디지털 항공사의 운영 기반은 기업 전반에서 인텔리전스가 운영되는 방식을 뒷받침하는 플랫폼인 watsonx입니다.
모델, 워크플로, 거버넌스가 통합되어, 비즈니스가 발전함에 따라 확장할 수 있으며 인사이트를 성과와 긴밀하게 연결할 수 있습니다.
watsonx Orchestrate는 Riyadh Air 전체의 상업 영역, 운영 영역, 서비스 영역을 지원하는 전문 AI 에이전트를 조정합니다.
IBM Consulting은 Azure Red Hat OpenShift를 기반으로 구축되고 IBM Cloud Pak for Integration을 기반으로 하는 하이브리드 클라우드 통합 플랫폼을 구현하여, 이러한 오케스트레이션을 실현했습니다.
이러한 기반이 마련됨에 따라, 다수의 에이전트가 라우팅을 관리하고 복잡한 작업을 함께 완료하여 운영 속도에 맞춰 인사이트를 성과로 전환할 수 있게 되었습니다.
컨텍스트 데이터는 이제 1,800개 이상의 통합을 통해 75개 이상의 시스템에서 지속적으로 이동하여, 모든 도메인을 통합된 정보 흐름으로 가져옵니다.
그 결과 Riyadh Air는 하나의 시스템으로 감지, 결정, 대응할 수 있는 통합 패브릭이 탄생했으며 고객 경험과 운영 성과가 모두 향상되었습니다.
운영과 데이터, 의사 결정이 모두 조화롭게 진행되면 Riyadh Air는 동급 최고의 승무원이 갖춘 정확성과 직관력으로 대응합니다.
시스템은 다음 단계를 예측하고, 워크플로가 조화롭게 대응하며, 모든 작업이 '모든 고객에게 원활하고 간편하며 확실히 개인화된 여행 경험을 제공한다'는 하나의 목적에 맞춰 이루어집니다. 고객 경험을 일련의 고립된 거래로 취급하는 대신, Riyadh Air는 견적 및 주문(Offer & Order)을 통해 고객 여정을 모든 선택과 조정이 처음부터 끝까지 조정되는 통합된 마켓플레이스로 관리할 수 있습니다.
항공편, 숙박, 지상 교통편, 식사가 하나의 유동적인 경험을 만들어냅니다.
여정이 진행됨에 따라 실시간 엔진이 동적으로 견적을 생성, 가격 책정 및 제공합니다. 여행자는 더 이상 하나의 구매 시점에 얽매이지 않습니다.
AI 어시스턴트가 내장된 감독 기능을 통해 일상적인 작업을 처리하므로, 엔지니어, 운영 및 서비스 팀은 판단과 주의가 필요한 순간에 집중할 수 있습니다.
디지털 컨시어지는 직원 툴을 연결하여 업무 중의 불편함을 줄이고 팀이 신뢰할 수 있는 공유 소스를 기반으로 작업할 수 있도록 보장합니다.
컨택 센터에서는 watsonx Orchestrate를 통해 조정된 AI 에이전트가 인간 상담원의 역량을 강화하여 문제를 더 빠르고 안정적으로 해결할 수 있도록 합니다.
IBM은 AI 네이티브 아키텍처를 기반으로 웹사이트, 모바일 앱, 서비스 툴, 개인화를 포함한 Riyadh Air의 고객 디지털 계층을 구축했습니다.
이제 AI는 의사 결정이 이루어질 때 이에 대한 정보를 제공하여 인사이트를 상황에 대한 조치로 전환합니다. 견적은 실시간으로 조정되며, 서비스는 개별 여행자에 맞게 조정됩니다. 운영은 조건이 변동됨에 따라 이에 대응합니다.
인사이트는 더 이상 대시보드에 가만히 남아 있는 게 아니라, AI가 업무에 활용하여 중요한 순간에 추천과 솔루션, 개인화된 상호작용을 제공합니다.
이러한 인텔리전스는 자동화를 주도하여 문제가 드러나기 전에 해결하고 수동으로 개입할 필요 없이 운영을 조정합니다.
Riyadh Air는 의사 결정을 지원하는 인텔리전스와 영향력을 증폭시키는 자동화를 통해, 모듈식 아키텍처로 지원되는 클린 코어를 유지하고 있습니다. 그리고 이를 통해 새로운 기능을 흡수하고 다음 단계에 대비할 수 있습니다.
Riyadh Air는 단순한 신규 항공사 그 이상입니다. Riyadh Air는 기업이 처음부터 규모와 속도, 조정이 내장된 단일 지능형 시스템으로 운영되도록 설계되면 어떤 일이 가능한지 보여줍니다.
복잡성은 더 이상 관리할 대상이 아니며, 오케스트레이션을 통해 경쟁력으로 전환됩니다. Riyadh Air는 성장함에 따라 통제력을 유지하면서도, 신속하게 대응하고 정밀하게 움직입니다.
Riyadh Air는 반복적으로 혁신할 수 있도록 하는 디지털 네이티브 스택의 지원을 받으며, 전적으로 견적 및 주문(Offer & Order)으로 운영되는 최초의 풀 서비스 항공사로 거듭나고 있습니다.
최고의 전자 상거래에서 영감을 받은 이 모델은 여정을 생성하고, 개별 맞춤화해 제공하는 방식을 새롭게 정의하여, 여행자가 세계 최고의 디지털 플랫폼에서 기대하는 용이성과 유연성을 풀서비스 항공에 제공합니다.
Adam Boukadida
Riyadh Air 최고 재무 책임자
항공사가 확장됨에 따라 플랫폼도 함께 발전합니다. 새로운 파트너와 역량은 항공사의 핵심을 방해하지 않고 통합됩니다.
직원들은 역량 강화를 통해 여행을 향한 열정을 기술로 승화시킵니다. 여정은 의도를 가지고 신중하게 전개됩니다. 개인에게 맞춤화되고, 유동적이며, 신중하게 연결됩니다.
인텔리전스가 핵심에 위치할 때의 모습이 바로 이렇습니다. 아키텍처가 야심 찬 포부를 뒷받침하고, 기술이 단순히 운영을 지원하는 데 그치지 않고 지속적으로 재구성하게 됩니다.
현대적인 아키텍처와 확장되는 에코시스템, 그리고 인텔리전스를 핵심으로 갖춘 Riyadh Air는 단순히 항공의 미래를 준비하는 것에 그치지 않습니다.
Riyadh Air는 풀서비스 항공사의 새로운 표준을 제시하는 경험이자, 플랫폼으로서 항공의 미래를 직접 정의하고 있습니다.
1 생성형 AI를 위한 CEO 가이드. IBM 기업가치연구소(IBV). 혁신적인 기술로 성공하기 위해 알아야 할 사항과 해야 할 일. 제2판. 2025년 1월. https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/kr-ko/report/ceo-generative-ai-book
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