기업 전체에 AI 에이전트를 배포하는 방법

게시일 2026년 06월 25일
By Matthew Finio and Amanda Downie

AI 에이전트 배포는 인공 지능(AI) 에이전트를 프로토타입이나 테스트 환경에서 실제 운영 환경으로 옮기는 과정을 말합니다.

에이전트 구축은 기능을 만드는 데 중점을 두는 반면, 배포는 이러한 기능을 일상적인 상황에서 안정적이고 유용하게 만드는 데 중점을 둡니다. AI 에이전트 배포의 목표는 에이전트가 실제 데이터 및 시스템과 상호 작용하면서 실제 사용자를 위한 작업을 완료하도록 하는 것입니다.

배포된 AI 에이전트는 다른 소프트웨어, 데이터베이스 및 AI 에이전트 기반 비즈니스 도구와 함께 작동하는 경우가 많습니다. 회사 시스템에서 정보를 검색하거나, 기록을 업데이트하거나, 다양한 애플리케이션에서 작업을 조정할 수 있습니다. 이러한 연결을 통해 에이전트는 실제 워크플로에 기여할 수 있습니다.

배포 과정에는 에이전트가 실행된 후 어떻게 작동하는지 모니터링하는 작업도 포함됩니다. 팀은 신뢰성, 정확성, 사용자 상호 작용을 추적하여 시간이 지남에 따라 문제를 식별하고 결과를 개선할 수 있습니다. 이러한 지속적인 관리를 통해 요구 사항이 변화함에 따라 에이전트의 유용성을 유지할 수 있습니다.

에이전틱 AI의 부상

Gartner는 2028년까지 엔터프라이즈 소프트웨어 애플리케이션의 33%가 에이전틱 AI를 포함할 것으로 예측하는데, 이는 2024년의 1% 미만에서 크게 증가한 수치입니다.1 AI 에이전트는 일정 수준의 자율성, 즉 주체성을 바탕으로 작동할 수 있으며, 조직이 정보를 수집하고 분석하고 그에 대응하는 방식을 빠르게 변화시키고 있습니다. AI 에이전트는 정보를 분석하고, 추론하고, 컨텍스트와 목표에 따라 조치를 취하도록 학습될 수 있습니다.

에이전틱 AI 시스템은 대규모 언어 모델(LLM), 머신 러닝, 기타 AI 기술을 결합하여 복잡한 작업을 수행합니다. AI 에이전트는 외부 도구 및 데이터 소스에 연결하고, 실시간 정보를 검색하고, 작업을 수행할 수 있습니다. 또한 다단계 워크플로를 계획하고, 변화하는 조건에 적응하고, 과거의 상호 작용을 통해 배울 수 있습니다.

AI 에이전트 배포와 AI 에이전트 개발 비교

AI 에이전트 배포와 AI 에이전트 개발은 밀접하게 관련되어 있지만 AI 라이프사이클의 다른 단계를 나타냅니다.

  • AI 에이전트 개발은 에이전트의 설계, 구축 및 테스트에 중점을 둡니다. 팀은 에이전트의 목표를 정의하고, 동작을 구성하고, 도구에 연결하고, 통제된 환경에서 에이전트가 얼마나 잘 작동하는지 평가합니다.

  • AI 에이전트 배포는 에이전트가 실제 사용할 준비가 되면 시작됩니다. 에이전트는 비즈니스 시스템과 통합되어 사용자가 사용할 수 있으며 시간이 지남에 따라 성능이 관리됩니다.

에이전트를 만드는 것은 시작에 불과하기 때문에 이러한 구분은 중요합니다. 조직은 에이전트를 구축하고 개선하는 데 시간과 리소스를 투자할 수 있지만, 이러한 노력은 에이전트가 일상적인 워크플로에 통합되기 전까지는 거의 효과가 없습니다. 배포는 AI를 조직의 실질적인 구성 요소로 탈바꿈시킵니다.

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AI 에이전트 배포의 작동 방식

AI 에이전트 배포는 에이전트가 테스트 환경에서 설계, 개발 및 검증된 후에 시작됩니다. 검증에는 다음이 포함됩니다.

  • 사전 정의된 성공 기준에 따른 에이전트 평가
  • 정확도, 신뢰도 및 작업 완료에 대한 평가
  • 다양한 프롬프트 및 시나리오에서의 성과 측정
  • 오류 사례 및 예상치 못한 동작 파악
  • 통합 및 도구 호출 기능이 올바르게 작동하는지 확인

조직에서는 배포를 진행하기 전에 이 프로세스를 여러 번 반복하는 경우가 많습니다. 목표는 에이전트가 실제 비즈니스 환경에서 효과적으로 작동할 수 있다는 확신을 심어주는 것입니다.

배포 과정은 실제 사용을 지원하기 위해 필요한 아키텍처, 인프라 및 운영 통제 체계를 구축하는 데 중점을 둡니다. 세부 사항은 조직마다 다를 수 있지만, AI 에이전트 배포는 일반적으로 에이전트를 개발 단계에서 프로덕션 준비 상태로 전환하는 단계별 프로세스를 따릅니다. 이러한 단계에는 다음이 포함됩니다.

1. 배포 아키텍처 설계

유효성 검사가 완료되면 조직은 배포된 시스템의 구성 방식을 결정합니다. 아키텍처 결정은 시스템이 얼마나 잘 성장할 수 있는지, 얼마나 안정적으로 작동하는지, 시간이 지남에 따라 유지 관리가 얼마나 쉬운지에 영향을 미칩니다. 아키텍처 설계의 목표는 비즈니스 요구 사항을 안정적으로 지원할 수 있는 동시에 향후 발전에 대비할 수 있을 만큼 유연한 시스템을 구축하는 것입니다. 주요 결정 사항은 다음과 같습니다.

  • 에이전트 토폴로지: 조직은 단일 에이전트가 워크로드를 처리할 수 있는지 또는 여러 전문 에이전트가 함께 작업해야 하는지 결정해야 합니다. 단일 에이전트 배포는 대개 관리 및 유지보수가 더 간편합니다. 다중 에이전트 시스템은 서로 다른 기능을 가진 에이전트들 간에 책임을 분담할 수 있으며, 이를 통해 복잡한 워크플로의 성능을 향상시킬 수 있습니다.

  • 모델 전략: 조직은 배포에 어떤 AI 모델을 활용할지 결정해야 합니다. 모델은 추론, 응답 생성, 작업 수행을 담당하는 기본 AI 시스템입니다. 일부 배포는 단일 모델에 의존하는 반면, 다른 배포는 서로 다른 강점을 가진 여러 모델을 사용합니다. 예를 들어, 한 모델은 속도와 비용 절감을 위해 선택하는 반면, 다른 모델은 더 복잡한 추론을 위해 사용할 수 있습니다. 이러한 결정은 정확성, 지연 시간 및 운영 비용에 영향을 미칠 수 있습니다.

  • 대체 동작: 에이전트가 작업을 완료하거나, 필요한 도구에 액세스하거나, 필요한 정보를 검색할 수 없을 때 팀은 시스템이 어떻게 응답할지 결정해야 합니다. 일부 배포에서는 요청을 실제 사용자에게 에스컬레이션하는 반면, 다른 배포에서는 대체 워크플로 또는 백업 시스템으로 전환합니다. 잘 정의된 대체 절차는 안정성과 사용자 경험을 향상시키는 데 도움이 됩니다.

  • 상태 관리: 팀은 시간이 지남에 따라 에이전트가 정보를 관리하는 방법을 결정해야 합니다. 무상태(stateless) 에이전트는 각 상호작용을 독립적으로 처리하여 배포와 확장을 단순화합니다. 상태 유지(stateful) 에이전트는 대화 또는 워크플로 전반에서 컨텍스트를 유지하므로 메모리, 연속성 또는 장기 실행 작업이 필요한 작업에 더 효과적입니다.

    이 결정은 에이전트가 트리거되는 방식과는 별개입니다. 일부 배포 방식은 요청 기반이며, 이는 에이전트가 사용자 입력에 직접 응답한다는 것을 의미합니다. 에이전트가 연결된 시스템 또는 워크플로의 변경 사항에 자동으로 응답하는 이벤트 기반 시스템도 있습니다. 단일 에이전트는 상태 유지 에이전트인 동시에 이벤트 기반 에이전트일 수 있습니다. 예를 들어, 지원 에이전트는 새로 생성된 티켓에 자동으로 응답하면서 이전 상호 작용을 기억할 수 있습니다.

  • 오케스트레이션 전략: AI 에이전트는 결과를 생성하기 전에 여러 작업을 수행해야 하는 경우가 많습니다. 에이전트는 정보를 검색하고, 옵션을 평가하고, 외부 도구를 사용하고, 단일 워크플로의 일부로 응답을 생성할 수 있습니다. 오케스트레이션은 이러한 활동들이 어떻게 조율되는지와, 각 단계 간에 정보가 어떻게 전달되는지를 정의합니다. LangGraph, LangChain 등과 같은 프레임워크는 오케스트레이션 및 워크플로 관리를 지원하기 위해 널리 사용됩니다.

  • 라우팅 로직: 일부 배포 환경에서는 여러 모델, 도구 또는 에이전트를 사용합니다. 라우팅은 특정 요청을 어떤 리소스가 처리해야 하는지를 결정합니다. 예를 들어, 한 모델은 일반적인 질문에 답하고 다른 모델은 특수 작업을 위해 예약될 수 있습니다. 효과적인 라우팅은 성능을 개선하고 비용을 제어하는 데 도움이 될 수 있습니다.

  • 검색 아키텍처: 조직은 에이전트가 정보에 액세스하는 방법을 결정해야 합니다. 일부 배포는 내부 지식 기반에 의존하는 반면, 다른 배포는 데이터베이스, 문서 저장소 또는 외부 서비스에 연결합니다. 이러한 결정은 에이전트가 사용할 수 있는 정보의 품질, 정확성 및 적시성에 영향을 미칩니다.

2.인프라 및 런타임 환경 선택

아키텍처가 정의되면 조직은 배포를 지원할 인프라를 선택합니다. 이러한 결정은 성능, 확장성, 가용성, 운영 복잡성에 영향을 미칩니다. 이 단계의 주요 결정 사항은 다음과 같습니다.

  • 배포 환경: 조직은 일반적으로 클라우드, 프라이빗 또는 하이브리드 환경 중에서 선택합니다. 각 옵션에는 장단점이 있습니다. 클라우드 배포는 확장성을 제공하며 인프라 관리 부담을 줄여줍니다. 사설 환경은 데이터와 시스템에 대한 통제력을 더욱 높여줍니다. 하이브리드 접근 방식은 두 가지 요소를 결합하며, 조직에 특정 보안 또는 규정 준수 요구 사항이 있을 때 사용할 수 있습니다.

  • 배포 모델: 팀은 애플리케이션을 패키징하고 실행하는 방법을 결정해야 합니다. 컨테이너화를 통해 애플리케이션과 해당 종속성을 환경 전반에 일관되게 배포할 수 있습니다. 서버리스 배포는 기본 인프라 관리 필요성을 줄이고 특정 워크로드에 대한 확장을 간소화할 수 있습니다.

  • 확장성 요구 사항: 인프라는 예상 워크로드를 지원하는 동시에 향후 성장을 수용할 수 있어야 합니다. 조직은 배포를 시작하기 전에 수요 변동, 고가용성 요구 사항, 시스템 복구 시나리오를 계획해야 합니다.

  • 런타임 오케스트레이션: 대규모 배포 환경에서는 일반적으로 Kubernetes 및 유사한 오케스트레이션 플랫폼을 사용하여 컴퓨팅 리소스를 관리하고, 워크로드를 분산하며, 시스템 가용성을 유지합니다. 이러한 플랫폼은 수동 개입이 필요한 많은 운영 작업을 자동화할 수 있습니다.

  • 환경 관리: 배포 문제를 줄이기 위해 개발, 테스트 및 프로덕션 환경은 일관되게 유지되어야 합니다. 효과적인 환경 관리는 팀이 문제를 조기에 식별하고 출시 후 예기치 않은 동작의 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다.

또한 조직은 배포 플랫폼이 기존 기술 에코시스템에 얼마나 잘 맞는지, 그리고 장기적인 운영에 필요한 모니터링, 보안 및 통합 기능을 제공하는지 여부를 평가합니다.

3. 데이터 소스와 비즈니스 시스템 연결

대부분의 AI 에이전트는 정보에 액세스하고 다른 시스템과 상호 작용할 수 있기 때문에 가치를 제공합니다. 배포 과정에서 조직은 에이전트가 데이터를 검색하고 작업을 수행할 수 있도록 연결을 설정합니다.

일반적인 통합에는 데이터베이스, 지식 기반, 문서 저장소, 고객 관계 관리(CRM) 플랫폼, 전사적 자원 관리(ERP) 시스템, 고객 지원 도구, 기타 비즈니스 애플리케이션이 포함됩니다. 이러한 통합의 복잡성은 전체 배포 노력과 시스템의 장기적인 유지 관리 가능성에 상당한 영향을 미칩니다. 중요한 고려 사항은 다음과 같습니다.

  • 통합 방법: 연결은 일반적으로 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API), 소프트웨어 개발 키트(SDK), 소프트웨어 커넥터를 통해 설정됩니다. 이러한 인터페이스를 통해 에이전트는 다른 애플리케이션 및 서비스와 정보를 교환할 수 있습니다.

  • 도구 사용: 많은 AI 에이전트가 도구 호출에 의존하여 작업을 완료합니다. 고객 서비스 에이전트는 지원 티켓을 만들고 영업 에이전트는 CRM 레코드를 업데이트할 수 있습니다. 조직은 에이전트가 어떤 조건에서 어떤 작업을 수행할 수 있는지 결정해야 합니다.

  • 종속성: AI 에이전트는 여러 외부 시스템에 의존할 수 있습니다. 이러한 시스템 중 하나를 사용할 수 없게 되면 에이전트의 성능이 영향을 받을 수 있습니다. 상호 의존성을 이해하고 관리하면 안정성을 향상시키는 데 도움이 됩니다.

  • 데이터 접근: 검색 아키텍처는 에이전트가 정보를 얻는 위치를 결정합니다. 배포 과정에서 조직은 연결된 각 시스템이 에이전트에 노출할 정보와 적용할 제한 사항을 정의해야 합니다. 이러한 결정은 아키텍처 계획을 운영 제어로 전환하여 사용성, 보안 및 규정 준수에 대한 요구 사항의 균형을 맞추는 데 도움이 됩니다.

4. 보안 및 거버넌스 제어 구현

보안 및 거버넌스 고려 사항은 AI 에이전트 배포의 거의 모든 단계에 영향을 미칩니다. 데이터 접근, 도구 권한 및 시스템 통합에 대한 결정은 이전 단계에서 설명한 아키텍처 및 통합 작업과 함께 이루어지는 경우가 많습니다.

조직은 에이전트를 사용자에게 제공하기 전에 이러한 제어가 완전히 구현되었는지 확인하고 에이전트가 작동하는 방법과 수행할 수 있는 작업을 명확하게 정의합니다. 핵심 보안 조치에는 다음이 포함됩니다.

  • 인증 및 권한 부여: 이 제어 기능은 ID를 확인하고 액세스가 허용되는 사용자 및 애플리케이션을 정의합니다. 많은 배포 환경에서 에이전트 자체에도 고유한 식별자와 권한이 할당됩니다. 이 접근 방식을 사용하면 에이전트의 작업이 지원하는 사용자와 독립적으로 인증, 감사 및 관리될 수 있습니다. 이러한 분리를 통해 비즈니스 시스템에 액세스하는 방법에 대한 가시성과 통제력을 높일 수 있습니다.

  • 액세스 관리: 역할 기반 권한은 중요한 정보 및 비즈니스에 중요한 시스템에 대한 액세스를 제한하는 데 도움이 됩니다.

  • 가드레일: 조직은 에이전트가 금지된 작업을 수행하거나, 무단 데이터에 액세스하거나, 부적절한 아웃풋을 생성하지 못하도록 하는 제한을 구현합니다.

  • 인간 감독: 휴먼인더루프(Human-In-The-Loop) 검토 프로세스는 일반적으로 위험도가 높은 조치, 민감한 결정 또는 규제 요구 사항에 사용됩니다. 이러한 제어 기능을 통해 특정 활동이 완료되기 전에 사람이 해당 활동을 검토하거나 승인할 수 있습니다.

  • 위협 차단: AI 에이전트는 기존 소프트웨어 시스템에는 없는 위험에 직면합니다. 프롬프트 주입 공격은 악의적인 명령을 통해 에이전트 동작을 조작하려는 시도입니다. 또한 조직은 보안 문제를 일으킬 수 있는 취약점, 오용, 예기치 않은 행동을 모니터링합니다.

5. 배포, 모니터링 및 지속적인 개선

아키텍처, 인프라 및 제어 체계가 마련되면 비즈니스 애플리케이션 및 워크플로에 에이전트를 배포할 수 있습니다. 이 배포에는 웹사이트, 모바일 애플리케이션, 메시징 플랫폼 또는 내부 비즈니스 시스템이 포함될 수 있습니다.

대부분의 조직은 자동화된 배포 프로세스와 지속적 통합/지속적 배포(CI/CD) 파이프라인을 사용하여 업데이트를 테스트하고, 새 버전을 출시하고, 시간 경과에 따른 변경 사항을 관리합니다. 이러한 관행은 운영 위험을 줄이고 환경 전반의 일관성을 개선하는 데 도움이 됩니다.

배포가 완료된 후 모니터링은 지속적인 활동으로 전환됩니다. 팀은 일반적으로 다음을 추적합니다.

  • 지연 시간: 에이전트가 요청을 처리하고 응답을 생성하는 데 필요한 시간입니다. 지연 시간이 길면 사용자 경험에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

  • 가용성: 필요할 때 에이전트와 지원 시스템에 계속 액세스할 수 있는지 여부입니다.

  • 작업 완료율: 에이전트가 할당된 작업과 워크플로를 얼마나 성공적으로 완료했는지 여부입니다.

  • 도구 성능: 에이전트가 외부 도구에 액세스하는 빈도와 이러한 상호 작용이 예상되는 결과를 생성하는지 여부입니다.

  • 재시도 및 실패: 반복되는 작업 실행 시도는 워크플로 문제, 시스템 오류 또는 통합 문제를 나타낼 수 있습니다.

또한 조직은 관측 가능성 도구를 사용하여 에이전트 행동에 대한 심층적인 가시성을 확보합니다. 이러한 시스템은 워크플로 실행 경로, 의사 결정 지점 및 시스템 상호 작용을 캡처하여 디버깅 및 문제 해결을 더욱 효과적으로 만듭니다.

6. 지속적인 관리

AI 에이전트 배포는 반복 프로세스입니다. AI 에이전트 배포는 AI 개발 라이프사이클(ADLC)의 마지막 단계가 아니라, 실제 환경에서 AI 시스템을 운영, 개선 및 관리하는 지속적인 과정입니다. 팀은 비즈니스 요구 사항이 늘어남에 따라 정기적으로 프롬프트를 개선하고, 통합을 확장하고, 워크플로를 조정하고, 성능을 재평가합니다.

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AI 에이전트 배포의 구성 요소

배포된 AI 에이전트는 일반적으로 여러 개의 상호 연결된 구성 요소로 이루어져 있습니다. 이러한 구성 요소를 통해 에이전트는 요청을 이해하고, 정보에 액세스하고, 외부 시스템과 상호 작용하고, 실제 비즈니스 운영을 지원할 수 있습니다.

  • AI 모델: 대부분의 AI 에이전트 배포의 중심에는 LLM이 있습니다. 이 모델은 에이전트의 추론 엔진 역할을 하여, 자연어 명령을 해석하고 응답을 생성하고 작업에 대한 접근 방식을 결정할 수 있도록 지원합니다. 많은 배포에서는 OpenAI, Anthropic, Google 또는 Meta와 같은 제공업체의 파운데이션 모델을 사용합니다. 일부 조직에서는 특정 산업이나 워크플로에 맞게 학습되거나 미세 조정된 특수 모델을 배포하기도 합니다.

  • AI 에이전트 오케스트레이션: AI 에이전트는 단일 프롬프트-응답 상호 작용 그 이상을 수행해야 하는 경우가 많습니다. 또한 결과에 도달하기 전에 정보를 수집하고, 옵션을 평가하고, 도구를 사용하고, 여러 단계를 완료해야 할 수도 있습니다. 일부 배포는 단일 에이전트에 의존하는 반면, 다른 배포는 복잡한 작업을 완료하기 위해 협업하는 다중 에이전트 시스템을 사용합니다.

    오케스트레이션 시스템은 이러한 활동을 조율합니다. 또한 작업 실행을 관리하고, 사용해야 하는 도구를 결정하고, 도구 호출을 실행하고, 에이전트 워크플로의 여러 부분 간에 정보가 이동하는 방식을 제어합니다. 대부분의 배포에서 오케스트레이션은 도구, 처리 노드 및 다중 에이전트 시스템 간의 작업 라우팅도 처리합니다. LangGraph와 LangChain은 워크플로, 에이전트 상호 작용 및 도구 사용을 관리하기 위한 도구를 제공하는 인기 오케스트레이션 프레임워크입니다.

  • 검색 시스템: 많은 AI 에이전트는 모델 학습에 포함된 것 이상의 정보에 대한 액세스에 의존합니다. 이러한 요구 사항을 지원하기 위해 배포는 일반적으로 에이전트를 내부 데이터베이스, 문서 저장소, 지식 기반 및 비즈니스 애플리케이션에 연결합니다.

    검색 시스템은 에이전트 상호 작용 중에 정보가 저장, 구성 및 액세스되는 방식을 결정합니다. 에이전트는 모델의 기존 지식에만 의존하는 대신, 필요할 때 현재 또는 조직별 정보를 실시간으로 검색할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 정확성을 높이는 데 도움이 되며 에이전트가 시간이 지남에 따라 변경되는 정보로 작업할 수 있도록 합니다.

    검색 시스템의 설계는 성능과 응답 품질에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 조직은 어떤 정보에 액세스할 수 있는지, 데이터가 얼마나 자주 업데이트되는지, 그리고 여러 정보 소스가 있을 경우 어떤 기준으로 정보의 우선 순위를 정해야 하는지 결정해야 합니다.

  • 외부 통합: 기존 챗봇과 달리 AI 에이전트는 외부 시스템과 상호 작용할 수 있습니다. 에이전트는 API, 소프트웨어 통합 및 SDK와 같은 도구를 통해 정보를 검색하고, 레코드를 업데이트하고, 보고서를 생성하거나, 프로세스를 트리거할 수 있습니다.

    예를 들어, 에이전트는 CRM 플랫폼에 액세스하거나, 지원 티켓을 만들거나, 회의를 예약하거나, 인벤토리 시스템을 쿼리할 수 있습니다. 이러한 통합을 통해 에이전트는 기존 워크플로 내에서 작업할 수 있습니다.

  • 메모리 시스템: 많은 배포에는 에이전트가 상호 작용 전반에 걸쳐 컨텍스트를 유지하는 데 도움이 되는 시스템이 포함되어 있습니다. 메모리는 단기적인 대화 컨텍스트부터 사용자 기본 설정, 프로젝트 정보 또는 작업 기록의 장기 저장에 이르기까지 다양할 수 있습니다.

    컨텍스트 관리는 에이전트가 보다 관련성 높은 응답을 제공하고 복잡한 워크플로에서 연속성을 유지하는 데 도움이 됩니다. 효과적인 컨텍스트 처리가 없으면 상호 작용이 더 복잡해져 에이전트가 중요한 정보를 놓칠 수 있습니다.

  • 배포 프레임워크: 많은 조직에서 소프트웨어 프레임워크를 사용하여 AI 에이전트의 개발, 배포 및 관리를 간소화합니다. 이러한 프레임워크는 워크플로 오케스트레이션, 메모리 관리, 도구 통합 및 상태 추적과 같은 일반적인 기능을 제공합니다.

    배포 프레임워크는 재사용 가능한 구성 요소와 템플릿을 제공함으로써 개발 노력을 줄이고 AI 에이전트 배포를 더 쉽게 유지 관리하고 확장할 수 있도록 지원합니다.

  • 런타임 인프라: 배포된 에이전트는 컴퓨팅 리소스, 네트워킹 및 시스템 가용성을 제공하는 기본 인프라 내에서 작동합니다. 조직의 요구 사항에 따라 에이전트는 클라우드, 프라이빗 또는 하이브리드 인프라에서 실행될 수 있습니다. 많은 조직이 AWS 및 Microsoft Azure와 같은 제공업체의 클라우드 서비스를 사용하여 AI 에이전트를 배포합니다.

    런타임 인프라는 에이전트 애플리케이션의 실행, 확장 및 장애 복구 방법을 결정합니다. 또한 요청을 처리하고 외부 시스템과 상호 작용하며 안정적인 성능을 유지하는 데 필요한 리소스를 지원합니다. 일부 조직에서는 Kubernetes와 같은 오픈 소스 기술을 사용하여 배포된 AI 에이전트를 관리하고 확장합니다.

  • 액세스 관리: AI 에이전트는 민감한 정보 및 비즈니스 시스템과 상호 작용할 수 있으므로 조직은 에이전트가 액세스할 수 있는 항목과 수행할 수 있는 작업을 제어하는 메커니즘이 필요합니다. 액세스 관리는 사용자, 애플리케이션 및 연결된 시스템에 대한 권한을 정의하는 데 도움이 됩니다.

    이러한 제어 수단에는 인증, 권한 부여 및 역할 기반 접근 정책이 포함될 수 있습니다. 또한 조직은 에이전트가 할 수 있는 일과 시스템과 상호 작용하는 방법을 제한하는 데 도움이 되는 운영 가드레일을 구현합니다. 적절한 액세스 관리를 통해 보안 위험을 줄이는 동시에 에이전트가 승인된 경계 내에서 효과적으로 업무를 수행할 수 있습니다.

  • 모니터링 시스템: 모니터링 시스템은 배포된 에이전트가 실제 환경에서 어떻게 작동하는지에 대한 가시성을 제공합니다. 조직은 이러한 시스템을 사용하여 응답 품질, 작업 완료율, 지연 시간 및 시스템 가용성과 같은 지표를 추적합니다.

    관측 가능성 도구는 의사 결정 경로, 도구 사용, 워크플로 실행을 기록하여 에이전트 행동에 대한 심층적인 인사이트를 제공합니다. 또한 이러한 시스템은 팀이 실패, 재시도 및 병목 현상을 추적하여 성능 문제를 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.

조직이 AI 에이전트를 배포하는 위치

배포 전략은 조직과 산업에 따라 다르지만, 여러 비즈니스 기능이 AI 에이전트 도입의 공통 영역으로 자리 잡았습니다. 다음 배포는 정보 수집, 일상적인 작업 완료 또는 직원 의사 결정 지원과 관련된 작업에 중점을 둡니다.

이러한 사례와 그 밖의 AI 에이전트 활용 사례를 더 자세히 살펴보세요.

은행 및 금융

은행, 금융 기관 및 기업 재무 팀은 분석, 보고 및 고객 대면 서비스를 지원하기 위해 AI 에이전트를 점점 더 많이 배포하고 있습니다. 에이전트는 재무 정보를 수집하고, 보고서를 요약하고, 직원의 일상적인 연구 작업을 지원할 수 있습니다.

일부 배포 환경에서는 고객 서비스, 사기 탐지, 위험 평가도 지원합니다. 이러한 환경에는 민감한 데이터 및 규제 요구 사항이 포함되기 때문에 AI 에이전트는 일반적으로 다른 많은 비즈니스 기능보다 더 강력한 감독 및 거버넌스 제어를 통해 배포됩니다.

고객 서비스

고객 서비스는 AI 에이전트 배포의 가장 일반적인 영역 중 하나입니다. 조직은 에이전트를 사용하여 고객 질문에 답변하고, 제품 정보를 제공하고, 계정 관련 요청을 지원합니다. 많은 배포가 고객이 언제든지 지원을 받을 수 있는 웹 사이트, 모바일 앱 및 메시징 플랫폼에 통합됩니다.

더 발전된 에이전트는 지식 기반, 고객 기록, 지원 시스템과 연결될 수 있습니다. 이러한 연결을 통해 정보를 검색하고, 티켓을 만들고, 일상적인 서비스 작업을 지원한 후 더 복잡한 문제는 인간 담당자에게 에스컬레이션할 수 있습니다.

인적 자원(HR)

인사팀은 AI 에이전트를 사용하여 직원 온보딩, 정책 안내, 채용 활동을 지원합니다. 직원은 광범위한 문서를 검색하지 않고도 이러한 에이전트와 상호 작용하여 복리후생, 직장 정책 및 내부 절차에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

채용은 일반적인 배포 분야입니다. 에이전트는 지원서를 심사하고, 지원자 질문에 답변하고, 면접 일정을 조정하는 데 도움을 주므로, HR 팀은 지원자를 평가하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

마케팅

마케팅 부서는 AI 에이전트를 사용하여 콘텐츠 제작, 캠페인 계획 및 고객 분석을 지원합니다. 에이전트는 주제 연구, 콘텐츠 아이디어 생성, 시장 동향 요약, 팀이 여러 채널에 걸쳐 마케팅 자료를 개발하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

일부 조직은 캠페인 성과를 모니터링하고, 고객 피드백을 분석하고, 새로운 기회를 식별하기 위해 에이전트를 배포하기도 합니다. 마케팅 담당자는 여전히 전략 및 브랜드 결정에 대한 책임이 있지만, AI 에이전트는 많은 연구 및 생산 작업의 속도를 높이는 데 도움이 될 수 있습니다.

운영 및 공급망

운영팀은 워크플로 관리, 리소스 조정, 프로세스 모니터링 및 비즈니스 자동화를 지원하기 위해 AI 에이전트를 배포합니다. 제조, 물류 및 유통 환경에서 에이전트는 여러 시스템에 걸친 활동을 추적하고, 성능에 영향을 미치기 전에 잠재적인 병목 현상을 파악하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

공급망 운영은 AI 에이전트 도입이 확대되고 있는 분야입니다. 에이전트는 재고 관리, 배송 추적, 공급업체 조정 및 수요 예측을 포함한 엔드투엔드 프로세스를 지원할 수 있습니다. 또한 여러 소스에서 정보를 수집하여 더욱 실행 가능 형식으로 제시함으로써 이러한 작업을 수행합니다.

영업

영업팀은 리드 생성부터 거래 지원에 이르기까지 영업 프로세스 전반에 걸쳐AI 에이전트를 배포합니다. AI 에이전트는 잠재 고객을 식별하고, 회사를 조사하고, 계정 정보를 요약하고, 기회의 우선순위를 정하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 이러한 기능은 영업 사원이 고객과 더 많이 소통할 수 있도록 지원합니다.

일부 배포는 영업 주기의 후반 단계도 지원합니다. 이러한 배포는 회의 브리핑을 준비하고, 후속 커뮤니케이션 초안을 작성하고, 제품, 가격 또는 고객 계정에 대한 질문에 답변합니다. 이러한 기능을 통해 영업팀은 대규모 파이프라인을 관리하고 기회에 더 빠르게 대응할 수 있습니다.

소프트웨어 개발

소프트웨어 개발팀은 코딩, 테스트 및 소프트웨어 유지 관리 활동을 지원하기 위해 AI 에이전트를 점점 더 많이 배포하고 있습니다. 에이전트는 코드 생성, 풀 리퀘스트 검토, 버그 식별, 문서 지원 등을 지원할 수 있습니다. 또한 리포지토리, 개발 플랫폼 및 내부 지식 소스에서 정보를 검색하여 엔지니어링 워크플로를 지원할 수 있습니다.

보다 발전된 배포는 품질 보증, 코드 분석 및 개발 계획을 지원합니다. AI 에이전트는 Python과 같은 일반적인 프로그래밍 언어로 작업하는 개발자를 지원하여 팀이 아키텍처, 문제 해결 및 제품 개발에 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 지원합니다.

AI 에이전트 배포의 이점

조직은 여러 가지 이유로 AI 에이전트를 배포하지만, 대부분의 이점은 몇 가지 일반적인 범주에 속합니다.

  • 의사 결정 지원 강화: AI 에이전트는 정보를 수집, 요약 및 정리하여 직원들이 더 빠르고 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다.

  • 더 빠른 응답 시간: 에이전트는 기존 프로세스보다 더 빠르게 질문에 답변하고, 지원을 제공하고, 작업을 완료할 수 있으므로 고객과 직원 모두의 대응력이 향상됩니다.

  • 확장성 향상: AI 에이전트는 일단 배포되면 조직이 동일한 속도로 인력을 늘리지 않고도 증가하는 워크로드를 지원할 수 있습니다.

  • 정보 접근성 향상: 에이전트는 여러 시스템 및 지식 소스에 연결할 수 있습니다. 이러한 연결을 통해 사용자는 필요할 때 관련 정보를 더 쉽게 찾을 수 있습니다.

  • 효율성 향상: AI 에이전트는 수동 프로세스보다 더 빠르게 일상적인 작업을 처리하고, 정보를 검색하고, 다단계 워크플로를 완료할 수 있습니다.

  • 생산성 개선: AI 에이전트는 반복적인 작업에 소요되는 시간을 줄여 직원이 사람의 판단이나 전문 지식이 필요한 더 가치 있는 작업에 집중할 수 있도록 합니다.

  • 보다 일관된 결과: AI 에이전트는 정의된 지침과 워크플로를 따르므로 일반적인 작업 수행 방식의 편차를 줄이는 데 도움이 됩니다.

  • 운영 비용 절감: 조직은 일상적인 활동을 자동화하고 워크플로 효율성을 개선하여 특정 프로세스의 비용을 낮출 수 있습니다.

AI 에이전트 배포의 어려움

AI 에이전트는 상당한 가치를 제공할 수 있지만, 대규모로 운영하는 데에는 다양한 기술 및 운영 문제가 발생할 수 있습니다.

  • 규정 준수 요구 사항: 규제 대상 산업에 종사하는 조직은 데이터 개인정보 보호, 보안 및 기록 보관과 관련하여 더욱 엄격한 요구 사항에 직면해 있습니다. 배포 과정의 초기 단계에서 거버넌스 정책을 수립하면 이러한 의무를 이행하는 데 도움이 될 수 있습니다.

  • 데이터 품질: AI 에이전트는 정확하고 액세스 가능한 정보에 의존합니다. 불완전하거나 오래되거나 일관되지 않은 데이터는 성능을 저하시키고 신뢰할 수 없는 아웃풋으로 이어질 수 있습니다. 정기적인 데이터 검토와 명확한 데이터 관리 관행은 결과를 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다.

  • 모니터링 및 유지보수: 배포는 일회성 작업이 아닙니다. AI 에이전트는 비즈니스 요구 사항이 발전함에 따라 지속적인 모니터링, 업데이트 및 최적화가 필요합니다. 전담 인적 감독과 정기적인 검토는 장기적인 효과를 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다.

  • 확장성: 테스트 중에 잘 작동하는 AI 에이전트는 사용량이 증가함에 따라 문제에 직면할 수 있습니다. 인프라 계획, 테스트, 확장 가능한 배포 아키텍처는 시간 경과에 따른 성장을 지원하는 데 도움이 될 수 있습니다.

  • 보안 위험: AI 에이전트는 민감한 정보 및 비즈니스 시스템과 상호 작용하는 경우가 많기 때문에 새로운 보안 문제가 발생할 수 있습니다. 조직은 강력한 액세스 제어를 구현하고, 에이전트 활동을 모니터링하고, 위협으로부터 보호하여 위험을 줄일 수 있습니다.

  • 시스템 통합: 많은 조직이 AI 에이전트와 연동되도록 설계되지 않은 여러 애플리케이션, 데이터베이스 및 레거시 시스템에 의존하고 있습니다. 이러한 시스템을 통합하는 것은 복잡하고 시간이 많이 소요될 수 있습니다. 잘 정의된 워크플로로 시작하고 가치가 높은 통합의 우선순위를 정하면 배포를 간소화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

  • 사용자 채택: 직원과 고객은 특히 워크플로가 변화하는 경우 AI 기반 시스템을 신뢰하는 데 주저할 수 있습니다. 명확한 커뮤니케이션, 온보딩 및 교육 튜토리얼과 점진적인 구현은 신뢰를 구축하고 채택을 장려하는 데 도움이 될 수 있습니다.

작성자

Matthew Finio

Staff Writer

IBM Think

Amanda Downie

Staff Editor

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    각주

    1. Top Strategic Technology Trends for 2025: Agentic AI, Gartner, 2024년 10월