풀 스택 관측 가능성이란 무엇인가요?

풀 스택 관측 가능성은 외부 아웃풋, 특히 지표, 이벤트, 로그 및 추적(MELT)을 포함한 원격 측정 데이터를 기반으로 시스템의 내부 상태를 이해하는 기능인 관측 가능성을 기반으로 합니다.

기존의 관측 가능성은 개별 시스템 또는 애플리케이션에 대한 가시성을 제공하지만, 풀 스택 관측 가능성은 인프라 및 클라우드 네이티브 애플리케이션에서 사용자 경험에 이르기까지 기술 스택의 모든 계층에서 원격 측정 데이터의 상관관계를 분석합니다. 이 접근 방식을 통해 조직은 전체 IT 환경을 전체적으로 파악할 수 있습니다.

IT 환경이 더욱 복잡해짐에 따라 이러한 포괄적인 접근 방식은 점점 더 중요해지고 있습니다. 이제 많은 조직들은 여러 클라우드에서 수천 개의 마이크로서비스를 관리하고 있으며, 하나의 사용자 트랜잭션이 수십 개의 서로 다른 서비스에 영향을 미칠 수 있습니다.

하나의 서비스에 오류가 발생하면 시스템 전체에 장애가 발생할 수 있습니다. 기존의 모니터링 툴과 관측 가능성 솔루션은 서비스 간 상호 작용을 확인할 수 없기 때문에 이러한 연쇄적인 문제를 놓치는 경우가 많습니다.

풀 스택 관측 가능성은 원격 측정 데이터를 관측 가능성 데이터의 신뢰할 수 있는 단일 소스로 통합하여 이러한 사일로를 제거하는 데 도움이 됩니다. 성능 문제가 발생하면 팀은 전체 스택에서 문제를 추적할 수 있으므로, 인시던트 후 서비스를 복원하는 데 필요한 평균 시간인 평균 복구 시간(MTTR)을 크게 줄일 수 있습니다.

풀 스택 관측 가능성을 통해 조직은 애플리케이션의 성능을 최적화하고 근본 원인을 더 빠르게 식별하여 문제를 사전에 해결하고 시스템 안정성을 개선할 수 있습니다.