에이전트 구축은 기능을 만드는 데 중점을 두는 반면, 배포는 이러한 기능을 일상적인 상황에서 안정적이고 유용하게 만드는 데 중점을 둡니다. AI 에이전트 배포의 목표는 에이전트가 실제 데이터 및 시스템과 상호 작용하면서 실제 사용자를 위한 작업을 완료하도록 하는 것입니다.
배포된 AI 에이전트는 다른 소프트웨어, 데이터베이스 및 AI 에이전트 기반 비즈니스 도구와 함께 작동하는 경우가 많습니다. 회사 시스템에서 정보를 검색하거나, 기록을 업데이트하거나, 다양한 애플리케이션에서 작업을 조정할 수 있습니다. 이러한 연결을 통해 에이전트는 실제 워크플로에 기여할 수 있습니다.
배포 과정에는 에이전트가 실행된 후 어떻게 작동하는지 모니터링하는 작업도 포함됩니다. 팀은 신뢰성, 정확성, 사용자 상호 작용을 추적하여 시간이 지남에 따라 문제를 식별하고 결과를 개선할 수 있습니다. 이러한 지속적인 관리를 통해 요구 사항이 변화함에 따라 에이전트의 유용성을 유지할 수 있습니다.
Gartner는 2028년까지 엔터프라이즈 소프트웨어 애플리케이션의 33%가 에이전틱 AI를 포함할 것으로 예측하는데, 이는 2024년의 1% 미만에서 크게 증가한 수치입니다.1 AI 에이전트는 일정 수준의 자율성, 즉 주체성을 바탕으로 작동할 수 있으며, 조직이 정보를 수집하고 분석하고 그에 대응하는 방식을 빠르게 변화시키고 있습니다. AI 에이전트는 정보를 분석하고, 추론하고, 컨텍스트와 목표에 따라 조치를 취하도록 학습될 수 있습니다.
에이전틱 AI 시스템은 대규모 언어 모델(LLM), 머신 러닝, 기타 AI 기술을 결합하여 복잡한 작업을 수행합니다. AI 에이전트는 외부 도구 및 데이터 소스에 연결하고, 실시간 정보를 검색하고, 작업을 수행할 수 있습니다. 또한 다단계 워크플로를 계획하고, 변화하는 조건에 적응하고, 과거의 상호 작용을 통해 배울 수 있습니다.
AI 에이전트 배포와 AI 에이전트 개발은 밀접하게 관련되어 있지만 AI 라이프사이클의 다른 단계를 나타냅니다.
에이전트를 만드는 것은 시작에 불과하기 때문에 이러한 구분은 중요합니다. 조직은 에이전트를 구축하고 개선하는 데 시간과 리소스를 투자할 수 있지만, 이러한 노력은 에이전트가 일상적인 워크플로에 통합되기 전까지는 거의 효과가 없습니다. 배포는 AI를 조직의 실질적인 구성 요소로 탈바꿈시킵니다.
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AI 에이전트 배포는 에이전트가 테스트 환경에서 설계, 개발 및 검증된 후에 시작됩니다. 검증에는 다음이 포함됩니다.
조직에서는 배포를 진행하기 전에 이 프로세스를 여러 번 반복하는 경우가 많습니다. 목표는 에이전트가 실제 비즈니스 환경에서 효과적으로 작동할 수 있다는 확신을 심어주는 것입니다.
배포 과정은 실제 사용을 지원하기 위해 필요한 아키텍처, 인프라 및 운영 통제 체계를 구축하는 데 중점을 둡니다. 세부 사항은 조직마다 다를 수 있지만, AI 에이전트 배포는 일반적으로 에이전트를 개발 단계에서 프로덕션 준비 상태로 전환하는 단계별 프로세스를 따릅니다. 이러한 단계에는 다음이 포함됩니다.
유효성 검사가 완료되면 조직은 배포된 시스템의 구성 방식을 결정합니다. 아키텍처 결정은 시스템이 얼마나 잘 성장할 수 있는지, 얼마나 안정적으로 작동하는지, 시간이 지남에 따라 유지 관리가 얼마나 쉬운지에 영향을 미칩니다. 아키텍처 설계의 목표는 비즈니스 요구 사항을 안정적으로 지원할 수 있는 동시에 향후 발전에 대비할 수 있을 만큼 유연한 시스템을 구축하는 것입니다. 주요 결정 사항은 다음과 같습니다.
아키텍처가 정의되면 조직은 배포를 지원할 인프라를 선택합니다. 이러한 결정은 성능, 확장성, 가용성, 운영 복잡성에 영향을 미칩니다. 이 단계의 주요 결정 사항은 다음과 같습니다.
또한 조직은 배포 플랫폼이 기존 기술 에코시스템에 얼마나 잘 맞는지, 그리고 장기적인 운영에 필요한 모니터링, 보안 및 통합 기능을 제공하는지 여부를 평가합니다.
대부분의 AI 에이전트는 정보에 액세스하고 다른 시스템과 상호 작용할 수 있기 때문에 가치를 제공합니다. 배포 과정에서 조직은 에이전트가 데이터를 검색하고 작업을 수행할 수 있도록 연결을 설정합니다.
일반적인 통합에는 데이터베이스, 지식 기반, 문서 저장소, 고객 관계 관리(CRM) 플랫폼, 전사적 자원 관리(ERP) 시스템, 고객 지원 도구, 기타 비즈니스 애플리케이션이 포함됩니다. 이러한 통합의 복잡성은 전체 배포 노력과 시스템의 장기적인 유지 관리 가능성에 상당한 영향을 미칩니다. 중요한 고려 사항은 다음과 같습니다.
보안 및 거버넌스 고려 사항은 AI 에이전트 배포의 거의 모든 단계에 영향을 미칩니다. 데이터 접근, 도구 권한 및 시스템 통합에 대한 결정은 이전 단계에서 설명한 아키텍처 및 통합 작업과 함께 이루어지는 경우가 많습니다.
조직은 에이전트를 사용자에게 제공하기 전에 이러한 제어가 완전히 구현되었는지 확인하고 에이전트가 작동하는 방법과 수행할 수 있는 작업을 명확하게 정의합니다. 핵심 보안 조치에는 다음이 포함됩니다.
아키텍처, 인프라 및 제어 체계가 마련되면 비즈니스 애플리케이션 및 워크플로에 에이전트를 배포할 수 있습니다. 이 배포에는 웹사이트, 모바일 애플리케이션, 메시징 플랫폼 또는 내부 비즈니스 시스템이 포함될 수 있습니다.
대부분의 조직은 자동화된 배포 프로세스와 지속적 통합/지속적 배포(CI/CD) 파이프라인을 사용하여 업데이트를 테스트하고, 새 버전을 출시하고, 시간 경과에 따른 변경 사항을 관리합니다. 이러한 관행은 운영 위험을 줄이고 환경 전반의 일관성을 개선하는 데 도움이 됩니다.
배포가 완료된 후 모니터링은 지속적인 활동으로 전환됩니다. 팀은 일반적으로 다음을 추적합니다.
또한 조직은 관측 가능성 도구를 사용하여 에이전트 행동에 대한 심층적인 가시성을 확보합니다. 이러한 시스템은 워크플로 실행 경로, 의사 결정 지점 및 시스템 상호 작용을 캡처하여 디버깅 및 문제 해결을 더욱 효과적으로 만듭니다.
AI 에이전트 배포는 반복 프로세스입니다. AI 에이전트 배포는 AI 개발 라이프사이클(ADLC)의 마지막 단계가 아니라, 실제 환경에서 AI 시스템을 운영, 개선 및 관리하는 지속적인 과정입니다. 팀은 비즈니스 요구 사항이 늘어남에 따라 정기적으로 프롬프트를 개선하고, 통합을 확장하고, 워크플로를 조정하고, 성능을 재평가합니다.
배포된 AI 에이전트는 일반적으로 여러 개의 상호 연결된 구성 요소로 이루어져 있습니다. 이러한 구성 요소를 통해 에이전트는 요청을 이해하고, 정보에 액세스하고, 외부 시스템과 상호 작용하고, 실제 비즈니스 운영을 지원할 수 있습니다.
배포 전략은 조직과 산업에 따라 다르지만, 여러 비즈니스 기능이 AI 에이전트 도입의 공통 영역으로 자리 잡았습니다. 다음 배포는 정보 수집, 일상적인 작업 완료 또는 직원 의사 결정 지원과 관련된 작업에 중점을 둡니다.
이러한 사례와 그 밖의 AI 에이전트 활용 사례를 더 자세히 살펴보세요.
은행, 금융 기관 및 기업 재무 팀은 분석, 보고 및 고객 대면 서비스를 지원하기 위해 AI 에이전트를 점점 더 많이 배포하고 있습니다. 에이전트는 재무 정보를 수집하고, 보고서를 요약하고, 직원의 일상적인 연구 작업을 지원할 수 있습니다.
일부 배포 환경에서는 고객 서비스, 사기 탐지, 위험 평가도 지원합니다. 이러한 환경에는 민감한 데이터 및 규제 요구 사항이 포함되기 때문에 AI 에이전트는 일반적으로 다른 많은 비즈니스 기능보다 더 강력한 감독 및 거버넌스 제어를 통해 배포됩니다.
고객 서비스는 AI 에이전트 배포의 가장 일반적인 영역 중 하나입니다. 조직은 에이전트를 사용하여 고객 질문에 답변하고, 제품 정보를 제공하고, 계정 관련 요청을 지원합니다. 많은 배포가 고객이 언제든지 지원을 받을 수 있는 웹 사이트, 모바일 앱 및 메시징 플랫폼에 통합됩니다.
더 발전된 에이전트는 지식 기반, 고객 기록, 지원 시스템과 연결될 수 있습니다. 이러한 연결을 통해 정보를 검색하고, 티켓을 만들고, 일상적인 서비스 작업을 지원한 후 더 복잡한 문제는 인간 담당자에게 에스컬레이션할 수 있습니다.
인사팀은 AI 에이전트를 사용하여 직원 온보딩, 정책 안내, 채용 활동을 지원합니다. 직원은 광범위한 문서를 검색하지 않고도 이러한 에이전트와 상호 작용하여 복리후생, 직장 정책 및 내부 절차에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
채용은 일반적인 배포 분야입니다. 에이전트는 지원서를 심사하고, 지원자 질문에 답변하고, 면접 일정을 조정하는 데 도움을 주므로, HR 팀은 지원자를 평가하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.
마케팅 부서는 AI 에이전트를 사용하여 콘텐츠 제작, 캠페인 계획 및 고객 분석을 지원합니다. 에이전트는 주제 연구, 콘텐츠 아이디어 생성, 시장 동향 요약, 팀이 여러 채널에 걸쳐 마케팅 자료를 개발하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
일부 조직은 캠페인 성과를 모니터링하고, 고객 피드백을 분석하고, 새로운 기회를 식별하기 위해 에이전트를 배포하기도 합니다. 마케팅 담당자는 여전히 전략 및 브랜드 결정에 대한 책임이 있지만, AI 에이전트는 많은 연구 및 생산 작업의 속도를 높이는 데 도움이 될 수 있습니다.
운영팀은 워크플로 관리, 리소스 조정, 프로세스 모니터링 및 비즈니스 자동화를 지원하기 위해 AI 에이전트를 배포합니다. 제조, 물류 및 유통 환경에서 에이전트는 여러 시스템에 걸친 활동을 추적하고, 성능에 영향을 미치기 전에 잠재적인 병목 현상을 파악하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
공급망 운영은 AI 에이전트 도입이 확대되고 있는 분야입니다. 에이전트는 재고 관리, 배송 추적, 공급업체 조정 및 수요 예측을 포함한 엔드투엔드 프로세스를 지원할 수 있습니다. 또한 여러 소스에서 정보를 수집하여 더욱 실행 가능 형식으로 제시함으로써 이러한 작업을 수행합니다.
영업팀은 리드 생성부터 거래 지원에 이르기까지 영업 프로세스 전반에 걸쳐AI 에이전트를 배포합니다. AI 에이전트는 잠재 고객을 식별하고, 회사를 조사하고, 계정 정보를 요약하고, 기회의 우선순위를 정하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 이러한 기능은 영업 사원이 고객과 더 많이 소통할 수 있도록 지원합니다.
일부 배포는 영업 주기의 후반 단계도 지원합니다. 이러한 배포는 회의 브리핑을 준비하고, 후속 커뮤니케이션 초안을 작성하고, 제품, 가격 또는 고객 계정에 대한 질문에 답변합니다. 이러한 기능을 통해 영업팀은 대규모 파이프라인을 관리하고 기회에 더 빠르게 대응할 수 있습니다.
소프트웨어 개발팀은 코딩, 테스트 및 소프트웨어 유지 관리 활동을 지원하기 위해 AI 에이전트를 점점 더 많이 배포하고 있습니다. 에이전트는 코드 생성, 풀 리퀘스트 검토, 버그 식별, 문서 지원 등을 지원할 수 있습니다. 또한 리포지토리, 개발 플랫폼 및 내부 지식 소스에서 정보를 검색하여 엔지니어링 워크플로를 지원할 수 있습니다.
보다 발전된 배포는 품질 보증, 코드 분석 및 개발 계획을 지원합니다. AI 에이전트는 Python과 같은 일반적인 프로그래밍 언어로 작업하는 개발자를 지원하여 팀이 아키텍처, 문제 해결 및 제품 개발에 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 지원합니다.
조직은 여러 가지 이유로 AI 에이전트를 배포하지만, 대부분의 이점은 몇 가지 일반적인 범주에 속합니다.
AI 에이전트는 상당한 가치를 제공할 수 있지만, 대규모로 운영하는 데에는 다양한 기술 및 운영 문제가 발생할 수 있습니다.
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