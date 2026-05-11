대규모 언어 모델(LLM)을 의사 결정 엔진으로 사용하여 정해진 목표를 달성하는 데 필요한 작업을 자율적으로 계획하고 실행하는 소프트웨어 시스템인 AI 에이전트의 성능과 확산은 기업 워크플로의 빠른 변화를 촉발했습니다. 이러한 변화의 속도는 에이전틱 AI 통합의 고유한 요구 사항을 반영하기 위해 기존 IT 구조를 조정하는 여러 조직의 능력을 능가했고, 이로 인해 에코시스템이 파편화되고 있습니다. ADLC는 다양한 도구, 플랫폼, 공급업체 및 엔터프라이즈 환경에서 안정적인 에이전틱 시스템을 촉진하기 위해 공통의 사양과 공유된 관행을 도입합니다.

오늘날의 많은 표준 IT 프로세스는 전통적인 소프트웨어 개발 컨텍스트에서 발전했으며, 정적이고 결정론적인 시스템의 가정에 맞게 조정되어 있습니다. 이러한 프로세스는 에이전트 행동을 좌우하는 LLM의 역동적이고 확률적인 특성에 적합하지 않은 경우가 많습니다. 에이전트를 "AI 에이전트"라고 부르는 이유는 말 그대로 작업을 실행하는 방법을 스스로 결정할 수 있는 자율성을 지니고 있기 때문입니다. 이러한 변화를 설명하는 규범과 사양을 공유하면 관련 위험을 크게 줄이고 책임감 있는 에이전틱 AI 채택을 가속화할 수 있습니다.

에이전틱 AI가 지속 가능하게 효과적으로 확장되려면 AI 에이전트가 다양한 모델, 플랫폼, 공급업체 및 에코시스템 전반에 걸쳐 예측 가능하게 통합되어야 합니다. 현재 거의 모든 AI 에이전트 구축 플랫폼은 에이전트 정의, 도구 및 함수 호출 스키마, 메모리 및 상태 관리 모델, 테스트 제품군, 배포 프로토콜 및 버전 관리 시스템에 대한 고유한 형식을 갖추고 있습니다. 이러한 파편화는 상호 운용성을 저해하여 전환 비용과 벤더 종속을 가중시킵니다. 최근 연구에 따르면 이는 AI 에이전트 공급업체 에코시스템을 탐색하는 비즈니스 및 기술 리더의 주요 관심사(보안 다음으로 두 번째)인 것으로 밝혀졌습니다.1 운영 측면에서도 이러한 파편화는 이전 가능한 기술 및 워크플로의 가능성을 감소시킵니다.

표준화된 규범과 관행을 통해 이러한 비효율성을 완화할 수 있지만, 조직은 개발자의 기존 경향과 선호도에 반하는 것이 아니라 그와 함께 작동하는 구조적 프로토콜을 수용하고 시행하는 것이 중요합니다. 따라서 ADLC는 새로운 개발자 관행을 동급 최고의 에이전트 경험으로 전환하는 것을 목표로 합니다.

ADLC는 핵심 DevSecOps 원칙을 통합하여 AI 에이전트 개발을 상호 연결되고 상호의존적인 일련의 단계로 매핑합니다. 각 단계의 목적과 실제 실행 방식, 그리고 단계 간의 관계는 이 글의 후반부에서 자세히 살펴보겠습니다. 자세한 내용, 제안 및 사양은 공식 IBM ADLC 가이드에서 확인할 수 있습니다.