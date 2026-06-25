에이전트 구축은 기능을 만드는 데 중점을 두는 반면, 배포는 이러한 기능을 일상적인 상황에서 안정적이고 유용하게 만드는 데 중점을 둡니다. AI 에이전트 배포의 목표는 에이전트가 실제 데이터 및 시스템과 상호 작용하면서 실제 사용자를 위한 작업을 완료하도록 하는 것입니다.

배포된 AI 에이전트는 다른 소프트웨어, 데이터베이스 및 AI 에이전트 기반 비즈니스 도구와 함께 작동하는 경우가 많습니다. 회사 시스템에서 정보를 검색하거나, 기록을 업데이트하거나, 다양한 애플리케이션에서 작업을 조정할 수 있습니다. 이러한 연결을 통해 에이전트는 실제 워크플로에 기여할 수 있습니다.

배포 과정에는 에이전트가 실행된 후 어떻게 작동하는지 모니터링하는 작업도 포함됩니다. 팀은 신뢰성, 정확성, 사용자 상호 작용을 추적하여 시간이 지남에 따라 문제를 식별하고 결과를 개선할 수 있습니다. 이러한 지속적인 관리를 통해 요구 사항이 변화함에 따라 에이전트의 유용성을 유지할 수 있습니다.